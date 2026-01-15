REKLAMA

Zaliczka na PIT pracownika. Jak obliczyć w 2026 r.

Zaliczka na PIT pracownika. Jak obliczyć w 2026 r.

15 stycznia 2026, 17:09
Emilia Panufnik
Emilia Panufnik
Zaliczka na PIT - umowa o pracę
Zaliczka na PIT pracownika. Jak obliczyć w 2026 r.
Zaliczka na PIT w 2026 r. – co to jest i ile wynosi na umowie o pracę? Jak obliczyć zaliczkę na podatek dochodowy pracownika? Udostępniamy kalkulator i przykładowe obliczenia.

Zaliczka na PIT pracownika - umowa o pracę

Zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy o PIT zakłady pracy będące osobami fizycznymi, osobami prawnymi oraz jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej są obowiązane jako płatnicy obliczać i pobierać w ciągu roku zaliczki na podatek dochodowy od osób, które uzyskują od tych zakładów przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, z pracy nakładczej lub ze spółdzielczego stosunku pracy, z zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego wypłacanych przez zakłady pracy lub z tytułu udziału w nadwyżce bilansowej wypłacanej w spółdzielniach pracy. 

Prawo pracy. Przegląd zmian 2025 i 2026 r.
Urlopy wypoczynkowe. Udzielanie, ustalanie wymiaru i rozliczanie wynagrodzenia
Jak optymalizować koszty zatrudnienia. Poradnik dla pracodawców

Zaliczkę płatnicy odprowadzają od dochodu pracowników do urzędu skarbowego co miesiąc. Art. 76c ordynacji podatkowej gwarantuje zwrot nadpłaty wynikającej z odprowadzaniem zaliczki. Nadpłatę wynikającą z zaliczek na podatek zwraca się po zakończeniu okresu, za który rozlicza się podatek. 

Zaliczka na PIT 2026 – ile wynosi?

Zaliczki na PIT za miesiące od stycznia do grudnia wynoszą:

  1. za miesiące, w których dochód podatnika uzyskany od początku roku od danego płatnika nie przekroczył kwoty 120 000 zł12% dochodu uzyskanego w danym miesiącu;
  2. za miesiąc, w którym dochód podatnika uzyskany od początku roku od danego płatnika przekroczył kwotę 120 000 zł – 12% od tej części dochodu uzyskanego w tym miesiącu, która nie przekroczyła tej kwoty, i 32% od nadwyżki ponad kwotę 120 000 zł;
  3. za miesiące następujące po miesiącu z pkt 2 – 32% dochodu uzyskanego w danym miesiącu od danego płatnika.

Zaliczka na PIT pracownika – jak obliczyć?

Zaliczka na podatek dochodowy pracownika obliczana jest od dochodu pracownika, a więc przychodu pomniejszonego o składki ZUS. Przychodem pracownika jest wynagrodzenie za pracę brutto. Wynagrodzenie brutto pomniejszone o składki ZUS i pracownicze koszty uzyskania przychodów to podstawa obliczenia zaliczki na podatek dochodowy.

Zgodnie z art. 22 ust. 2 ustawy o PIT koszty uzyskania przychodów z tytułu stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej:

Dalszy ciąg materiału pod wideo
  1. wynoszą 250 zł miesięcznie, a za rok podatkowy łącznie nie więcej niż 3000 zł – w przypadku gdy podatnik uzyskuje przychody z tytułu jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej;
  2. nie mogą przekroczyć łącznie 4500 zł za rok podatkowy – w przypadku gdy podatnik uzyskuje przychody równocześnie z tytułu więcej niż jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej;
  3. wynoszą 300 zł miesięcznie, a za rok podatkowy łącznie nie więcej niż 3600 zł – w przypadku gdy miejsce stałego lub czasowego zamieszkania podatnika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, i podatnik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę;
  4. nie mogą przekroczyć łącznie 5400 zł za rok podatkowy – w przypadku gdy podatnik uzyskuje przychody równocześnie z tytułu więcej niż jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej, miejsce stałego lub czasowego zamieszkania podatnika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, i podatnik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę.
Przykład

Wynagrodzenie brutto: 6000 zł
Składka emerytalna (9,76%): 585,60 zł
Składka rentowa (1,50%): 90,00 zł
Składka chorobowa (2,45%): 147,00 zł
Składki ZUS w sumie (13,71%): 822,60 zł

Podstawa wymiaru składki zdrowotnej: 6000 – 822,60 = 5 177,40 zł
Składka zdrowotna (9%): 465,97 zł

Koszty uzyskania przychodu: 250,00 zł
Podstawa obliczenia zaliczki: 4927,00 zł (zaokrąglenie do złotówki)

Zaliczka na PIT (12%): 591,24 zł
Zaliczka dla urzędu skarbowego po zaokrągleniu do złotówki: 591,00 zł

Wynagrodzenie netto: 4 120,43 zł

Jeśli pracownik złożył do pracodawcy oświadczenie na formularzu PIT-2, będzie miał co miesiąc uwzględnianą kwotę 300 zł pomniejszającą podatek. W takim przypadku powyższa zaliczka na podatek dochodowy dla urzędu skarbowego wynosiłaby dokładnie 291,00 zł (591,00 – 300,00 = 291,00 zł). Wówczas w omawianym przykładzie kwota wynagrodzenia netto wzrośnie do 4420,43 zł.  Formularz PIT-2 pozwala więc na comiesięczną obniżkę podatku zamiast zwrotu podatku dopiero przy rozliczeniu rocznym. Pracownik otrzymuje co miesiąc wyższe wynagrodzenie netto czyli na rękę. Formularz PIT-2 można złożyć jednocześnie u dwóch, a nawet trzech pracodawców. Wówczas kwota zmniejszająca podatek będzie wynosiła u każdego pracodawcy odpowiednio 150 zł albo 100 zł.

Ważne

Zgodnie z art.  63 § 1 Ordynacji podatkowej podstawy opodatkowania, kwoty podatków, odsetki za zwłokę, opłaty prolongacyjne, oprocentowanie nadpłat oraz wynagrodzenia przysługujące płatnikom i inkasentom zaokrągla się do pełnych złotych w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych.

Polecamy: Wynagrodzenia 2026. Rozliczanie płac w praktyce

Zaliczka na PIT pracownika – kalkulator

Najprostszym sposobem na obliczenie zaliczki na PIT pracownika jest kalkulator wynagrodzeń 2026 brutto netto. Kalkulator wynagrodzeń oblicza wysokość pensji netto, zaliczki na podatek dochodowy oraz składki na ubezpieczenie społeczne. W kalkulatorze wpisuje się kwotę wynagrodzenia brutto pracownika. 

Zaznacza się liczbę źródeł dochodów. Można także zaznaczyć opcję uwzględniającą wniosek o niepobieranie podatku – dotyczy to tylko dochodu rocznego do 30 000 zł. Dodatkowo, kalkulator zawiera możliwość odliczenia kwoty pomniejszającej podatek w wysokości 300 zł. Jeśli pracownik złożył oświadczenie PIT-2, zaznacza tę opcję w kalkulatorze. Co więcej, wybiera się miesiąc złożenia wniosku. Można także uwzględnić ulgę na PIT dla przychodu rocznego do 85 528 zł. Za pomocą kalkulatora uwzględnia się także koszty uzyskania przychodów: zwykłe, podwyższone, autorskie. Istnieje również możliwość wybrania wariantu bez kosztów.

 

Zaliczka na pit pracownika - kalkulator

Infor.pl

Wynik kalkulatora podaje dla każdego miesiąca i w ujęciu rocznym wysokość składki emerytalnej, rentowej, chorobowej, składek ZUS w sumie, składki zdrowotnej, zaliczki na podatek dochodowy, wynagrodzenia netto oraz sumę dochodu narastająco.

 

Zaliczka na pit pracownika - kalkulator wynik

Infor.pl

KALKULATOR WYNAGRODZEŃ »

Zaliczka na podatek dochodowy 2026 – najniższa krajowa

Dla przykładu zaliczka na podatek dochodowy od najniższej krajowej w 2024 roku przy zwykłych kosztach uzyskania przychodu w wysokości 250 zł i przy kwocie zmniejszającej podatek w wysokości 300 zł wynosiła odpowiednio od stycznia do czerwca 2024 roku – 109,20 zł oraz od lipca do grudnia 2024 roku – 115,20 zł. Natomiast w 2025 r. najniższa krajowa wynosiła 4666 zł. Przy zwykłych kosztach uzyskania przychodu i kwocie zmniejszającej podatek 300 zł zaliczka na podatek dochodowy wynosi 153 zł. W 2026 r. mamy już 4806 zł brutto najniższego wynagrodzenia za pracę. Przy tych samych założeniach zaliczka na podatek wynosi 168 zł.

Zbiegi tytułów do ubezpieczeń społecznych
Zbiegi tytułów do ubezpieczeń społecznych

Sprawdź

Zobacz również:
Podstawa prawna

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dziennik Ustaw z 2025. poz. 163)

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dziennik Ustaw z 2025, poz. 111

Powiązane
Najniższa krajowa 2026 r. brutto netto. Pracownicy spodziewali się większej podwyżki
Najniższa krajowa 2026 r. brutto netto. Pracownicy spodziewali się większej podwyżki
Minimalna stawka godzinowa w 2026 r. brutto i netto [Umowa zlecenie]
Minimalna stawka godzinowa w 2026 r. brutto i netto [Umowa zlecenie]
Rewolucyjne zmiany w prawie pracy od 1 stycznia 2026 r.: urlopy, kontrola PIP, zasiłek chorobowy, minimalne wynagrodzenie i inne
Rewolucyjne zmiany w prawie pracy od 1 stycznia 2026 r.: urlopy, kontrola PIP, zasiłek chorobowy, minimalne wynagrodzenie i inne
Najniższa krajowa 2026 netto do 26 roku życia
15 sty 2026

Ile najniższa krajowa wynosi netto w 2026 r. przy zatrudnieniu osoby do 26. roku życia? Tutaj nie odprowadza się zaliczki na podatek dochodowy. Wynagrodzenie netto będzie więc wyższe niż przy standardowym zatrudnieniu.
Pracodawcy będą zmuszeni podnosić wynagrodzenia długoletnim pracownikom. To skutek dyrektywy płacowej
15 sty 2026

Pracodawcy będą zmuszeni podnosić wynagrodzenia długoletnim pracownikom. To jeden z dwóch nieoczywistych skutków dyrektywy płacowej. Co jeszcze przyniesie transparentność wynagrodzeń? Co dyrektywa płacowa zmieni na polskim rynku pracy? Projekt ustawy o wzmocnieniu stosowania prawa do jednakowego wynagrodzenia mężczyzn i kobiet za jednakową pracę lub za pracę o jednakowej wartości, wdrażający postanowienia dyrektywy płacowej (2023/970) może mieć te dwa nieoczywiste skutki.
Obecność w biurze musi mieć sens, a nie, żeby „pokazać się” kierownikowi. Praca hybrydowa standardem w polskich firmach. Jak ją dobrze poukładać?
15 sty 2026

Nieformalne wydarzenia online, firmowe systemy współdzielenia biurek, szkolenia z efektywnego wykorzystywania komunikatorów to jedne z najpopularniejszy rozwiązań wspierających organizację pracy hybrydowej w polskich firmach. Jak pokazują wyniki badania Hybrid and Beyond ’25 przeprowadzonego przez firmę Colliers, model hybrydowy przestał być postrzegany jako benefit lub rozwiązanie przejściowe – dziś stanowi trwały element funkcjonowania większości organizacji, wymagający odpowiedniego zarządzania.
500 plus dla małżonków. Od 5000 do 8000 zł w zależności od stażu
15 sty 2026

Nasi Czytelnicy pytają czy może w 2026 r. albo od 2027 r. będzie 500 plus dla małżonków. Od 5000 do 8000 zł w zależności od stażu? Temat wciąż budzi wiele emocji. Są zarówno zwolennicy jak i przeciwnicy pomysłu. Analizujemy zagadnienie - krótko i na temat.

Działalność i umowy-zlecenia mogą być wliczane do stażu. ZUS: już 196 tys. wniosków
15 sty 2026

Od początku roku okresy prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej i wykonywania pracy na podstawie umów-zleceń wliczane są do stażu pracy. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przekazał PAP, że do ZUS wpłynęło już ponad 196 tys. wniosków o wydanie zaświadczenia, potwierdzającego te okresy.
Renta wdowia: informacja z ZUS z 15 stycznia 2026 r. Wiesz to?
15 sty 2026

Od wejścia w życie przepisów, które pozwalają łączyć wypłatę własnego świadczenia z rentą rodzinną po zmarłym małżonku, z renty wdowiej skorzystało już ponad milion osób. ZUS wydał właśnie ważną informację z 15 stycznia 2026 r. Wiesz to?
Już za 6 dni mija termin składania rocznych deklaracji PFRON – o czym warto pamiętać?
14 sty 2026

Początek roku kalendarzowego to dla pracodawców okres intensywnych rozliczeń z PFRON. Rok 2026 przynosi nie tylko konieczność podsumowania roku ubiegłego, ale także nowe terminy w ramach programów celowych oraz istotne zmiany w przepisach dotyczących ulg.
Weryfikacja urlopów - o czym warto pamiętać w styczniu? 10 obowiązków [Kadry i płace]
14 sty 2026

Weryfikacja urlopów na początku roku to jeden z najważniejszych procesów kadrowych, który pozwala na uniknięcie spiętrzenia nieobecności w okresie letnim oraz minimalizuje ryzyko prawne związane z zaległymi urlopami. Jest istotne dla planowania i zachowania ciągłości wykonywanych zadań, uwzględnia sezonowość prac i dostosowuje potrzeby pracowników do możliwości personalnych firmy. O czym warto pamiętać w styczniu 2026 r.? Oto 10 obowiązków działu kadr i płac.

Rewolucja w składkach dla rad nadzorczych – o czym musi pamiętać płatnik w 2026 roku?
14 sty 2026

Na czym polega rewolucja w składkach dla rad nadzorczych? Zgodnie z obowiązującymi przepisami, wynagrodzenia członków rad nadzorczych stanowią podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, co bezpośrednio determinuje obowiązek odprowadzania składek na Fundusz Pracy (FP) oraz Fundusz Solidarnościowy (FS). O czym musi pamiętać płatnik w 2026 roku?
Składka wypadkowa 2026-2027. Za kogo ZUS sam wyliczy wysokość?
14 sty 2026

Składka wypadkowa 2026-2027: zasadą jest, że składka na ubezpieczenie wypadkowe wyliczana jest na okres od kwietnia do końca marca następnego roku. Nie wszyscy przedsiębiorcy muszą wysłać do 2 lutego 2026 r. druk ZUS IWA. Za kogo ZUS sam wyliczy wysokość składki od 1 kwietnia 2026 r. do 31 marca 2027 r.?
