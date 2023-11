Wspólne sprawozdanie o zatrudnieniu Komisji Europejskiej i Rady monitoruje sytuację w zakresie zatrudnienia w Unii oraz wdrażanie wytycznych dotyczących zatrudnienia. W związku z konfliktami zbrojnymi, skutkami pandemii Covid-19, rosnącą inflacją i dużymi zmianami gospodarczymi, zachodzącymi na unijnym i światowym rynku pracy - wyzwania na 2024 r. są ogromne. Unijne sprawozdanie zawiera roczny przegląd najważniejszych zmian w dziedzinie zatrudnienia i spraw społecznych w UE, co ważne jest pierwszym, w którym przedstawiono postępy w realizacji unijnych i krajowych celów w zakresie zatrudnienia, umiejętności i spraw społecznych na 2030 r.

Komisja UE określa priorytety na 2024 w celu wzmocnienia konkurencyjności UE

Z badań ekspertów UE wynika, że gospodarka UE nadal jest odporna na liczne "wstrząsy", które wystąpiły w ostatnich latach. Jednak nie da się ukryć, że w 2023 r. gospodarka UE straciła dynamikę wzrostu w kontekście wysokiej inflacji i zaostrzonych warunków finansowania. Eksperci w 2024 r. spodziewają się jedynie umiarkowanego wzrostu gospodarczego. Jak podkreślają: UE stoi w obliczu szeregu ważnych wyzwań strukturalnych, w tym:

niskiego wzrostu wydajności ekonomicznej;

transformacji ekologicznej;

transformacji cyfrowej;

starzenia się społeczeństwa;

włączenia społecznego;

konfliktów zbrojnych;

napływem cudzoziemców;

którymi należy się zająć, aby pozostać na ścieżce zrównoważonej konkurencyjności.

Laureat Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii, profesor Christopher Pissarides, przekonywał, że kraje o silnym wsparciu społecznym dla pracowników "mogą z korzyścią wykorzystać sztuczną inteligencję do tworzenia dobrych miejsc pracy i lepszego życia". Kraje takie jak "Stany Zjednoczone i Chiny" są daleko do przodu, jeśli chodzi o przygotowanie do sztucznej inteligencji, ale sromotnie zawodzą, jeśli chodzi o wsparcie społeczne. Nie powiedziałbym więc, że tworzą dobre miejsca pracy".

Wspólne sprawozdanie w ramach zatrudnienia w UE na 2024

Rada Europejska bada co roku sytuację zatrudnienia w Unii i przyjmuje konkluzje w tym przedmiocie na podstawie wspólnego sprawozdania rocznego Rady i Komisji. Na podstawie konkluzji Rady Europejskiej, Rada, na wniosek Komisji i po konsultacji z Parlamentem Europejskim, Komitetem Ekonomiczno-Społecznym, Komitetem Regionów i Komitetem ds. Zatrudnienia opracowuje co roku wytyczne, które Państwa Członkowskie uwzględniają w swoich politykach zatrudnienia. Następnie, każde Państwo Członkowskie przesyła do Rady i Komisji roczne sprawozdanie w sprawie podstawowych środków, jakie przyjęło w celu wykonania swej polityki zatrudnienia w świetle wytycznych.

Wniosek dotyczący wspólnego sprawozdania o zatrudnieniu

Wniosek dotyczący wspólnego sprawozdania o zatrudnieniu potwierdza, że unijny rynek pracy jest odporny:

w 2022 r. wskaźnik zatrudnienia w UE osiągnął 74,6 %;

w drugim kwartale 2023 r. wskaźnik zatrudnienia wzrósł on do 75,4% , znacznie przekraczając poziom sprzed pandemii;

w drugim kwartale 2023 r. wskaźnik zatrudnienia wzrósł on do 75,4% , znacznie przekraczając poziom sprzed pandemii; bezrobocie w UE spadło w 2022 r. do najniższego poziomu w historii (6,2%), a tendencja ta utrzymała się w drugim kwartale 2023 r. (6%);

pomimo wzrostu płac nominalnych płace realne w 2022 r. spadły w różnym stopniu w prawie wszystkich państwach członkowskich.

Jakie cele UE w zakresie rynku pracy do 2023?

To wydanie wspólnego sprawozdania jest pierwszym, w którym przedstawiono postępy w realizacji unijnych i krajowych celów w zakresie zatrudnienia, umiejętności i spraw społecznych na 2030 r. Chociaż UE jest na dobrej drodze do osiągnięcia głównego celu w zakresie zatrudnienia na poziomie 78 % do 2030 r., nadal potrzebne są znaczne postępy, aby osiągnąć pozostałe dwa główne cele w zakresie uczenia się dorosłych i ograniczania ubóstwa.

Zalecenie dotyczące polityki gospodarczej w strefie euro na 2024 r.

Jak podaje UE: w zaleceniu dla strefy euro przedstawiono dostosowane do potrzeb porady polityczne dla państw członkowskich strefy euro w kwestiach, które mają wpływ na funkcjonowanie strefy euro jako całości. W tym roku nacisk kładziony jest na reakcje polityczne na wyzwania związane z wysoką inflacją i konkurencyjnością. Państwa członkowskie strefy euro powinny przyjąć skoordynowaną, ostrożną politykę fiskalną w celu poprawy stabilności finansów publicznych i uniknięcia podsycania presji inflacyjnej. Ponadto ważne jest zapewnienie wysokiego i trwałego poziomu inwestycji publicznych oraz promowanie inwestycji prywatnych poprzez przyspieszenie wdrażania programów Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności oraz polityki spójności, jak i wspieranie zmian płac, które łagodzą utratę siły nabywczej pracowników, z uwzględnieniem dynamiki konkurencyjności