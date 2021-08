Rodzaje zezwoleń na pracę cudzoziemca

Zezwolenie na pracę cudzoziemca wydawane jest przez wojewodę lub starostę. Jakie są rodzaje zezwoleń? Kto może skorzystać z oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy?

Jakie są rodzaje zezwolenia na pracę cudzoziemca?

Jeśli chcesz zatrudnić cudzoziemca, musisz wcześniej uzyskać dla niego odpowiednie zezwolenie na pracę. Istnieje kilka rodzajów zezwoleń na pracę, dlatego najlepiej przed złożeniem wniosku, zapoznaj się z ich poszczególnymi typami.

O zezwolenie na pracę typu A, B, C, D oraz E wnioskujesz do wojewody właściwego ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania bądź ze względu na siedzibę, do której cudzoziemiec jest delegowany. Zezwolenie na pracę typu S natomiast to dokument wydawany przez starostę właściwego ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi.

Zezwolenie na pracę cudzoziemca typ A

Dotyczy cudzoziemca wykonującego pracę na podstawie umowy z podmiotem, którego siedziba lub miejsce zamieszkania albo oddział, zakład lub inna forma zorganizowanej działalności znajduje się na terytorium Polski.

Zezwolenie na pracę cudzoziemca typ B

Dotyczy cudzoziemca wykonującego pracę polegającą na pełnieniu funkcji w zarządzie osoby prawnej wpisanej do rejestru przedsiębiorców lub będącej spółką kapitałową w organizacji albo prowadzeniu spraw spółki komandytowej lub komandytowo-akcyjnej jako komplementariusz, albo w związku z udzieleniem mu prokury przez okres przekraczający łącznie 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy.

Zezwolenie na pracę cudzoziemca typ C

Dotyczy cudzoziemca, który wykonuje pracę u pracodawcy zagranicznego i jest delegowany na terytorium Polski na okres przekraczający 30 dni w roku kalendarzowym do oddziału lub zakładu podmiotu zagranicznego albo podmiotu powiązanego, w rozumieniu ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, z pracodawcą zagranicznym.

Zezwolenie na pracę cudzoziemca typ D

Dotyczy cudzoziemca, który wykonuje pracę u pracodawcy zagranicznego nieposiadającego oddziału, zakładu lub innej formy zorganizowanej działalności na terytorium Polski i jest delegowany do Polski w celu realizacji usługi o charakterze tymczasowym i okazjonalnym (usługa eksportowa).

Zezwolenie na pracę cudzoziemca typ E

Dotyczy cudzoziemca, który wykonuje pracę u pracodawcy zagranicznego i jest delegowany na terytorium Polski na okres przekraczający 30 dni w ciągu kolejnych 6 miesięcy w innym celu niż wskazany w zezwoleniach typu B, C, D.

Zezwolenie na pracę cudzoziemca typ S

Dotyczy cudzoziemca, który wykonuje pracę na terytorium Polski nie dłużej niż 9 miesięcy w roku kalendarzowym w zakresie upraw rolnych, chowu i hodowli zwierząt, czy też zakwaterowania i usług gastronomicznych (podklasy PKD określa rozporządzenie), na podstawie umowy z podmiotem, którego siedziba lub miejsce zamieszkania albo oddział, zakład lub inna forma zorganizowanej działalności znajduje się na terytorium Polski (praca sezonowa).

Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy - dla kogo?

Jeśli planujesz zatrudnienie obywatela Białorusi, Gruzji, Republiki Mołdowy, Federacji Rosyjskiej, Republiki Armenii, czy też Ukrainy, możesz skorzystać z uproszczonej procedury. Wystarczy zarejestrować oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy w powiatowym urzędzie pracy właściwym ze względu na swoją siedzibę lub miejsce stałego pobytu.

Wniosek o zezwolenie na pracę przez Internet

Wniosek o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca możesz złożyć papierowo lub elektronicznie. Skorzystanie z drugiej opcji jest możliwe poprzez moduł praca.gov.pl, czyli serwis Usług elektronicznych Publicznych Służb Zatrudnienia. Do wysłania wniosku potrzebujesz profil zaufany lub kwalifikowany podpis elektroniczny. Przed złożeniem wniosku sprawdź informacje na stronie właściwego urzędu, dotyczące niezbędnej dokumentacji i przygotuj skany lub zdjęcia wymaganych załączników.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie wydawania zezwolenia na pracę cudzoziemca oraz wpisu oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy