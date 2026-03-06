Masz umowę terminową i ponad 50 lat? Jesteś nie do ruszenia. Sąd Najwyższy właśnie zmienił zasady, a pracodawcy rwą włosy z głowy

Miał być koniec umowy, a jest "dożywocie" w firmie? Do tej pory zasady były proste: data końca umowy terminowej to świętość. Jednak Sąd Najwyższy wywrócił stolik. Nowa uchwała sprawia, że ochrona przedemerytalna działa znacznie szybciej, niż myśleli pracodawcy. Szefowie firm są w szoku i mówią wprost o zmianie przepisów tylnymi drzwiami. Sprawdź, czy Twoja umowa właśnie stała się nie do podważenia.

Sądowa loteria zakończona. Wygrywa pracownik z rozszerzoną ochroną przedemerytalną

Koniec z interpretacyjną "wolną amerykanką". To, co wydarzyło się w Sądzie Najwyższym pod koniec 2025 roku, to prawdziwe trzęsienie ziemi, którego wstrząsy wtórne będą odczuwalne przez cały 2026 rok. Zasady zwalniania pracowników na umowach terminowych uległy radykalnej zmianie.

Przez lata polskie sądy przypominały kasyno. Jedni sędziowie trzymali się sztywno kalendarza: "Nie masz 56 lat (kobiety) lub 61 lat (mężczyźni) w dniu wypowiedzenia? Przykro mi, ochrona cię nie dotyczy". Inni, bardziej propracowniczy, twierdzili, że liczy się zamiar stron i czas trwania umowy. Spór ten ostatecznie rozstrzygnął Sąd Najwyższy. Werdykt? Wygrała opcja dająca pracownikom potężny parasol ochronny.

O co chodzi w praktyce? Jeśli pracodawca podpisał z Tobą umowę na czas określony, która miała trwać aż do Twojego wieku przedemerytalnego, to zdaniem SN złożył Ci obietnicę stabilizacji. Nie może jej cofnąć tylko dlatego, że w momencie wręczania wypowiedzenia brakuje Ci jeszcze np. roku do wejścia w ustawowy okres ochronny (4 lata przed emeryturą).

Masz więcej niż 4 lata do emerytury? Jesteś bezpieczny dzięki uchwale Sądu Najwyższego

To absolutne sedno nowej uchwały. Przeanalizujmy to na konkretnym przykładzie pani Anny:

Wiek : 54 lata (do ochrony brakuje jej 2 lat).

: 54 lata (do ochrony brakuje jej 2 lat). Umowa : Na czas określony, ważna do 2028 roku.

: Na czas określony, ważna do 2028 roku. Sytuacja: W 2028 roku pani Anna będzie miała 56 lat, czyli wejdzie w wiek ochronny.

Według starych zasad szef mógłby ją zwolnić dzisiaj bez mrugnięcia okiem. Według Sądu Najwyższego (stan na 2026 r.): Skoro umowa zahacza o przyszły okres ochronny, to ochrona rozciąga się już teraz. Wypowiedzenie takiej umowy wcześniej jest traktowane jako obejście prawa. Sama data końcowa kontraktu wciąga Cię pod ochronę, nawet jeśli Twój PESEL wskazuje, że jesteś jeszcze za młody/a na art. 39 Kodeksu pracy.

Pracodawcy wykorzystywali luki w kodeksie pracy co do wieku ochronnego na umowach terminowych. SN mówi: STOP

Dlaczego ta zmiana jest tak bolesna dla firm? Bo do tej pory zwalnianie ludzi na "terminówkach" tuż przed ich 56. lub 61. urodzinami było powszechną strategią optymalizacji kosztów. SN tupnął nogą: nie można karać pracownika za to, że zawarł długoterminową umowę. Jeśli jej termin sięga okresu ochronnego - pracownik jest nietykalny (przynajmniej w rozumieniu art. 39 kodeksu pracy).

Instrukcja przetrwania: Co robić, gdy szef daje wypowiedzenie?

Scenariusz z życia wzięty: Marzec 2026, są sprawozdania finansowe i rozliczenia podatkowe za ubiegły rok, wychodzi na to, że firma musi ciąć koszty. Kierownik kładzie przed Tobą wypowiedzenie. Jesteś przed wiekiem ochronnym, ale masz długą umowę. Co robisz?

Zachowaj zimną krew. Nie daj się zastraszyć. STOP! Nie podpisuj porozumienia stron. Jeśli to zrobisz, dobrowolnie zrzekasz się ochrony. Wtedy nawet Sąd Najwyższy Ci nie pomoże. Sprawdź datę końca umowy. Czy sięga ona momentu, gdy osiągniesz 56 (kobiety) lub 61 (mężczyźni) lat? Jeśli tak - jesteś na wygranej pozycji. Użyj atomowego argumentu. Powiedz twardo: "Zgodnie z najnowszą linią orzeczniczą Sądu Najwyższego podlegam ochronie ze względu na czas trwania umowy".

Ważne Klucz do sukcesu - zanotuj sygnaturę: Powołaj się dokładnie na Uchwałę składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 30 września 2025 r., sygn. III PZP 6/24.

To powinno zadziałać niemal jak magiczne zaklęcie, które mrozi działy HR. Uchwały w powiększonym składzie (7 sędziów) mają większą moc prawną. Sądy rejonowe nie będą orzekać przeciwko nim. A co, jeśli szef mimo to wręczy wypowiedzenie? Masz 21 dni na odwołanie się do sądu pracy. W pozwie wpisujesz sygnaturę III PZP 6/24. Twoje szanse na przywrócenie do pracy lub wysokie odszkodowanie są ogromne.

Ważne Wyjątki: Kiedy ochrona nie działa? Zanim otworzysz szampana, pamiętaj o dwóch sytuacjach, w których SN nie pomoże: Dyscyplinarka (Art. 52 KP): Alkohol, kradzież, ciężkie naruszenie obowiązków. Wtedy wylatujesz natychmiast, bez względu na wiek.

(Art. 52 KP): Alkohol, kradzież, ciężkie naruszenie obowiązków. Wtedy wylatujesz natychmiast, bez względu na wiek. Upadłość/Likwidacja firmy: Gdy zakład pracy przestaje istnieć, ochrona znika.

Biznes w szoku: "Sędziowie dopisali prawo, którego nie ma w kodeksie pracy"

Przedsiębiorcy są wściekli. Wskazują, że art. 39 Kodeksu pracy w swoim literalnym brzmieniu nie przewiduje tak szerokiej ochrony. Nowa linia orzecznicza de facto zmusza ich do trzymania pracownika aż do emerytury, nawet jeśli projekt, do którego został zatrudniony, się skończył.

- To wylanie dziecka z kąpielą - słychać głosy z rynku. Przedsiębiorcy boją się, że podpisując roczną umowę z 55-latkiem, nieświadomie wiążą się z nim na 5 lat, bo ochrona przedemerytalna zaczyna działać wcześniej zgodnie z tym, co orzekł Sąd Najwyższy.

Efekt mrożący jako skutek uboczny uchwały SN: czy firmy przestaną zatrudniać 50-latków wcześniej?

Choć intencje sędziów były szlachetne - ochrona seniorów - skutek może być tragiczny. Pracodawcy, bojąc się "zabetonowania" etatów przez nową interpretację, mogą po prostu przestać zatrudniać osoby zbliżające się do wieku ochronnego. Zamiast bezpiecznej umowy o pracę, 50-latkowie mogą być wypychani na umowy zlecenia, gdzie kodeksowa ochrona nie obowiązuje. Nadmierna "propracowniczość" wyroku może więc rykoszetem uderzyć w tych, których miała chronić. Czy tak się stanie? Rok 2026 pokaże, jak rynek zareaguje na nową rzeczywistość prawną.