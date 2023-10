Czy w aktach osobowych pracownika należy przechowywać wnioski o okazjonalną pracę zdalną

Uczestnik PPK, pozostający w związku małżeńskim, powinien pamiętać, że – jeśli z małżonkiem łączy go wspólność majątkowa – środki gromadzone przez niego w ramach PPK mogą nie być wyłącznie jego własnością. Mogą należeć bowiem do majątku wspólnego małżonków, co oznacza, że w razie rozwodu część z nich przypaść może jego byłemu małżonkowi.