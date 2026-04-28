Strona główna » Kadry » ZUS » Formularze ZUS » ZUS RUD - korekta za okres wcześniejszy niż 30 miesięcy wstecz. Rozwiązanie przejściowe tylko do końca czerwca 2026 r.

ZUS RUD - korekta za okres wcześniejszy niż 30 miesięcy wstecz. Rozwiązanie przejściowe tylko do końca czerwca 2026 r.

28 kwietnia 2026, 15:09
ZUS RUD - korekta umowy o dzieło w 2026 r.
ZUS RUD i korekta umowy o dzieło za okres wcześniejszy niż 30 miesięcy wstecz - rozwiązanie przejściowe tylko do końca czerwca 2026 r. Można to zrobić, logując się na eZUS. Należy wybrać konto indywidualne, a następnie przejść do roli Ogólnej. Oto instrukcja kreatora korekty umowy o dzieło.

Korekta umowy o dzieło - ZUS RUD

Korekta dokumentów RUD, za okres wcześniejszy, niż 30 miesięcy wstecz jest możliwa na eZUS, korzystając z roli Ogólnej. Po zalogowaniu na eZUS wybierz konto indywidualne, aby następnie przejść do roli Ogólnej. Jeżeli jesteś na zakładce Ubezpieczony, albo Świadczeniobiorca, przełącz się na rolę Ogólną.

Okno eZUS z czerwoną strzałką wskazującą w prawym górnym rogu na rolę Ogólny.

Następnie wybierz z Menu [Dokumenty i wiadomości], a potem [Dokumenty wysłane]. W prawym górnym rogu [Zmień] wybrany kontekst na płatnika za którego będziesz składał korektę.

Okno eZUS z czerwoną strzałką wskazującą na menu boczne na przycisk [Dokumenty wysłane], który należy kliknąć.

Następnie z menu wybierz [Kreatory wniosków].

Okno eZUS z czerwoną strzałką wskazującą na menu boczne na przycisk [Kreatory wniosków], który należy kliknąć.

 Potem wybierz [Kreator zgłoszenia umowy o dzieło]

Okno eZUS z czerwoną strzałką wskazującą na menu boczne na przycisk [Kreator zgłoszenia umowy o dzieło], który należy kliknąć.

 Pojawi się Kreator zgłoszenia umowy o dzieło. W kreatorze wybierz odpowiednią opcję [korekta zgłoszenia], nawet jeśli chcesz wycofać umowę, a następnie kliknij przycisk [Dalej].

Okno Kreator zgłoszenia umowy o dzieło z czerwoną strzałką wskazującą na przycisk opcji [Korekta zgłoszenia], który należy zaznaczyć.

 Kreator zgłoszenia umowy o dzieło

W kroku w części Dane zamawiającego wykonanie umowy o dzieło, możesz zmodyfikować dane adresowe, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej. Należy kliknąć [Dalej] żeby przejść do kolejnego kroku.

Okno Kreator zgłoszenia umowy o dzieło. Krok 1 z 4

 W kroku 2 zobaczysz umowy z ostatnich 30 miesięcy. Żeby skorygować starsze umowy nie zaznaczaj żadnego pola i kliknij [Dalej].

Okno Kreator zgłoszenia umowy o dzieło. Krok 2 z 4

W kroku 3 wybierz [Dodaj wykonawcę] lub [importuj wykonawców]. Uzupełnij dane umowy, którą korygujesz. Kliknij [Zatwierdź] a następnie [Dalej].

Okno Kreator zgłoszenia umowy o dzieło. Krok 3 z 4

 W kroku 4 zaznacz pole [Podpisanie dokumentu oznacza akceptację i podpisanie oświadczenia w nim zawartego] i kliknij przycisk [Utwórz i przejdź dalej].

Okno Kreator zgłoszenia umowy o dzieło. Krok 4 z 4 z czerwoną strzałką wskazującą na pole wyboru [Podpisanie dokumentu oznacza akceptację i podpisanie oświadczenia w nim zawartego], które należy zaznaczyć.

 Pojawi się okno [Tworzenie dokumentów], kliknij przycisk [OK]

Okno Tworzenie dokumentów

Kliknij przycisk [Podpisz i wyślij]

Okno Kreator zgłoszenia umowy o dzieło z czerwoną strzałką wskazującą przycisk Podpisz i wyślij, który należy kliknąć.

Wybierz sposób przesłania i potwierdź przyciskiem OK

Okno Wybór sposobu przesłania odpowiedzi z ZUS z czerwoną ramką wokół przycisków opcji z wyborem kanału komunikacji.

Źródło: ZUS

