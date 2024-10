5000 wniosków na godzinę. Zainteresowanie programem Aktywny Rodzic bije rekordy!

Staż pracy, to źródło konfliktów w firmach. Pracownik ma 6 lat stażu pracy i zarabia miesięcznie 1000 zł mniej od starszego pracownika (15 lat stażu). Ale obaj wykonują te same czynności. Jest tu dyskryminacja, czy nie? Albo odwrotna sytuacja. Pracownik ma staż pracy o np. 8 lat więcej od kolegów (na tym samym stanowisku pracy). Ale zarabia tyle samo co oni. Co zrobi sąd z pozwami pracowników domagających się wyrównania pensji?