Termin złożenia wniosku o zwrot nadpłaty składki zdrowotnej

20 maja 2024 r. minął termin na rozliczenie rocznej składki zdrowotnej za 2023 r. Przedsiębiorcy mają coraz mniej czasu na złożenie wniosku o zwrot nadpłaty.

Rozliczenie składki zdrowotnej

Osoby prowadzące pozarolniczą działalność, które w ubiegłym roku podlegały ubezpieczeniu zdrowotnemu i były opodatkowane podatkiem liniowym, skalą podatkową lub ryczałtem ewidencjonowanym do 20 maja miały czas na rozliczenie rocznej składki zdrowotnej za 2023 r.

Autopromocja

Roczne rozliczenie musieli sporządzić także ci, którzy rozpoczęli prowadzenie działalności od stycznia 2024 r. i opłacali podatek na zasadach ogólnych.

Nadpłata składki zdrowotnej

Do 3 czerwca przedsiębiorcy mają czas na złożenie wniosku o zwrot nadpłaty składki zdrowotnej za 2023 r. Jeśli zrobią to w terminie, to ZUS przekaże nadpłatę do 1 sierpnia.

- Jeśli z rocznego rozliczenia składki zdrowotnej wyszła nadpłata, a płatnik nie ma zaległości w opłacaniu składek, ani nienależnie pobranych świadczeń z ubezpieczeń społecznych, to na profilu płatnika na PUE ZUS w dokumentach roboczych został przygotowany wniosek o zwrot nadpłaty (RZS-R). Taki wniosek przedsiębiorca powinien zweryfikować, podpisać i odesłać za pośrednictwem PUE do ZUS najpóźniej do 3 czerwca. Wówczas do 1 sierpnia ZUS przekaże nadpłatę na rachunek bankowy, który jest zapisany na koncie płatnika składek – informuje Beata Kopczyńska, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS w województwie śląskim.

Jeśli przedsiębiorca nie złoży wniosku we wskazanym czasie, to ZUS za niego rozliczy nadpłatę, ale pieniądze przekazane zostaną w późniejszym terminie, najpóźniej do końca 2024 r.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Obowiązek uregulowania niedopłaty

Jeżeli z rozliczenia rocznej składki zdrowotnej wynikła niedopłata, to płatnik miał obowiązek ją uregulować w terminie do 20 maja. Powinien wówczas wpłacić ją wraz ze składką za kwiecień, jednym przelewem, na swój indywidualny numer rachunku składkowego (NRS).

Opłacenie składek po terminie wiąże się z koniecznością naliczenia odsetek za zwłokę, jeśli przekraczają kwotę 42,42 zł, a od 1 lipca kwotę 43 zł.