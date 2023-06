Niekompletne oferty pracy

7 na 10 osób z pokolenia Z, tzw. Zetek (Zoomerzy 1997-2012) zrezygnuje z rekrutacji już na starcie z powodu niekompletnej oferty pracy. Zetki do 2030 r. w samej Europie mają stanowić ponad ¼ osób zdolnych i gotowych do podjęcia pracy. Zoomerzy aktualnie są najmłodszą grupą obecną na rynku i diametralnie różnią się od starszych generacji, zarówno pod względem potrzeb jak i samego podejścia do kariery zawodowej i wykonywanej pracy. Zwracają też uwagę na nieco inne kwestie już na etapie szukania wymarzonego stanowiska. Na jakie? Aż 7 na 10 Zetek w Polsce twierdzi, że niejasne lub niekompletne ogłoszenie o pracę, jest wystarczającym powodem do tego, by zrezygnować z rekrutacji już na starcie.

Gdzie pokolenie Z szuka pracy?

Wydawać by się mogło, że pierwszym miejscem, do którego zajrzą Zetki w poszukiwaniu ofert pracy będą popularne kanały społecznościowe, takie jak: Instagram czy Tik tok, bo tam też na co dzień spędzają najwięcej czasu. Czy to jedyna przestrzeń, w której Zoomerzy rozglądają się za propozycjami? Nie do końca. Generacja Z polega z jednej strony na poleceniach znajomych, z drugiej jednak strony przegląda wnikliwie popularne portale z ofertami pracy, gdzie ma dostęp do kilkudziesięciu tysięcy ogłoszeń w jednym miejscu. Wśród innych miejsc są też mniej popularne biura karier czy strony internetowe firm.

- Dzisiaj firmy, które chcą przyciągnąć uwagę pokolenia Z i zachęcić ich do pracy, muszą działać wielowymiarowo. Pokolenie Z szuka posady w różnych miejscach, ale niemal wyłącznie online. I, co ważne, nie ogranicza się jedynie do przeglądania ofert w social mediach. Młodzi kandydaci równie często kierują się rekomendacjami swoich znajomych, jak i szukają ciekawych ogłoszeń na job boardach. Co istotne, młode generacje wnikliwie przeglądają oferty i nie wybaczają błędów. Dlatego to, w jakim otoczeniu pojawi się nasze ogłoszenie ma tak duże znaczenie w podjęciu decyzji o aplikacji do danej firmy. Serwisy i popularne job boardy stały się kluczowym narzędziem employer brandingowym dla pracodawców w walce o pozyskanie przedstawicieli tego wymagającego, ale i jednocześnie niezwykle ciekawego pokolenia – komentuje Izabela Foltyn, Kierownik Działu ds. sprzedaży, Aplikuj.pl.

Profil na Linkedin – czy spotkasz tam Zetki?

Podejmując temat szukania pracy trudno byłoby nie wspomnieć o popularnej platformie do relacji zawodowych – czyli LinkedIn. Czy to miejsce, gdzie można spotkać Zetki i zaoferować im pracę? Według danych ta generacja stanowi jedynie 1/5 spośród ponad 4 mln użytkowników zarejestrowanych na platformie (Napoleon Cat, Linkedin users in Poland, 2022).

Co ważne – wielu z nich posiada tam konto, ale aktywnie z niego nie korzysta. Można zatem wnioskować, że dla tej generacji nie jest to miejsce pierwszego wyboru podczas szukania wymarzonej posady.

Nie tylko gdzie, ale ważne również jak

Według badań przeprowadzonych przez jedną z polskich uczelni wyższych na temat pokolenia Z na rynku pracy wynika, że niekompletność zawartych informacji w ogłoszeniu, dotyczących zarówno opisu stanowiska jak i samego pracodawcy może zaważyć na udziale Zetki w rekrutacji.

Okazuje się, że aż 71 proc. respondentów wskazało, że niejasny profil stanowiska jest dla nich dostatecznym sygnałem, by zrezygnować z aplikowania na daną posadę. Z kolei blisko 40 proc. jako wystarczający powód podało brak kompletnych informacji w ogłoszeniu na temat warunków pracy (Raport Pokolenie Z na rynku pracy – Wyższa Szkoła Humanitas 2023).

Nowe prawo UE - więcej informacji o ofertach pracy W UE trwają prace nad dyrektywą w sprawie wzmocnienia stosowania zasady równości wynagrodzeń dla kobiet i mężczyzn za taką samą pracę lub pracę o takiej samej wartości za pośrednictwem mechanizmów przejrzystości wynagrodzeń oraz mechanizmów egzekwowania. Ma być uregulowany artykuł 5 dot. przejrzystości wynagrodzeń przed zatrudnieniem. Do tej pory na szczeblu UE nie wprowadzono minimalnych norm dotyczących przejrzystości wynagrodzeń przed zatrudnieniem. Przedmiotowy przepis zawiera wymóg, aby pracodawcy wskazywali: początkowy poziom wynagrodzenia

lub zakres wynagrodzenia w oparciu o obiektywne i neutralne pod względem płci kryteria, które będzie wypłacane przyszłemu pracownikowi na określonym stanowisku lub za określoną pracę. Informacje takie mogą być zawarte w: ogłoszeniu o naborze przekazane w inny sposób jednak przed rozmową kwalifikacyjną, bez konieczności zwracania się o nie przez osobę ubiegającą się o stanowisko (np. w zaproszeniu na rozmowę kwalifikacyjną lub bezpośrednio przez partnerów społecznych). Ponadto przepis ten zabrania pracodawcom zwracania się do potencjalnych pracowników z pytaniem o to, jak kształtowało się ich wynagrodzenie w poprzednich stosunkach pracy.

Celem tego przepisu jest zapewnienie, aby pracownicy dysponowali, w momencie rozpoczynania stosunku pracy, informacjami niezbędnymi do podjęcia wyważonych i uczciwych negocjacji w sprawie wynagrodzenia. Dzięki temu istniałaby pewność, iż występująca dyskryminacja płacowa i uprzedzenia nie będą się utrwalać na przestrzeni czasu, zwłaszcza gdy pracownicy zmieniają pracę. Nie ogranicza to siły przetargowej pracodawcy, pracownika lub partnerów społecznych do negocjowania wynagrodzenia poza wskazanym przedziałem. Taki środek służący przejrzystości odnosiłby się również do dyskryminacji krzyżowej, w przypadku której nieprzejrzyste systemy ustalania wynagrodzeń pozwalają na stosowanie praktyk dyskryminacyjnych ze względu na różne przyczyny.

Nowoczesne platformy do szukania pracy

Obowiązkowe punkty, do zawarcia w ofercie pracy to jedno. Drugie to intuicyjność i „lekkość” platformy, na której Zetki przeglądają oferty pracy. Co to znaczy? Nie od dziś wiadomo, że młodsze pokolenia świetnie odnajdą się w cyfrowej przestrzeni, lubią też innowacje, a UX, szczególnie ten dostosowany do urządzeń mobilnych to dla nich „must have”. Bez tego mogą szybko się zniecierpliwić i zrezygnować z przeglądania kolejnych ogłoszeń dostępnych na stronach.