Ułatwienia dla cudzoziemców pracujących w Polsce

Cudzoziemcy pracujący w Polsce nie mają łatwo. Z jakimi problemami się spotykają? Jakie ułatwienia mają zostać wprowadzone?

Będą ułatwienia w zatrudnianiu cudzoziemców w Polsce

Chcemy, by cudzoziemcy mieli łatwość przyjazdu do Polski, rozpoczęcia tu pracy, zwłaszcza w zawodach, w których brakuje nam rąk do pracy - powiedziała PAP wiceminister rozwoju, pracy i technologii Iwona Michałek. Szczegóły zmian w zatrudnianiu cudzoziemców są w trakcie opracowywania.

W Krajowym Planie Odbudowy zapisano m.in. ułatwienia w zatrudnianiu cudzoziemców, co ma służyć uzupełnieniu niedoborów na naszym rynku pracy. Planowane jest:

zwiększenie roli urzędów pracy w procesie wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców,

skrócenie czasu na uzyskanie zezwolenia,

ograniczenie formalności,

pełna elektronizacja procedur związanych z uzyskaniem zezwolenia na pracę dla cudzoziemców.

Równolegle prowadzone są prace nad nową polityką migracyjną kraju - wskazano w KPO.

Ułatwienia w zatrudnianiu tam, gdzie pracowników

Pytana o zmiany w zatrudnianiu cudzoziemców Michałek poinformowała, że ministerstwo chce ułatwić cudzoziemcom drogę do naszego rynku pracy. "Chcemy, by cudzoziemcy mieli łatwość przyjazdu do Polski, rozpoczęcia tu pracy, zwłaszcza w zawodach, w których brakuje nam rąk do pracy, w których Polacy niechętnie pracują. Chcielibyśmy im zaproponować, by sprowadzili także swoje rodziny, by razem z nami budowali nasze PKB" - podkreśliła wiceminister.

Dodała, że jest duże zapotrzebowanie przedsiębiorców na pracowników z zagranicy. "W każdym tygodniu słyszę od przedsiębiorców, że mają mało rąk do pracy i to nie tylko w takich branżach jak handel, usługi budowlane, ale także w innych sferach, jak teleinformatyka" - powiedziała.

Trwają prace nad zmianami w zatrudnianiu cudzoziemców

Zaznaczyła, że pracownicy z Ukrainy czy Białorusi są bardzo pozytywnie oceniani przez pracodawców. Jak przekazała, szczegóły zmian w zatrudnianiu cudzoziemców są w trakcie opracowywania.