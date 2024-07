ZUS: Najpóźniej do 1 sierpnia zwrot nadpłaconej składki zdrowotnej

Do 1 sierpnia 2024 r. ZUS zakończy wypłatę zwrotów nadpłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne. Do 4 lipca 2024 r. ZUS obsłużył już 99 proc. wniosków.

Do 1 sierpnia zwrot nadpłaty

Płatnicy, którzy wysłali wniosek o zwrot nadpłaty (RZS-R), powinni otrzymać zwrot na wskazany we wniosku rachunek bankowy najpóźniej 1 sierpnia 2024 r. Dzięki w pełni zautomatyzowanemu procesowi do 4 lipca 2024 r. obsłużono już 99 proc. wniosków. Do ZUS wpłynęło 807 tys. wniosków na łączną kwotę 1,59 mld zł.

- 10 maja 2024 r. ZUS przekazał pierwsze przelewy do płatników. Rozdysponował już ponad 1,58 mld zł, z czego niemal 1,36 mld zł nadpłaconej składki zdrowotnej wróciło do przedsiębiorców. U części płatników z nadpłaty zostały pokryte zaległości. Kolejne transze czekają na wypłatę - informuje Beata Kopczyńska, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS w województwie śląskim.

Rozliczenie nadpłaty na koncie płatnika

Jeśli płatnik nie złożył wniosku o zwrot, a ma nadpłatę z rocznego rozliczenia, ZUS musi ją rozliczyć na koncie płatnika. Mimo że ma na to czas do końca 2024 r., ZUS uruchomił obsługę rozliczeń już 6 czerwca 2024 r. i proces ten właśnie dobiega końca. W sumie na kontach blisko 397 tys. płatników rozliczono nadpłatę w wysokości ponad 516,7 mln zł, co stanowi 99 proc. kwoty do rozliczenia. Kolejne kwoty wkrótce zostaną zaksięgowane.

Saldo na PUE ZUS

Bieżące saldo z uwzględnieniem rocznego rozliczenia jest dostępne w profilu płatnika na Platformie Usług Elektronicznych ZUS.

Jeśli z rozliczenia wynika nadpłata na koncie, płatnik może zawnioskować o jej zwrot na ogólnych zasadach (złożyć wniosek RZS-P) lub pokryć nią bieżące składki.

