Pracodawcy zabierają pracownikom paszporty - zatrważające badania dot. migracji

Polityka migracyjna UE

Już od wielu lat zarówno sama UE jak i jej poszczególne państwa członkowskie intensyfikują wysiłki, by wypracować skuteczną, humanitarną i bezpieczną europejską politykę migracyjną. Jak podaje UE: Fakty i liczby dotyczące nieuregulowanej migracji: 233 139 to liczba przybyszów w 2023. Jak podaje Parlament Europejski, w kwietniu 2023 r. Parlament zatwierdził swoje stanowisko w sprawie paktu i jest teraz gotowy do rozpoczęcia negocjacji z Radą.

Raport ITUC: Związki zawodowe w działaniu na rzecz praw pracowników migrujących

Międzynarodowa Konfederacja Związków Zawodowych - ITUC przedstawiła raport: Związki zawodowe w działaniu na rzecz praw pracowników migrujących, z którego wynika, że:

niezwykle ważne jest wyposażenie pracowników migrujących w szkolenia zawodowe, wdrożenie procesu przekwalifikowania, w pomoc migrantom i uchodźcom poprzez legalizację dokumentów, walidację kwalifikacji edukacyjnych i uznawanie umiejętności.

Centralna Organizacja Związków Zawodowych (COTU-K) w Kenii prowadzi Centrum Zasobów dla Migrantów, które udziela informacji, opowiada się za uczciwą rekrutacją i zapewnia prawa pracowników migrujących.

konieczne jest wdrożenie odpowiednich standardów zakwaterowania dla pracowników migrujących, z poszanowaniem zasad godności ludzkiej, w tym zasad bezpieczeństwa i higieny.

Nigeryjski Kongres Pracy (NLC) wspiera powracających migrantów za pomocą przewodników informacyjnych i zaangażowania społeczności, aby pomóc im w reintegracji.

Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) współpracuje z organizacjami społeczeństwa obywatelskiego, aby pomóc władzom lokalnym we wdrażaniu przepisów dotyczących ochrony pracowników migrujących i zapewnić skuteczne, uwzględniające aspekt płci usługi doradcze dla pracowników migrujących wyjeżdżających za granicę lub powracających.

należy odformalizować i usprawnić proces ochrony pracowników migrujących przed deportacją.

W Wielkiej Brytanii Kongres Związków Zawodowych (TUC) i jego oddziały ujawniły wysoki poziom wyzysku pracowników migrujących w sektorze opieki. Obecnie współpracują z rządem nad krajowym planem walki z tym wyzyskiem. Związek zawodowy służb publicznych UNISON współpracuje z organizacją charytatywną, aby zapewnić specjalistyczne wsparcie i porady swoim członkom będącym pracownikami migrującymi.

Konfederacja Postępowych Związków Zawodowych Turcji (DISK) i Kongres Związków Zawodowych Tanzanii (TUCTA) wsparły pracowników migrujących z Turcji w odzyskaniu zaległych wynagrodzeń w Tanzanii.

Australijski Kongres Związków Zawodowych (ACTU) prowadzi kampanię i opowiada się za reformami legislacyjnymi, które dałyby pracownikom migrującym pewność siebie, aby zgłaszać przypadki wyzysku w miejscu pracy.

Wyzysk i nielegalne migracje sprzyjają pracy przymusowej. Handel ludźmi trwa!

Mamy XXI w. a handel ludźmi i prace przymusowe kwitną. Cenne są młode kobiety, ale i mężczyźni oraz dzieci. Handel odbywa się na różne cele, najczęściej ofiary zmuszane są do pracy przymusowej, niewolnictwa, żebractwa, czynów nierządnych i pornografii. Zdarza się, że porywa się czy kupuje ofiary aby pozyskać tkanki, komórki czy narządy. Dzieci najczęściej przeznaczane są na nielegalne adopcje, a kobiety na cele seksualne i do zawarcia małżeństwa.