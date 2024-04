Prace interwencyjne bezrobotnych a art. 251 KP

Umowy na czas określony zawierane z bezrobotnymi skierowanymi do prac interwencyjnych nie są ograniczone limitami wynikającymi z Kodeksu pracy i nie należy okresów tego zatrudnienia łączyć z umowami o pracę na czas określony zawieranymi na podstawie przepisów kodeksowych.

Przedłużenie umów o prace kobiet w ciąży

„Umowa o pracę zawarta na czas określony albo na okres próbny przekraczający jeden miesiąc, która uległaby rozwiązaniu po upływie trzeciego miesiąca ciąży, ulega przedłużeniu do dnia porodu”. Reguła ta nie ma jednak zastosowania do umów na zastępstwo (art. 177 § 31 KP). Czyli jeżeli kobieta w ciąży ma zawartą umowę na zastępstwo na jakiś czas, to po upływie tego czasu, umowa nie przedłuży się do dnia porodu.

Od poczęcia musi minąć co najmniej 85 dni - przedłużenie umowy do porodu

W wyr. z 15 stycznia 2019 r. (II PK 252/17, Legalis) SN wyjaśnił: „Dla aktywowania ochrony przewidzianej w art. 177 § 3 KP konieczne jest ustalenie, że w dniu, w którym umowa o pracę na czas określony miała ulec rozwiązaniu, upłynęło już co najmniej 85 dni (3 miesiące księżycowe + 1 dzień) od dnia poczęcia. Ochrona z art. 177 § 3 KP przysługuje bowiem dopiero po upływie trzeciego miesiąca ciąży, a nie w okresie do zakończenia trzeciego miesiąca ciąży”.