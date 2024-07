Uwaga! Wkrótce będzie nowa wersja Platformy Usług Elektronicznych ZUS. W sierpniu PUE ZUS zamieni się w eZUS

Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje, że już w sierpniu br. użytkownicy Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS zalogują się do systemu na nowym ekranie. To będzie pierwsza odsłona nowej wersji PUE ZUS, czyli eZUS.

Konieczność zmian w PUE ZUS

Platforma Usług Elektronicznych (PUE) ZUS to pierwszy polski e-urząd. ZUS udostępnił go swoim klientom w 2012 r. Stale rozbudowuje ten system, dzięki czemu coraz więcej spraw związanych z ZUS można załatwić online. Jednak wygląd ekranów i logika działania platformy nie zmieniły się od początku.

REKLAMA

Autopromocja

PUE ZUS wymaga dużych, gruntownych zmian. Dlatego ZUS pracuje nad unowocześnieniem portalu. Docelowo system będzie miał prostą nawigację, intuicyjny interfejs i funkcje dostosowane do wymagań różnych grup klientów, w tym osób ze szczególnymi potrzebami. Na początku sierpnia planowane jest wdrożenie pierwszych zmian – w sposobie logowania do systemu.

Nowy ekran logowania do PUE ZUS

Już w sierpniu 2024 r. użytkownik, który będzie chciał zalogować się na PUE ZUS, zobaczy nowy ekran logowania.

Nowy ekran logowania

Nowy ekran logowania Nowy ekran logowania ZUS

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Przy logowaniu loginem i hasłem pojawią się nowe elementy, dzięki którym portal będzie bezpieczniejszy. Między innymi hasło będzie musiało składać się z co najmniej 12 znaków i dlatego po zalogowaniu system poprosi o zmianę hasła.

Kod weryfikacyjny użytkownika PUE ZUS

Użytkownik, który poda login i hasło, będzie musiał potwierdzić logowanie kodem weryfikacyjnym. Kod otrzyma SMS-em lub e-mailem. Sposób przekazania kodu zależy od tego, jaki kanał odzyskiwania dostępu użytkownik wybrał w ustawieniach portalu (zakładka [Dane profilu] sekcja [Dane kontaktowe, kanał odzyskiwania dostępu do Twojego konta PUE]).

Ekran weryfikacji użytkownika kodem

Ekran weryfikacji użytkownika Ekran weryfikacji użytkownika ZUS

Wybór konta w PUE ZUS

W kolejnym kroku użytkownik będzie mógł wybrać konto, z którego chce korzystać, zanim przejdzie do załatwiania spraw w ZUS. Może to być konto indywidualne (na którym dostępne są role ogólna, świadczeniobiorcy i ubezpieczonego) lub konto płatnika (przedsiębiorcy) albo konto, do którego użytkownik ma dostęp jako pełnomocnik.

Ekran wyboru konta

Ekran wyboru konta Ekran wyboru konta ZUS

Jeśli klient wybierze konto indywidualne, przejdzie do widoku PUE i będzie mógł wybrać rolę ubezpieczonego (jeśli ją ma) lub świadczeniobiorcy albo rolę ogólną.

Inne ważne zmiany, które zostaną wprowadzone na tym etapie, to:

nowa polityka cookies dla PUE/eZUS

tłumaczenie elementów eZUS na języki ukraiński i angielski,

zapewnienie standardów WCAG 2.1 na poziomie AA w obszarze eZUS.

Czy będą dalsze zmiany PUE

Platforma Usług Elektronicznych będzie nadal zmieniana. Stopniowo zostanie zmieniony jej wygląd i zoptymalizowany sposób działania. System musi być stale dostępny dla użytkowników i musi działać poprawnie, a przy tym ma być bezpieczny i wydajny. Musi też być na bieżąco dostosowywany do zmian w przepisach prawa i te zmiany mają zawsze najwyższy priorytet. Prace nad wyglądem i wygodnym używaniem PUE muszą być tak zaplanowane, aby klienci bez przeszkód mogli korzystać z usług ZUS. Po drugie dlatego, że dla ZUS ważne są reakcje klientów na wprowadzane zmiany. Etapowe wdrażanie nowych rozwiązań pozwoli dokładnie przyjrzeć się tym reakcjom i opracować ewentualne dalsze usprawnienia.

Jeszcze w 2024 r. planowane są zmiany w rejestracji konta na eZUS i w procesach powiązanych z logowaniem, np. przy przypomnieniu loginu. Trwają też prace nad ulepszeniami profilu płatnika składek. ZUS konsultował zmiany z przedsiębiorcami, którzy zgodzili się uczestniczyć w badaniach nowych rozwiązań.