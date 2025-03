7 marca 2025 r. to Dzień Doceniania Pracownika. Co zrobił Twój pracodawca, żeby Ci docenić? Prawie 80% ankietowanych przyznaje, że pracowałoby bardziej produktywnie, gdyby częściej otrzymywało uznanie za swoją pracę.

Kiedy zaczęto mówić o Dniu Doceniania Pracowników?

Początków Narodowego Dnia Doceniania Pracowników, który pojawił się po raz pierwszy w 1995 r., można się upatrywać w odpowiedzi na Dzień Szefa, podczas którego przypomniano pracownikom, jak ważne jest szanowanie i docenianie wszystkiego, co ich szef dla nich zrobił. Choć Dzień Szefa powstał w 1958 r., minęło prawie 40 lat, zanim przysługa została oficjalnie odwdzięczona poprzez ustanowienie dnia, w którym docenia się wszelkiego rodzaju pracowników. A przecież, gdyby nie było pracowników - nie byłoby też szefa. Jak podkreśla się w amerykańskiej literaturze: w połowie lat 90. dyskusję podjął członek zarządu-założyciel Recognition Professionals International, Bob Nelson, który współpracował ze swoim wydawnictwem (Workman Publishing), aby stworzyć to święto. Bob Nelson nie chciał, aby pracodawcy nie doceniali wszystkiego, co robią dla nich pracownicy. Często ich wartość wykracza poza zakres ich pracy, ale wykracza poza to, aby zapewnić płynne działanie firmy! Nie ma znaczenia, czy pracownicy pracują w zakładzie produkcyjnym, magazynie, odbierają telefony przez cały dzień, czy zajmują się rozliczeniami i reklamacjami klientów, firma nie mogłaby bez nich funkcjonować. Jest takie stare powiedzenie: „Biuro może działać bez szefa przez jeden dzień, ale nie bez recepcjonisty”, które z pewnością wyraźnie przypomina, czym zajmują się pracownicy i jak ważni mogą być dla każdej firmy.

Kiedy jest dzień doceniania pracowników?

W dniu 7 marca 2025 r. przypada Dzień Doceniania Pracownika.

Docenianie pracowników ma bezpośredni wpływ na ich produktywność w pracy

Prawie 80% ankietowanych przyznaje, że pracowałoby bardziej produktywnie, gdyby częściej otrzymywało uznanie za swoją pracę, 71% byłoby wtedy mniej skłonnych do odejścia z pracy, a ponad 83% pracowników uważa, że docenianie ma wpływ na ich motywację do pracy. Opublikowane w styczniu 2024 r. wyniki badań przeprowadzonych przez firmę Nectar na ponad 1800 ankietowanych w USA pokazują, że docenianie pracowników ma bezpośredni wpływ na ich produktywność w pracy. Z kolei, według badania przeprowadzonego przez Pracuj.pl 41% Polaków szuka pracy lub planuje zmienić obecną w najbliższym czasie, a wśród pokolenia Z odsetek ten wynosi aż 59%.

Jak docenić pracowników?

Podpowiadamy kilka kluczowych zasad: