Minął już ponad miesiąc, odkąd rodzice i opiekunowie mogą składać wnioski o 800 plus na nowy okres świadczeniowy zaczynający się 1 czerwca 2025 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje, że wpłynęło już ponad 50 proc. wniosków. Od 1 lutego br. do ZUS przyjął blisko 2,6 mln wniosków na ponad 4 mln dzieci.

Świadczenie wychowawcze

Świadczenie wychowawcze, popularnie zwane 800 plus, to wsparcie rodzin w częściowym pokryciu wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. Świadczenie przysługuje na każde dziecko w wieku do ukończenia 18 roku życia, bez względu na dochód osiągany przez rodzinę. Wysokość świadczenia wychowawczego wynosi 800 zł miesięcznie na dziecko.

Świadczenie wychowawcze 800 plus jest przyznawane na okresy świadczeniowe. Trwają one od 1 czerwca do 31 maja kolejnego roku. Chcąc przedłużyć świadczenie, każdego roku należy składać nowy wniosek.

Jak złożyć wniosek o 800 plus

Do ZUS wypłynęło już blisko 2,6 mln wniosków o świadczenie 800 plus na ponad 4 mln dzieci. Rok wcześniej rodzice wysłali ponad 5,1 mln wniosków, co oznacza, że już ponad połowa wszystkich wniosków wpłynęła do ZUS.

Nowy okres świadczeniowy rozpocznie się 1 czerwca tego roku i potrwa do 31 maja 2026 r. Wnioski o świadczenie można złożyć jedynie drogą elektroniczną:

za pomocą profilu na PUE ZUS (eZUS);

za pośrednictwem bankowości elektronicznej;

za pomocą portalu Emp@tia;

poprzez aplikację mZUS na urządzenia mobilne (telefony komórkowe, tablety).

- Jeśli rodzice już obecnie dostają 800 plus, to bardzo łatwo wygenerują nowy wniosek w aplikacji mZUS. Nowy dokument zostanie automatycznie uzupełniony na podstawie wcześniejszych danych. W razie potrzeby zawsze może go edytować – mówi Iwona Kowalska-Matis, regionalna rzeczniczka ZUS na Dolnym Śląsku.

Według rzeczniczki, nie jest to jedyne ułatwienie – jeśli dziecko jest zgłoszone do ubezpieczenia zdrowotnego w ZUS, rodzic może w kreatorze wniosku pobrać jego dane automatycznie. Dzięki temu nie trzeba wpisywać ich ręcznie.

- To pomaga uniknąć błędów, które niekiedy popełniają rodzicem uzupełniając „ręcznie” wniosek – zaznacza Kowalska-Matis.

Wypłata świadczenia wychowawczego 800 plus

Od daty złożenia wniosku z wymaganymi dokumentami zależy termin ustalenia prawa i wypłaty świadczenia. Rzeczniczka zachęca tych, którzy jeszcze wniosku nie wysłali do tego, żeby to zrobić jak najszybciej.

- Termin jest ważny, jeśli rodzic chce dostawać pieniądze bez żadnej przerwy – mówi Iwona Kowalska-Matis. - Gdy prawidłowo wypełniony wniosek z wymaganymi dokumentami wpłynie od nas do 30 kwietnia 2025 r., wypłacimy 800 plus do 30 czerwca 2025 r., co oznacza, że rodzic zachowa ciągłość wypłaty – zapewnia rzeczniczka.

Jeżeli prawidłowo wypełniony wniosek z wymaganymi dokumentami na nowy okres świadczeniowy trwający od 1 czerwca 2025 r. do 31 maja 2026 r. zostanie złożony w terminie:

od 1 lutego do 30 kwietnia 2025 r. – ZUS rozpatrzy wniosek i wypłaci świadczenie do 30 czerwca 2025 r.;

– ZUS rozpatrzy wniosek i wypłaci świadczenie do 30 czerwca 2025 r.; od 1 maja do 31 maja 2025 r. – ZUS rozpatrzy wniosek i wypłaci świadczenie z wyrównaniem za czerwiec - do 31 lipca 2025 r.;

– ZUS rozpatrzy wniosek i wypłaci świadczenie z wyrównaniem za czerwiec - do 31 lipca 2025 r.; od 1 czerwca do 30 czerwca 2025 r. - ZUS rozpatrzy wniosek i wypłaci świadczenie z wyrównaniem za czerwiec - do 31 sierpnia 2025 r.;

- ZUS rozpatrzy wniosek i wypłaci świadczenie z wyrównaniem za czerwiec - do 31 sierpnia 2025 r.; od 1 lipca do 31 lipca 2025 r. – ZUS rozpatrzy wniosek i wypłaci świadczenie z wyrównaniem jedynie od lipca - do 30 września 2025 r.;

– ZUS rozpatrzy wniosek i wypłaci świadczenie z wyrównaniem jedynie od lipca - do 30 września 2025 r.; od 1 sierpnia do 31 sierpnia 2025 r. – ZUS rozpatrzy wniosek i wypłaci świadczenie z wyrównaniem jedynie od sierpnia - do 31 października 2025 r.

Świadczenie wychowawcze wypłacane jest wyłącznie w formie bezgotówkowej. Przelew z ZUS nastąpi na konto bankowe wskazane przez wnioskodawcę.

Jak uzyskać świadczenie 800 plus w razie narodzin dziecka

Co mają zrobić rodzice, którym właśnie urodziło się dziecko? Też muszą złożyć wniosek o przyznanie świadczenia wychowawczego. Mają na to 3 miesiące. Jeśli zachowają ten termin, to otrzymają świadczenie 800 plus z wyrównaniem od dnia narodzin dziecka.

Jeżeli wniosek zostanie złożony w ciągu 3 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką, przysposobienia dziecka lub faktycznego umieszczenia dziecka w domu pomocy społecznej lub w pieczy zastępczej, wówczas prawo do świadczenia 800 plus będzie przysługiwać od dnia objęcia dziecka opieką, umieszczenia w pieczy lub domu pomocy społecznej.

Źródło:

INFOR/ZUS