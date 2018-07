Jak odwołać się od wypowiedzenia umowy o pracę?

Co do zasady, umowa o pracę może być rozwiązana. Warto jednak wiedzieć, że każdy pracownik ma prawo do odwołania się od wypowiedzenia umowy o pracę, jeśli ma zastrzeżenia co do działania pracodawcy. Czego może domagać się niesłusznie potraktowany pracownik? Jaki jest termin na wniesienie odwołania?