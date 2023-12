18 grudnia to Międzynarodowy Dzień Migrantów

18 grudnia obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Migrantów, w tym roku przypada 23 rocznika, ponieważ został ustanowiony w 2000 r. Prawa człowieka, poszanowanie godności i inne podstawowe wolności to najważniejsze co mogło przydarzyć się ludzkości. Właśnie Międzynarodowym Dniem Migrantów Organizacja Narodów Zjednoczonych chce wyartykułować jak ważne są prawa i wolności każdego z nas, szczególnie żyjących poza krajem swojego pochodzenia. Aktualnie Świat zmaga się ogromnym problemem nielegalnych migracji.

rozwiń >

Definicja "migranta" według Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji (IOM)

Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji (IOM) wskazuje, że termin migrant, to termin ogólny, niezdefiniowany w prawie międzynarodowym. To osoba, która wyprowadza się ze swojego miejsca zwykłego pobytu, czy to w obrębie kraju, czy przez granicę międzynarodową, tymczasowo lub na stałe, z różnych powodów. Zatem to wszystkie przypadki dobrowolnego podejmowania decyzji o migracji, bez wpływu zewnętrznego czynnika przymusu (np. wojna, prześladowanie, klęska żywiołowa). Tym samym rozróżnia się termin "migranta" od "uchodźcy".

Autopromocja

Termin ten obejmuje szereg dobrze zdefiniowanych kategorii prawnych osób, takich jak pracownicy migrujący; osoby, których szczególne rodzaje przemieszczania się są prawnie określone, takie jak przemycani migranci; a także osoby, których status lub środki przemieszczania się nie są szczegółowo określone w prawie międzynarodowym, takie jak studenci zagraniczni.

Definicja "migranta" według Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ)

Według ONZ migranci to osoby, które mieszkają za granicą dłużej niż rok, niezależnie od powodu pobytu.

Definicja "migranta" według Urzędu Statystycznego ONZ

Urząd Statystyczny ONZ traktuje migrację międzynarodową jako przemieszczanie się ludności cywilnej z jednego kraju do drugiego ze zmianą miejsca zamieszkania.

Konstytucja Międzynarodowej Organizacji do Spraw Migracji

Dnia 19 października 1953 r. w Genewie została przyjęta Konstytucja Międzynarodowej Organizacji do Spraw Migracji. Preambuła tego akty wymienia najważniejsza prawa i obowiązku związane z procesem migracji. Wytycza pewne wskazówki interpretacyjne i podkreśla jak ważną role pełni migracja w życiu społeczno-gospodarczym całego Świata.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Ważne Szacuje się, że w 2020 r. łączna liczba 281 mln osób mieszkających w kraju innym niż kraj urodzenia była o 128 mln większa niż w 1990 r. i ponad trzykrotnie wyższa niż szacowana w 1970 r. We wrześniu 2023 r. Urząd Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców (UNHCR). poinformował, że liczba uchodźców na świecie wyniosła we wrześniu 114 milionów, około 40% migrantów na świecie to dzieci.

Różne postaci migracji Występują różne rodzaje migracji. Mówi się o migracji tymczasowej, migracji powrotnej, wewnątrz-regionalnej, migracji związane z pracą, międzynarodowej czy nielegalnej. Migracja międzynarodowa obejmuje również migrację uchodźców, wysiedleńców oraz innych osób zmuszonych do porzucenia swoich ojczyzn, które potrzebują międzynarodowej obsługi migracyjnej.

Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji (IOM)

Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji (IOM) jest organizacją międzyrządową, agendą ONZ ds. migracji. IOM powstało w 1951 r. W skład Organizacji wchodzą 173 kraje członkowskie, w tym od 1992 roku Polska. Misją IOM jest promowanie uporządkowanej migracji z poszanowaniem praw człowieka, dla dobra wszystkich. IOM wspiera kraje w sprostaniu wyzwaniom operacyjnym i społeczno-gospodarczym związanym z migracjami, pomaga migrantom, chroni ich prawa. IOM promuje współpracę międzynarodową w zakresie migracji, pomaga w budowaniu kompetencji w zarządzaniu migracjami i znalezieniu rozwiązań dla wyzwań migracyjnych oraz udziela bezpośredniej pomocy migrantom i migrantkom. Propaguje i wspiera rozwój społeczny i gospodarczy poprzez migracje, dba o poszanowanie praw i potrzeb migrantów i migrantek . IOM prowadzi działania mające na celu upowszechnianie prawa międzynarodowego w zakresie migracji i poszanowania praw człowieka wobec migrantów i migrantek , prowadzenie dialogu międzynarodowego i debaty politycznej, kreowanie polityki migracyjnej oraz działania dotyczące równości płci, migracji i zdrowia. IOM działa w Polsce od 2002 roku na mocy porozumienia z rządem polskim i prowadzi różnego rodzaju programy migracyjne, w tym między innymi działania wspierające integrację migrantów i migrantek ze społeczeństwem polskim.

Migracja będzie postępowała z roku na rok

Zdaniem Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji proces migracji ludności na świecie będzie nadal postępował, a liczba osób mieszkająca poza granicami ojczystego kraju będzie wzrastać również ze względu na coraz dotkliwsze zmiany klimatyczne i procesy demograficzne (wyludniania się jednych obszarów, wzrostu liczby ludności w innych).

W Agendzie na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030 uznano, że migracja jest potężną siłą napędową zrównoważonego rozwoju dla migrantów i ich społeczności. Przynosi znaczne korzyści w postaci umiejętności, wzmocnienia siły roboczej, inwestycji i różnorodności kulturowej oraz przyczynia się do poprawy życia społeczności w ich krajach pochodzenia poprzez transfer umiejętności i zasobów finansowych.

Pozytywny wpływ migracji dla gospodarek

Oczywiście migracja może pobudzać tworzenie nowych możliwości gospodarczych w krajach przyjmujących. Istnieje relacja pomiędzy migracją a gospodarczymi, społecznymi i kulturowymi uwarunkowaniami w krajach rozwijających się. Niemniej jednak, istnieje potrzeba wspierania współpracy Państw i organizacji międzynarodowych, rządowych i pozarządowych, w zakresie badań i konsultacji w kwestiach migracji, nie tylko w odniesieniu do procesu migracji, ale również konkretnej sytuacji i potrzeb migranta jako jednostki. Niezależnie od tego czy migrantów przyjmują ubogie czy też bogate kraje, zachodzi potrzeba międzynarodowego finansowania czynności związanych z migracją międzynarodową.

Korzyści płynące z migracji nie powinny być postrzegane tylko przez pryzmat tego, co migranci mogą wnieść na dane terytorium. Związek między migracją a rozwojem jest o wiele bardziej złożony: procesy polityczne, społeczne i gospodarcze w potencjalnych krajach docelowych również decydują o tym, jak, gdzie i kiedy migracja ma miejsce. Jeśli migracja jest źle zarządzana, może również negatywnie wpłynąć na rozwój. Migranci mogą być narażeni na niebezpieczeństwo, a społeczności mogą być narażone na obciążenie.

Jak wskazano w globalnym pakcie na rzecz bezpiecznej, uporządkowanej i legalnej migracji, "migracja jest wielowymiarową rzeczywistością, której nie może rozwiązać tylko jeden sektor polityki rządowej". W związku z tym Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji (IOM) stosuje podejście obejmujące całą administrację rządową i całe społeczeństwo do zarządzania migracją, dążąc do zapewnienia, aby migracja i potrzeby migrantów były uwzględniane we wszystkich obszarach polityki, przepisach ustawowych i wykonawczych, od zdrowia po edukację i od polityki fiskalnej po handel.