Składka zdrowotna dla przedsiębiorców opodatkowanych ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych

Wysokość składki zdrowotnej dla przedsiębiorców jest zróżnicowana. Oblicza się ją w zależności od formy opodatkowania. Jak to wygląda w przypadku przedsiębiorców opodatkowanych ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych?

Składka zdrowotna przy ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych

Dla przedsiębiorców opodatkowanych ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne zależy od przychodu i przeciętnego wynagrodzenia w IV kwartale poprzedniego roku.

Autopromocja

Jeżeli więc:

przychody z działalności gospodarczej nie przekroczyły od początku roku 60 tys. zł, to podstawa wymiaru składki zdrowotnej będzie liczona od 60 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w IV kwartale poprzedniego roku;

uzyskano przychody powyżej 60 tys. zł, ale nie więcej niż 300 tys. zł, do wyliczenia podstawy wymiaru składki zdrowotnej zostanie przyjęte 100 proc. przeciętnego wynagrodzenia;

przychody przekraczają 300 tys. zł, to podstawa zostanie wyliczona od 180 proc. przeciętnego wynagrodzenia.

Do ustalenia, w której stawce znajduje się przedsiębiorca, przyjmuje się przychody pomniejszone o składki, jeżeli nie zostały one zaliczone do kosztów uzyskania przychodów lub odliczone od dochodu na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Wysokość składki zdrowotnej

Średnie wynagrodzenie za IV kwartał 2023 r. w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, wyniosło 7767,85 zł.

W związku z powyższym składka zdrowotna dla ryczałtu ewidencjonowanego w 2024 r. wynosi:

Dalszy ciąg materiału pod wideo

419,46 zł – do 60 tys. zł przychodu,

699,11 zł – w przedziale powyżej 60 tys. zł, ale nie więcej niż 300 tys. zł przychodu,

1258,39 zł – powyżej 300 tys. zł przychodu.

Składki na podstawie przychodów uzyskanych w poprzednim roku

Przedsiębiorca, który przez cały poprzedni rok kalendarzowy prowadził działalność gospodarczą i przychody z tej działalności były opodatkowane na zasadach ogólnych lub ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, może przy określaniu wysokości miesięcznej podstawy wymiaru zadeklarować chęć opłacania składki na podstawie kwoty przychodów uzyskanych w poprzednim roku kalendarzowym. Deklarację tą składa w dokumentach rozliczeniowych za styczeń danego roku. I tak, jeżeli w poprzednim roku jego przychody przekroczyły 300 tys. zł oraz zadeklarował opłacanie składki na podstawie przychodów z poprzedniego roku, to przez cały rok 2024 będzie opłacał ją w wysokości 1258,39 zł.