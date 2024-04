ZUS: Można już złożyć oświadczenie o przekazywaniu części składki emerytalnej do OFE lub ZUS. Okno transferowe będzie otwarte do 31 lipca 2024 r.

ZUS otworzył kolejne okno transferowe. Do 31 lipca 2024 r. ubezpieczeni mogą zdecydować, gdzie ma trafiać część ich składki emerytalnej – na subkonto w ZUS czy do OFE.

Podział składki emerytalnej

Składka emerytalna w wysokości 19,52 proc. jest dzielona na I i II filar. Osoba ubezpieczona może zdecydować, czy część jej składki w wysokości 2,92 proc. podstawy wymiaru (wynagrodzenia) ma być:

Autopromocja

zapisana na jej subkonto w ZUS, albo

przekazana na jej rachunek w otwartym funduszu emerytalnym (OFE).

Aby poinformować ZUS o swojej decyzji, ubezpieczony powinien przekazać wypełnione „Oświadczenie o przekazywaniu składki do otwartego funduszu emerytalnego albo zewidencjonowaniu składki na subkoncie prowadzonym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych” (ZUS-US-OFE-03).

Termin na przekazanie oświadczenia mija 31 lipca 2024 r.

Skąd wziąć formularz oświadczenia

Formularz „Oświadczenia o przekazywaniu składki do otwartego funduszu emerytalnego albo zewidencjonowaniu składki na subkoncie prowadzonym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych” o symbolu ZUS-US-OFE-03 jest dostępny:

na portalu Platforma Usług Elektronicznych (PUE) ZUS,

na stronie internetowej www.zus.pl,

w każdej placówce ZUS na sali obsługi klientów.

Ubezpieczony może dostarczyć oświadczenie do ZUS:

Dalszy ciąg materiału pod wideo

elektronicznie – przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS,

osobiście – w każdej placówce ZUS na sali obsługi klientów,

pocztą – na adres dowolnego oddziału ZUS.

Kiedy ubezpieczony nie składa oświadczenia

Ubezpieczeni nie składają oświadczenia, jeśli:

nie chcą zmieniać decyzji, którą podjęli w poprzednim oknie transferowym,

osiągną powszechny wiek emerytalny za 10 lat lub wcześniej.

Dla osób, które są w wieku o 10 lat niższym od wieku emerytalnego, ZUS uruchomił tzw. „suwak bezpieczeństwa”. Oznacza to, że ZUS nie przekazuje składek do OFE, a OFE stopniowo przekazuje środki do ZUS, które zapisujemy na subkoncie.

ZUS przypomina, że osoba, która dotychczas nie była członkiem żadnego OFE, a chce, aby część jej składki była przekazywana na rachunek do wybranego OFE, w ciągu 4 miesięcy od złożenia oświadczenia powinna zawrzeć umowę pierwszorazową z OFE.