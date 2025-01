Główny Inspektor Pracy może przez jeden dzień dla Ciebie pracować. GIP informuje: mogę pracować fizycznie, przy komputerze, przy obsłudze maszyn i urządzeń

Główny Inspektor Pracy żadnej pracy się nie boi i może przez jeden dzień dla Ciebie pracować. GIP informuje: mogę pracować fizycznie, przy komputerze, przy obsłudze maszyn i urządzeń. Oczywiście może też przeszkolić w kwestiach prawno-pracowniczych czy pomóc przy dokumentacji. Jak to możliwiwe?

Czym zajmuje się Państwowa Inspekcja Pracy?

Szczegółowe cele i zakres zadań Państwowej Inspekcji Pracy mają swoje źródło z wielu aktach prawnych, jednak najważniejszy z nich ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy. Zgodnie z art. 10 ww. ustawy do podstawowych zadań PIP należy:

nadzór i kontrola przestrzegania przepisów prawa pracy, w szczególności przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów dotyczących stosunku pracy, wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, czasu pracy, urlopów, uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem, zatrudniania młodocianych i osób niepełnosprawnych;

kontrola legalności zatrudnienia i innej pracy zarobkowej;

podejmowanie działań prewencyjnych i promocyjnych zmierzających do zapewnienia przestrzegania prawa pracy;

prawo wnoszenia powództw, a za zgodą osoby zainteresowanej – uczestnictwo w postępowaniu przed sądem pracy, w sprawach o ustalenie istnienia stosunku pracy;

ściganie wykroczeń przeciwko prawom pracownika określonych w Kodeksie pracy i innych ustawach oraz udział w postępowaniu w tych sprawach w charakterze oskarżyciela publicznego;

kontrola legalności zatrudnienia, innej pracy zarobkowej oraz wykonywania pracy przez cudzoziemców;

podejmowanie działań polegających na zapobieganiu i ograniczaniu zagrożeń w środowisku pracy, a w szczególności:

badanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz kontrola stosowania środków zapobiegających tym wypadkom,

analizowanie przyczyn chorób zawodowych oraz kontrola stosowania środków zapobiegających tym chorobom,

inicjowanie prac badawczych w dziedzinie przestrzegania prawa pracy, a w szczególności bezpieczeństwa i higieny pracy,

inicjowanie przedsięwzięć w sprawach ochrony pracy w rolnictwie indywidualnym,

udzielanie porad służących ograniczaniu zagrożeń dla życia i zdrowia pracowników, a także w zakresie przestrzegania prawa pracy.

Główny Inspektor Pracy Marcin Stanecki dołączył do 33. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

Dzięki temu, że Główny Inspektor Pracy Marcin Stanecki dołączył do 33. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, można wylicytować bardzo ciekawe doświadczenie. Jest to dzień pracy szefa Państwowej Inspekcji Pracy w firmie, gospodarstwie, a nawet przy pracach domowych.

GIP żadnej pracy się nie boi!

Na platformie aukcyjnej GIP Marcin Stanecki napisał:

„Oferuję jeden dzień mojej pracy, najlepiej na etacie. Ze względu na charakter zatrudnienia możliwe jest także zlecenie, a nawet umowa o dzieło. Ważne, by warunki pracy zostały potwierdzone na piśmie. Z założenia odmawiam zatrudnienia w szarej strefie, na czarno i niezgodnie z normami przewidzianymi w polskim prawie pracy. Zachęcam do licytowania! To będzie niezwykła przygoda nie tylko dla mnie, ale także dla osoby, która wylicytuje aukcję”. Termin realizacji zobowiązania: do 1 czerwca 2025 roku. Miejsce: cała Polska.

Wśród umiejętności, które mogą być pomocne przy realizacji wylicytowanego zamówienia, szef inspekcji pracy wymienia między innymi:

uprawnienia inspektora pracy i radcy prawnego,

znajomość polskiego oraz unijnego prawa pracy, a także rządowego procesu legislacyjnego,

umiejętność pracy w dużym stresie,

dobrą kondycję fizyczną,

doświadczenie w kierowaniu dużym zespołem pracowników,

inicjatywę i samodzielność w podejmowaniu decyzji,

jazdę samochodem (prawo jazdy kategorii B).

Marcin Stanecki podkreśla, że jest gotów podjąć każdą pracę. Oferuje na przykład:

konsultację dokumentów wewnętrznych: regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania, kodeksów etyki; szkolenie z nowych przepisów o sygnalistach, kształtowania właściwych procedur w zakresie przeciwdziałania mobbingowi i nierównemu traktowaniu w pracy, praktyczne przygotowanie do wdrożenia nowych aktów prawnych, w tym implementujących prawodawstwo unijne.