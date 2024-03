Komunikat PFRON: Sprawozdania finansowe przedsiębiorców ubiegających się o dofinansowanie do wynagrodzeń

Przedsiębiorca zatrudniający osoby niepełnosprawne może liczyć na dofinansowanie ich wynagrodzeń z PFRON. Przedsiębiorca ubiegający się o dofinansowanie przedstawia PFRON sprawozdania finansowe sporządzane zgodnie z przepisami o rachunkowości lub oświadczenie, w którym wskazuje, że nie jest zobowiązany do sporządzania takich sprawozdań.

Obowiązek przedsiębiorców ubiegających się o dofinansowanie do wynagrodzeń

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypomina, że przedsiębiorca o wielkości innej niż mikro- lub mały przedsiębiorca, ubiegający się o dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych, przedstawia PFRON sprawozdania finansowe sporządzane zgodnie z przepisami o rachunkowości lub oświadczenie, w którym wskazuje, że nie jest zobowiązany do sporządzania takich sprawozdań.

Wnioskodawcy, którzy złożą elektroniczne sprawozdania do KRS, nie muszą składać ich do PFRON. Złożone w KRS sprawozdania finansowe będą weryfikowane przez fundusz pod kątem braków formalnych/błędów finansowych i w razie stwierdzenia nieprawidłowości, PFRON ma prawo wezwać wnioskodawcę do uzupełnienia.

Przedsiębiorcy o wielkości innej niż mikro- lub mały przedsiębiorca, którzy nie składają sprawozdań finansowych do KRS, mają obowiązek dostarczenia elektronicznego sprawozdania finansowego za 2023 r. lub „oświadczenia o braku obowiązku sporządzania sprawozdania finansowego za 2023 r.” do właściwego terytorialnie Oddziału PFRON do 15 lipca 2024 r.

Gdzie przesłać sprawozdanie finansowe

Elektroniczne sprawozdanie finansowe lub oświadczenie za 2023 r. podpisane kwalifikowanym certyfikatem lub profilem zaufanym, należy przesłać bezpośrednio na wskazane poniżej skrzynki e-mail właściwych terytorialnie Oddziałów PFRON:

Oddział Dolnośląski: sprawozdania.wroclaw@pfron.org.pl

Oddział Kujawsko-Pomorski: torun@pfron.org.pl

Oddział Lubelski: lublin@pfron.org.pl

Oddział Lubuski: zielonagora@pfron.org.pl

Oddział Łódzki: pfron.lodz@pfron.org.pl

Oddział Małopolski: krakow@pfron.org.pl

Oddział Mazowiecki: warszawa@pfron.org.pl

Oddział Opolski: sprawozdania.opole@pfron.org.pl

Oddział Podkarpacki: sprawozdania.rzeszow@pfron.org.pl

Oddział Podlaski: bialystok@pfron.org.pl

Oddział Pomorski: gdansk@pfron.org.pl

Oddział Śląski: katowice@pfron.org.pl

Oddział Świętokrzyski: kielce@pfron.org.pl

Oddział Warmińsko-Mazurski: olsztyn@pfron.org.pl

Oddział Wielkopolski: sprawozdania.poznan@pfron.org.pl

Oddział Zachodniopomorski: szczecin@pfron.org.pl

Skutki niezłożenia sprawozdania finansowego lub oświadczenia

Skutkiem niezłożenia sprawozdania finansowego za 2023 r. bądź „oświadczenia o braku obowiązku sporządzania sprawozdania finansowego za 2023 r.” do KRS lub właściwego Oddziału PFRON w terminie do 15 lipca 2024 r. może być wstrzymanie wypłaty dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych.

Obowiązek składania sprawozdań finansowych lub oświadczeń o braku obowiązku sporządzania tychże sprawozdań, nie dotyczy:

pracodawców prowadzących działalność gospodarczą w sektorach rolnictwa lub rybołówstwa;

pracodawców mających status mikro- lub małego przedsiębiorcy;

pracodawców niebędących przedsiębiorcami;

beneficjentów ubiegających się o pomoc w postaci refundacji składek na ubezpieczenia społeczne.

