Uwaga! 3065,16 zł – tyle od 1 marca 2024 r. pracodawca wpłaci co miesiąc na PFRON za pracownika

Od 1 marca 2024 r. wzrasta wysokość miesięcznej wpłaty na PFRON. Pracodawcy wpłacą 3065,16 zł składki za pracownika.

Wysokość wpłat na PFRON od 1 marca 2024 r.

W IV kwartale 2023 r. wysokość przeciętnego wynagrodzenia wyniosła 7540,36 zł. Od tej kwoty ustalana jest wysokość miesięcznych wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).

Pracodawcy dokonują wpłat w wysokości iloczynu 40,65% przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale i liczby pracowników odpowiadającej różnicy między zatrudnieniem zapewniającym osiągnięcie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości 6% a rzeczywistym zatrudnieniem tych osób.

W okresie od 1 marca 2024 r. do 31 maja 2024 r. pracodawcy będą co miesiąc wpłacać kwotę 3065,16 zł za każdego pracownika. Kwota ta stanowi równowartość 40,65% przeciętnego wynagrodzenia w IV kwartale 2023 r. Wpłata ta jest wyższa o 140,41 zł od wpłaty obowiązującej od 1 grudnia 2023 r. do 29 lutego 2024 r.

Pracodawcy zobowiązani do wpłat na PFRON

Do comiesięcznych wpłat na PFRON zobowiązani są pracodawcy zatrudniający co najmniej 25 pracowników, którzy nie osiągnęli w danych miesiącach wymaganego wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

Liczbę pracowników pracodawcy powinni ustalać w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy.

