Aplikacja mZUS dla lekarza - nowość

Co to jest certyfikat z ZUS PUE?

Lekarz, który ma założony profil na PUE ZUS może zawnioskować do ZUS o przydzielenie specjalnego, indywidualnego certyfikatu, a jego w ramach kodu, dzięki czemu lekarz będzie mógł m.in. podpisywać w sposób elektroniczny e-ZLA (elektroniczne zwolnienia lekarskie), jak i inne dokumenty. Przy podpisywaniu e-ZLA lekarz każdorazowo podaje hasło do certyfikatu. Cała procedura jest bezpieczna i ma na celu usprawnienie procesu obsługi pacjenta. Wydanie certyfikatu jest darmowe.

Ważne CERTYFIKATY Lekarze powinni pamiętać, że certyfikaty uprawniające m.in. do wystawiania e-ZLA i elektronicznego podpisywania, są wydane na 5 lat. Te wydane przez ZUS w 2017 r. utracą więc swoją ważność w 2023 r.

Co można podpisać certyfikatem?

Opócz e-ZLA, certyfikatem można podpisać także:

1. FZLA - wniosek w sprawie upoważnienia do wystawiania zaświadczeń lekarskich

2. PR-4 - wniosek o rehabilitację leczniczą w ramach prewencji rentowej

3. ZUS AZLA – informację o stwierdzeniu nieważności zaświadczenia lekarskiego (anulowanie e-ZLA)

4. UZLA – unieważnienie zarezerwowanych numerów e-ZLA dla trybu alternatywnego (unieważnienie pobranych wcześniej numerów – pustych druków ZLA do wypełniania w razie braku możliwości wystawiania elektronicznego

W momencie podpisywania ww. dokumentów lekarz wybiera sposób, w jaki chce to zrobić. Może podpisać:

- profilem zaufanym ePUAP

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym

- czy też właśnie certyfikatem z ZUS.

Jeżeli więc certyfikat lekarza wygaśnie, nie będzie to miało wpływu na sytuację pacjenta i nie zablokuje to wystawiania e-ZLA, o ile lekarz ma profil zaufany czy kwalifikowany podpis elektroniczny.

Na ile wydawany jest certyfikat?

Certyfikat z PUE ZUS jest wydawany raz na 5 lat. W 2023 r. mija więc termin ważności dla certyfikatów wydanych w 2017 r., które jeśli nie zostaną odnowione przez lekarza – wygasają.

Lekarz, który zawnioskuje o certyfikat powinien go pobrać z PUE ZUS i zainstalować na urządzeniu z którego będzie korzystał wystawiając i podpisując dokumenty.

Jak korzystać z certyfikatu?

Lekarz musi ustalić hasło do certyfikatu. Jest to istotne, ponieważ będzie z niego już korzystać podczas pobierania certyfikatu i później przy podpisywaniu każdego dokumentu. Ważne jest to, aby hasło było silne. Certyfikat pobiera się z PUE ZUS tylko raz, istotne jest zapisanie go w komputerze. Później certyfikat można przenieść na nośnik zewnętrzny (np. pendrive). Jeśli lekarz chce podpisywać dokumenty certyfikatem, musi być on dostępny na urządzeniu, na którym są one wstawiane. Ten sam certyfikat można zainstalować na wszystkich tych urządzeniach lub można z niego korzystać wywołując z nośnika zewnętrznego.

Jak sprawdzić na PUE ważność certyfikatu ZUS dla lekarzy?

ZUS daje jasne wytyczne dla lekarzy, wskazując, że okres ważności certyfikatu można sprawdzić na swoim profilu na PUE ZUS w zakładce Certyfikaty. W oknie głównym wyświetla się informacja o dacie ważności certyfikatu. Jeśli certyfikat wygasł, to w oknie pojawia się komunikat: „Nie masz ważnego certyfikatu. Możesz wystąpić o jego wydanie”.

Na 14 dni przed upływem ważności certyfikatu ZUS powiadamia SMS-em lub mailem o zbliżającym się terminie wygaśnięcia certyfikatu.

Jak uzyskać nowy certyfikat?

Na 28 dni przed upływem ważności certyfikatu można złożyć wniosek o wydanie kolejnego – ważnego na 5 lat. Nowy certyfikat można pobrać w każdej chwili, nie ma na to terminu.