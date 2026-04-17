ZUS ogłasza: mniej mitów, więcej wiedzy. Lekcje z ZUS bo warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych

ZUS ogłasza: mniej mitów, więcej wiedzy. Kolejny finał Olimpiady ZUS rozstrzygnięty

Nie wierzą w internetowe legendy o braku emerytur w przyszłości. Nie powtarzają też mitów o wszechwładzy urzędników, którzy przecież nie odpowiadają za brzmienie przepisów. Zamiast tego wybierają wiedzę. Za nami finał Olimpiady „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych”.

Ważne W świecie, w którym wciąż krążą mity o „zabieraniu pieniędzy z kont” czy „emeryturach zależnych od chwilowego stanu kasy”, młodzi uczestnicy Olimpiady stawiają na fakty. Finaliści bez wahania rozprawili się z najpopularniejszymi nieporozumieniami. Najlepsi uczniowie w Polsce pokazali, że o ubezpieczeniach społecznych można mówić ciekawie – i bez mitów.

Najlepsi z najlepszych

Tegoroczny, dwunasty finał Olimpiady „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych” odbył się 16 kwietnia 2026 r. i był zwieńczeniem kilku miesięcy rywalizacji. Uczniowie przeszli przez etap szkolny i wojewódzki, by spotkać się w ogólnopolskim finale.

Zwyciężył zespół uczniów z Liceum Ogólnokształcącego nr 3 w Gdyni. Członkowie zwycięskiej drużyny wykazali się nie tylko wiedzą, ale też umiejętnością praktycznego myślenia o systemie ubezpieczeń społecznych. Na podium stanęli także uczniowie Liceum Ogólnokształcącego nr 3 we Wrocławiu oraz Zespołu Szkół nr 4 w Suwałkach, którzy udowodnili, że trudne tematy można opanować bez stresu – a nawet z pasją.

Nagrodami dla zwycięzców – oprócz bezcennej satysfakcji i gruntownej wiedzy o ubezpieczeniach społecznych, która bardzo przydaje się w dorosłym życiu – były indeksy na studia wyższe, zwolnienie z części pisemnej egzaminu zawodowego na technika rachunkowości i technika ekonomistę oraz atrakcyjny sprzęt elektroniczny.

Olimpiada to część większego programu edukacyjnego „Lekcje z ZUS”. Projekt od ponad dekady buduje świadomość młodych ludzi w dziedzinie finansów i ubezpieczeń społecznych. Liczby mówią same za siebie:

w roku szkolnym 2024/2025 w projekcie wzięło udział ponad 119 tys. uczniów,

w samej olimpiadzie uczestniczyło blisko 35 tys. osób,

do programu dołączyło ponad 1700 szkół.

Nie tylko dla finalistów

Każdy może sprawdzić swoją wiedzę o systemie ubezpieczeń społecznych. Na stronie projektu (link) ZUS udostępnił quizy i krzyżówki, które w prosty sposób pomagają zrozumieć zasady ubezpieczeń społecznych. To szybki test i dobra zabawa. Państwowy ubezpieczyciel zachęca także wszystkich zainteresowanych, żeby poszerzyli swoją wiedzę i obejrzeli online „Lekcje z ZUS” na portalu YouTube. Materiały są dostępne na kanale ZUS.

„Lekcje z ZUS” uczą nie tylko definicji. Pokazują, jak działa system i dlaczego ma znaczenie dla każdego z nas. Uczniowie poznają zasady odpowiedzialności międzypokoleniowej i zdobywają wiedzę przydatną w dorosłym życiu. Finał Olimpiady to dowód, że młodzi ludzie chcą rozumieć więcej. I potrafią to zrobić lepiej niż wielu dorosłych.

Źródło: ZUS