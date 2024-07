Składki tylko do ZUS czy do ZUS i OFE. Kończy się czas na podjęcie decyzji

Wkrótce „okno transferowe” pozwalające ubezpieczonym decydować, gdzie ma być przekazywana część ich składki emerytalnej, zostanie zamknięte. O tym, gdzie ma trafiać część składki, mogą decydować mężczyźni, którzy nie ukończyli 55 lat, i kobiety, które nie ukończyły 50 lat.

Czas na podjęcie decyzji w sprawie składki

31 lipca 2024 r. mija termin, w którym przyszli emeryci mogą zmienić swoją dotychczasową decyzję w sprawie przekazywania części składki emerytalnej na subkonto w ZUS-ie lub do OFE.

REKLAMA

Autopromocja

Ubezpieczony może zdecydować, gdzie ma być przekazywana część składki emerytalnej na drugi filar. Decyzja dotyczy 2,92 proc. podstawy wymiaru składki emerytalnej. Jeśli ubezpieczony zdecyduje, że 2,92 proc. ma być przekazywane do OFE, to na jego subkoncie prowadzonym przez ZUS będzie zapisywana pozostała część składki emerytalnej w wysokości 4,38 proc. Jeśli zdecyduje się na ZUS, to całość na II filar w wysokości 7,3 proc. (2,92 proc.+4,38 proc.) będzie zapisywana na subkoncie w ZUS-ie.

Oświadczenie o przekazywaniu składki

Formularz „Oświadczenia o przekazywaniu składki do otwartego funduszu emerytalnego albo zewidencjonowaniu składki na subkoncie prowadzonym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych” (ZUS-US-OFE-03)” można złożyć w ZUS-ie:

osobiście,

za pośrednictwem poczty,

drogą elektroniczną, korzystając z profilu na Platformie Usług Elektronicznych.

- Termin upływa z końcem lipca, zatem czasu na zmianę decyzji zostało niewiele – przypomina Beata Kopczyńska, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS w województwie śląskim.

- Ważna informacja dla tych, którzy wcześniej nigdy nie byli członkami OFE. W tej sytuacji, jeśli ktoś zdecyduje się, by część składki emerytalnej na drugi filar trafiła do OFE to w ciągu 4 miesięcy od złożenia oświadczenia ZUS-US-OFE-03 powinien zawrzeć umowę z wybranym przez siebie OFE – informuje rzeczniczka.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Kto nie składa oświadczenia do ZUS

Jeśli ubezpieczony nie zamierza nic zmieniać, czyli chce zachować swoją decyzję z poprzedniego „okienka transferowego” dotyczącego podziału składki, to nie musi nic robić, nie musi składać żadnego oświadczenia. Dokumenty składamy w sytuacji, gdy zmieniamy dotychczasową decyzję.

Oświadczenia ZUS-US-OFE-03 nie składają też osoby, które osiągną powszechny wiek emerytalny za 10 lat lub wcześniej. W ich przypadku uruchomiony został tzw. „suwak bezpieczeństwa”, który chroni środki ubezpieczonych zgromadzone w OFE przed ewentualną utratą ich wartości. Dlatego na 10 lat przed osiągnięciem powszechnego wieku emerytalnego ZUS nie przekazuje składek do OFE, a OFE stopniowo przekazuje środki do ZUS-u, które zapisywane są na subkoncie.

Kolejne „okno transferowe” będzie otwarte od 1 kwietnia do 31 lipca 2028 r.