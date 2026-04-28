ZUS RUD - korekta za okres wcześniejszy niż 30 miesięcy wstecz. Rozwiązanie przejściowe tylko do końca czerwca 2026 r.

ZUS RUD i korekta umowy o dzieło za okres wcześniejszy niż 30 miesięcy wstecz - rozwiązanie przejściowe tylko do końca czerwca 2026 r. Można to zrobić, logując się na eZUS. Należy wybrać konto indywidualne, a następnie przejść do roli Ogólnej. Oto instrukcja kreatora korekty umowy o dzieło.

Korekta umowy o dzieło - ZUS RUD

Korekta dokumentów RUD, za okres wcześniejszy, niż 30 miesięcy wstecz jest możliwa na eZUS, korzystając z roli Ogólnej. Po zalogowaniu na eZUS wybierz konto indywidualne, aby następnie przejść do roli Ogólnej. Jeżeli jesteś na zakładce Ubezpieczony, albo Świadczeniobiorca, przełącz się na rolę Ogólną.

Następnie wybierz z Menu [Dokumenty i wiadomości], a potem [Dokumenty wysłane]. W prawym górnym rogu [Zmień] wybrany kontekst na płatnika za którego będziesz składał korektę.

Następnie z menu wybierz [Kreatory wniosków].

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Potem wybierz [Kreator zgłoszenia umowy o dzieło]

Pojawi się Kreator zgłoszenia umowy o dzieło. W kreatorze wybierz odpowiednią opcję [korekta zgłoszenia], nawet jeśli chcesz wycofać umowę, a następnie kliknij przycisk [Dalej].

W kroku w części Dane zamawiającego wykonanie umowy o dzieło, możesz zmodyfikować dane adresowe, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej. Należy kliknąć [Dalej] żeby przejść do kolejnego kroku.

W kroku 2 zobaczysz umowy z ostatnich 30 miesięcy. Żeby skorygować starsze umowy nie zaznaczaj żadnego pola i kliknij [Dalej].

W kroku 3 wybierz [Dodaj wykonawcę] lub [importuj wykonawców]. Uzupełnij dane umowy, którą korygujesz. Kliknij [Zatwierdź] a następnie [Dalej].

W kroku 4 zaznacz pole [Podpisanie dokumentu oznacza akceptację i podpisanie oświadczenia w nim zawartego] i kliknij przycisk [Utwórz i przejdź dalej].

Pojawi się okno [Tworzenie dokumentów], kliknij przycisk [OK]

Kliknij przycisk [Podpisz i wyślij]

Wybierz sposób przesłania i potwierdź przyciskiem OK

Źródło: ZUS