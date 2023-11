Wykluczeni społecznie też mają prawo do godnego życia i godnej pracy

Przykład

Nauka, praca, godność

"Jeden z uczestników programu żył za granicą, zanurzony w narkotykach, alkoholu. Przyjechał do nas kompletnie rozbity, nie miał żadnego pomysłu na życie. To było trzy lata temu. Zaczął pracować - pomogliśmy mu trochę w tym kierunku, zaczął robić proste rzeczy, okazało się, że ma do tego smykałkę. Obecnie kończy zaocznie politechnikę, wydział mechaniczny. To dla mnie cud" - podkreślił Sukiennik. Inny, jak dodał, przyjechał po czterech latach w Londynie w stanie kompletnego rozbicia życiowego. "Nawet nie było wiadomo, jak mu pomóc. Skierowaliśmy go na roczną terapię do MONAR-u. W tej chwili ma średnią 4,6 na studiach. Już zaliczył dwa lata" - powiedział.