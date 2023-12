Okazjonalna praca zdalna w 2024 r.

Okazjonalna praca zdalna jeden z rodzajów pracy zdalnej. Praca może być wykonywana w ten sposób na wniosek pracownika. Przepisy Kodeksu pracy określają maksymalny limit dni okazjonalnej pracy zdalnej. Ile będzie wynosił w 2024 r.?

Okazjonalna praca zdalna jest regulowana przepisami, które wpisała do Kodeksu pracy nowelizacja uchwalona przez Sejm 1 grudnia 2022 r. Przepisy te weszły w życie 7 kwietnia 2023 r.

Okazjonalna praca zdalna – na czym polega

Praca zdalna może być wykonywana okazjonalnie – głosi przepis Kodeksu pracy – na wniosek pracownika złożony pracodawcy. Wniosek o wykonywanie okazjonalnej pracy zdalnej pracownik może złożyć w postaci papierowej lub elektronicznej.

Limit okazjonalnej pracy zdalnej w 2024 r.

Okazjonalna praca zdalna może być wykonywana w wymiarze nieprzekraczającym 24 dni w roku kalendarzowym.



Przepisy regulujące pracę zdalną obowiązują od kwietnia 2023 r., powstały więc wątpliwości, czy w 2023 r. limit okazjonalnej pracy zdalnej to 24 dni, czy też należy w tym roku limit ten liczyć proporcjonalnie do okresu obowiązywania przepisów o pracy zdalnej. Państwowa Inspekcja Pracy zajęła stanowisko, że fakt wejścia w życie przepisów w kwietniu 2023 r. nie ma wpływu na limit okazjonalnej pracy zdalnej. Pracownik może zatem w okresie od kwietnia do grudnia 2023 r. wykorzystać 24 dni okazjonalnej pracy zdalnej.



A co w przypadku, gdy pracownik nie wykorzystał w 2023 r. całego limitu okazjonalnej pracy zdalnej? Należy przyjąć, że „niewykorzystane” w danym roku kalendarzowym dni okazjonalnej pracy zdalnej nie przechodzą na rok następny, wobec czego limit ten w następnym roku wynosi także 24 dni.

Ważne Limit okazjonalnej pracy zdalnej w 2024 r. wynosi 24 dni.

24-dniowy limit okazjonalnej pracy zdalnej obowiązuje niezależnie od wymiaru czasu pracy (wymiaru etatu) pracownika. Jest taki sam u pracowników zatrudnionych na pełny etat bądź na część etatu. Limit ten przysługuje pracownikowi w ciągu całego roku kalendarzowego bez względu na to, w ilu firmach był w tym czasie zatrudniony – w razie zmiany pracodawcy w ciągu roku kalendarzowego limit ten nie „odnawia się”.

Okazjonalna praca zdalna – czego nie musi pracodawca

Do okazjonalnej pracy zdalnej nie stosuje się szeregu przepisów Kodeksu pracy. Są to art. 6719–6724 oraz art. 6731 § 3 Kodeksu pracy.



Szczególne znaczenie ma to, że w przeciwieństwie do pozostałych rodzajów pracy zdalnej, w przypadku okazjonalnej pracy zdalnej pracodawca nie ma obowiązku:

zapewnienia pracownikowi wykonującemu okazjonalną pracę zdalną materiałów i narzędzi pracy, w tym urządzeń technicznych, niezbędnych do wykonywania okazjonalnej pracy zdalnej;

zapewnienia pracownikowi wykonującemu okazjonalną pracę zdalną instalacji, serwisu, konserwacji narzędzi pracy, w tym urządzeń technicznych, niezbędnych do wykonywania pracy zdalnej lub pokrycia związane z tym niezbędnych kosztów;

pokrycia kosztów energii elektrycznej oraz usług telekomunikacyjnych niezbędnych do wykonywania okazjonalnej pracy zdalnej;

pokrycia innych niż określone powyżej kosztów bezpośrednio związanych z wykonywaniem okazjonalnej pracy zdalnej;

zapewnienia pracownikowi wykonującemu okazjonalną pracę zdalną szkoleń i pomocy technicznej niezbędnej do wykonywania tej pracy.

Okazjonalna praca zdalna – zasady kontroli

Okazjonalna praca zdalna u danego pracodawcy nie jest wykonywana na zasadach określonych w porozumieniu dotyczącym pracy zdalnej zawartym między pracodawcą a zakładową organizacją związkową, czy też – w braku takiego porozumienia – w regulaminie pracy zdalnej ustalonym przez pracodawcę. W szczególności nie stosuje się do okazjonalnej pracy zdalnej określonych w takich dokumentach zasad:

kontroli wykonywania pracy przez pracownika wykonującego pracę zdalną,

kontroli w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy

kontroli przestrzegania wymogów w zakresie bezpieczeństwa i ochrony informacji, w tym procedur ochrony danych osobowych.

Wobec tego kontrola wykonywania okazjonalnej pracy zdalnej we wskazanym powyżej zakresie odbywa się na zasadach ustalonych z pracownikiem.

Okazjonalna praca zdalna – co musi pracownik

Przed dopuszczeniem do wykonywania okazjonalnej pracy zdalnej pracownik potwierdza zapoznanie się z przygotowaną przez pracodawcę oceną ryzyka zawodowego oraz informacją zawierającą zasady bezpiecznego i higienicznego wykonywania pracy zdalnej oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania. Potwierdzenie to następuje poprzez złożenie oświadczenia w postaci papierowej lub elektronicznej.



Dopuszczenie pracownika do wykonywania okazjonalnej pracy zdalnej jest uzależnione od złożenia przez pracownika oświadczenia w postaci papierowej lub elektronicznej, zawierającego potwierdzenie, że na stanowisku pracy zdalnej w miejscu wskazanym przez pracownika i uzgodnionym z pracodawcą są zapewnione bezpieczne i higieniczne warunki tej pracy.



Pracownik ma obowiązek zorganizować stanowisko okazjonalnej pracy zdalnej z uwzględnieniem wymagań ergonomii.