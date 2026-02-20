Zakład Ubezpieczeń Społecznych ogłosił Konkurs dla płatników składek na projekty dotyczące utrzymania zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej, które będą realizowane w 2027 roku. W puli jest łącznie 150 mln zł.

Do zdobycia nawet 350 tys. zł – ZUS ogłasza konkurs na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy

Na co dofinansowanie z ZUS?

Płatnicy składek mogą uzyskać dofinansowanie projektów, które:

poprawią bezpieczeństwo pracy,

zmniejszą zagrożenie wypadkami przy pracy lub chorobami zawodowymi,

zredukują niekorzystne oddziaływanie szkodliwych czynników w pracy.

Spora kasa z ZUS. Wnioski można składać od 23 lutego do 24 marca 2026 roku

Wnioski można składać od 23 lutego do 24 marca 2026 roku. Dofinansowanie można otrzymać na działania, które określa Regulamin konkursu. Projekt musi obejmować działania inwestycyjne, które dotyczą poprawy warunków pracy. Może też zawierać działania doradcze po realizacji inwestycji (np. opracowanie oceny ryzyka), ale nie można ubiegać się o środki wyłącznie na działania doradcze.

Jaką wysokość dofinansowania można otrzymać z ZUS?

W konkursie można uzyskać do 80% wartości projektu. Minimalna kwota dofinansowania wynosi 15 000 zł, a maksymalna 345 000 zł na działania inwestycyjne lub 350 000 zł na projekt inwestycyjno-doradczy (w tym 5 000 zł na działania doradcze).

ZUS przeznaczył na konkurs 150 mln zł. Kto może się zgłosić?

Do konkursu może przystąpić płatnik składek, który spełnia łącznie poniższe wymagania:

nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, nie zalega z podatkami, nie jest w stanie upadłości, pod zarządem komisarycznym, w toku likwidacji, postępowania upadłościowego ani postępowania układowego z wierzycielem, nie ubiega się o kolejne dofinansowanie przed upływem 3 lat od otrzymania lub zwrotu poprzedniego wsparcia z ZUS.

Dofinansowanie wymaga złożenia wniosku

Wnioski o dofinansowanie wraz z wymaganą dokumentacją można składać wyłącznie elektronicznie przez stronę www.prewencja.zus.pl (zakładka „Wysyłam wniosek”). Bardzo ważne jest, by użyć przy tym formularza dostępnego na stronie www.zus.pl/prewencja.

Szczegółowe informacje na temat konkursu oraz pełną dokumentację konkursową (Regulamin konkursu wraz z załącznikami) ZUS opublikował na stronie: www.zus.pl/prewencja oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Źródło: ZUS