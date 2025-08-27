Najnowszy raport płacowy 2025 dla pracodawców i pracowników. Gdzie są najwyższe podwyżki? [ZAROBKI]

Udostępniamy najnowszy raport płacowy 2025. Każdy pracodawca i pracownik powinien się z nim zapoznać. Okazuje się, że wzrost wynagrodzeń wyhamował. Gdzie są najwyższe podwyżki? Artykuł zawiera tabelę z zarobkami na różnych stanowiskach.

Najnowszy raport płacowy 2025

Według 14. edycji Raportu Płacowego Antal średnie miesięczne wynagrodzenie specjalistów i menedżerów wyniosło 15 691 zł brutto, co oznacza wzrost o 4% względem ubiegłorocznej edycji, w której wynosiło ono 15 127 zł brutto. Choć podwyżki są nadal widoczne, ich tempo znacząco spadło w porównaniu do poprzedniego roku. Firmy bardziej ostrożnie zarządzają budżetami, uwzględniając rosnące koszty działalności i konieczność inwestowania w rozwój technologiczny, co przekłada się na zachowawcze podejście do wynagrodzeń.

Wyniki 14. edycji Raportu Płacowego Antal odzwierciedlają dojrzałość polskiego rynku pracy, który po latach dynamicznych wahań osiągnął względną stabilność. Firmy skupiają się na budowaniu przewagi konkurencyjnej poprzez inwestycje w automatyzację i technologie cyfrowe. Podwyżki dotyczą przede wszystkim stanowisk wymagających wysokiej specjalizacji oraz kompetencji pozwalających na efektywne łączenie wiedzy technicznej z rozumieniem biznesu.

Rynek pracy w Polsce stabilizuje się – nie obserwujemy już tak gwałtownych wahań jak w latach poprzednich, a firmy skupiają się na inwestycjach w obszarach kluczowych dla ich rozwoju. Sprzyja to równomiernemu i zróżnicowanemu wzrostowi wynagrodzeń – mówi Artur Skiba, Prezes Antal.

Jakie kompetencje są najbardziej poszukiwane?

W wielu branżach, takich jak finanse, bankowość czy farmacja, coraz więcej firm oczekuje, że pracownicy nie tylko posiadają specjalistyczną wiedzę w swoich dziedzinach, ale także umiejętność pracy z danymi, automatyzacji procesów oraz znają zasady w zakresie cyberbezpieczeństwa. Co więcej tegoroczny raport potwierdza, że kompetencje cyfrowe i umiejętności w zakresie sztucznej inteligencji, stały się jednym z głównych czynników determinujących poziom wynagrodzeń. - Widzimy wyraźnie, że kompetencje cyfrowe stają się nie tylko dodatkiem, lecz podstawowym elementem profilu pracownika w wielu branżach. Specjaliści, którzy potrafią łączyć wiedzę technologiczną ze rozumieniem procesów biznesowych, mogą dziś liczyć na znacznie szybszy rozwój kariery i bardziej atrakcyjne wynagrodzenia – dodaje Artur Skiba, Prezes Antal.

Najwyższe podwyżki - dla kogo?

Największe wzrosty wynagrodzeń odnotowano w finansach i księgowości, gdzie średnie płace zwiększyły się o 9%, osiągając poziom 16 509 zł brutto (wobec 15 143 zł w 13. edycji raportu). Wynika to ze zmieniającej się roli tych działów, które coraz częściej pełnią funkcję strategicznych partnerów biznesowych. - Firmy z sektora finansowego poszukują dziś specjalistów zdolnych nie tylko do raportowania, ale też do analizy danych i wdrażania rozwiązań automatyzujących procesy. Zyskują przede wszystkim role łączące kompetencje analityczne, technologiczne i strategiczne. W księgowości coraz częściej pojawia się rotacyjność obowiązków, co poszerza zakres odpowiedzialności pracowników i przekłada się na wyższe oczekiwania płacowe. Dodatkowo liczne wdrożenia nowych regulacji podatkowych i sprawozdawczych wzmacniają znaczenie ról wyspecjalizowanych, szczególnie w obszarach związanych z compliance i podatkami – mówi Michał Borkowski, Business Unit Manager, Antal Finance & HR & Legal.

W branży prawnej wynagrodzenia wzrosły o 6%, osiągając średnio 16 340 zł brutto, a najszybciej rosną płace w obszarach związanych z prawem pracy i podatkowym. Sprzedaż i marketing również zyskały 6%, a średnie wynagrodzenie wynosi obecnie 15 797 zł brutto, co wiąże się z rozwojem kanałów e-commerce, wzrostem znaczenia nowoczesnych systemów CRM oraz działań w obszarze ESG. Farmacja odnotowała skromny wzrost na poziomie 3%, osiągając średnio 16 194 zł brutto wynikający głównie z konsolidacji rynku oraz rosnącego znaczenia roli key account managerów i specjalistów ds. nowoczesnego marketingu.

W sektorze IT utrzymuje się trend widoczny już od kilku lat – po okresie bardzo dynamicznych wzrostów płac nastąpiła długotrwała stabilizacja. W 2025 roku wynagrodzenia w tej branży wzrosły zaledwie o 1%, osiągając średni poziom 19 419 zł brutto.

- Firmy koncentrują się na utrzymaniu kluczowych ekspertów w obszarach takich jak cyberbezpieczeństwo, DevOps i technologie chmurowe, jednocześnie ograniczając rekrutację na stanowiska juniorskie, które w dużym stopniu podlegają automatyzacji lub są przenoszone do tańszych lokalizacji – zauważa Fabian Pietras, Business Unit Director, Antal IT Services.

W inżynierii i logistyce wzrosty wynagrodzeń wyniosły średnio 5%, osiągając odpowiednio 12 533 zł brutto oraz 13 374 zł brutto. W pierwszym z tych sektorów liczba inwestycji maleje, jednak nadal utrzymuje się wysokie zapotrzebowanie na specjalistów w obszarze automatyzacji i zaawansowanych technologii. Z kolei logistyka korzysta na dynamicznym rozwoju e-commerce i inwestycjach w szybkie łańcuchy dostaw, co sprzyja wzrostowi płac w wybranych regionach kraju, zwłaszcza w pobliżu zachodniej granicy.

- Rynek inżynierii przemysłowej w Polsce znajduje się obecnie w fazie spowolnienia, czemu towarzyszy spadek liczby nowych inwestycji i ograniczone zapotrzebowanie na pracowników. Część firm przenosi produkcję do innych regionów, a te, które pozostają w kraju, coraz częściej inwestują w automatyzację i robotyzację procesów, co zmienia profil poszukiwanych specjalistów. Mimo mniejszej liczby projektów, przedsiębiorstwa działające w Polsce nadal muszą konkurować o wysoko wykwalifikowaną kadrę. W efekcie oferują wynagrodzenia średnio o ok. 5% wyższe niż w poprzednich latach, zwłaszcza w obszarach związanych z nowoczesnymi technologiami i automatyzacją – mówi Roman Zabłocki Business Unit Director, Antal Engineering & Operations.

Premie, LTI i wysokie wynagrodzenia w zarządach w Polsce napędzają wyniki finansowe

Ważne Wynagrodzenia członków zarządów w Polsce wzrosły w 2025 roku średnio z 50 181 zł do 59 202 zł brutto miesięcznie, co oznacza niemal 18-procentowy wzrost.

Na najwyższych szczeblach zarządzania obserwujemy dużą rozpiętość wynagrodzeń, uzależnioną od skali i profilu działalności firmy. Sama podstawa, choć wysoka, to często jedynie część pakietu – coraz większe znaczenie mają premie roczne oraz długoterminowe plany motywacyjne (LTI), które mogą kilkukrotnie podnosić całkowite wynagrodzenie kadry kierowniczej. Trend wskazuje na rosnącą rolę części zmiennych w strukturze płac, co pozwala lepiej powiązać wynagrodzenia z wynikami biznesowymi i wzmacnia lojalność kluczowych liderów – mówi Artur Migoń, Wiceprezes, Antal

Średnie wynagrodzenie brutto 2025 Antal

Stanowiska łączące różne kompetencje na topie

W wielu branżach zauważalny jest wzrost liczby stanowisk łączących różnorodne kompetencje, co ma bezpośredni wpływ na wyższy poziom wynagrodzenia. W finansach i księgowości, na przykład, główni księgowi oraz kierownicy działów podatkowych łączą analizę danych z wykorzystaniem narzędzi automatyzujących procesy. W sektorze bankowym kierownicy ds. ryzyka wspierają podejmowanie decyzji za pomocą zaawansowanej analityki i automatyzacji. HR business partnerzy oraz kierownicy biur implementują cyfrowe rozwiązania, które usprawniają procesy kadrowe oraz operacyjne. W branży IT specjaliści, tacy jak devops engineer, big data engineer czy eksperci w zakresie prompt engineering, łączą umiejętności programistyczne z zarządzaniem infrastrukturą i cyberbezpieczeństwem. W logistyce oraz produkcji, kierownicy produkcji i menedżerowie łańcucha dostaw wykorzystują dane oraz automatyzację do optymalizacji procesów. Z kolei w obszarze compliance i prawa, head of compliance łączy wiedzę prawniczą z analizą danych oraz zapewnianiem bezpieczeństwa cyfrowego.

Wynagrodzenia na wybranych stanowiskach w 2025 r.

STANOWISKO MIESIĘCZNE WYNAGRODZENIE BRUTTO [PLN] Kierownik biura/Office Manager 12 720 – 15 900 HR Business Partner 15 600 – 18 720 Bankowość - Kierownik ds. ryzyka 22 000 – 36 000 Główny księgowy 18 000 – 35 000 Kierownik działu podatków 18 000 - 28 000 Dyrektor działu sprawozdawczości 12 000 – 18 000 Kierownik produkcji 15 000 – 25 000 Manager logistyki 15 000 – 22 000 Manager łańcucha dostaw 20 000 – 30 000 Purchasing Manager 18 000 – 23 000 DevOps Engineer 15 000 – 20 000 Prompt Engineering 15 000 – 25 000 Information Systems Security Manager 19 000 – 30 000 Big Data Engineer 15 000 – 32 000 Head of Compliance 25 000 – 45 000

Jak dyrektywa unijna może wpłynąć na polski rynek pracy?

Na eliminację różnic w wynagrodzeniach za tę samą pracę wpływa również stopień przygotowania firm do wdrożenia dyrektywy 2023/970 w sprawie przejrzystości wynagrodzeń, która zacznie obowiązywać w czerwcu 2026 roku. Dokument ten zobowiąże pracodawców do wartościowania stanowisk, raportowania luki płacowej oraz zapewnienia równości wynagrodzeń za pracę o jednakowej wartości. Już teraz wiele organizacji podejmuje działania mające na celu dostosowanie się do nowych regulacji.

Wartościowanie stanowisk pozwala odkryć rzeczywiste dysproporcje w płacach. Przykładowo, specjalista HR zarabiający 13 720 zł brutto może wnosić większą wartość biznesową do firmy niż niektórzy menedżerowie z wyższymi wynagrodzeniami. Dyrektywa wymaga obiektywnego podejścia do pojęcia „pracy o równej wartości”, co oznacza konieczność przeanalizowania wszystkich stanowisk

w organizacji. Sytuacja, w której asystentka prezesa otrzymuje 15 000 zł brutto, a koordynatorka biura – 8 000 zł brutto, w przypadku wykonywania podobnych zadań, stanowi przykład nierówności wynagrodzeń, które będą musiały zostać skorygowane w świetle nowych regulacji – podkreśla Karolina Korzeniewska, Strategic Client Advisor, Antal Business Consulting.

O Raporcie Płacowym Antal

14. edycja „Raportu płacowego” Antal 2025 została przygotowana na podstawie przeprowadzonej analizy płac 1871 specjalistów i menedżerów uczestniczących w procesach rekrutacyjnych Antal na przestrzeni drugiego półrocza 2024 i pierwszego półrocza 2025 roku. Dane te zostały zweryfikowane i poszerzone o informacje z procesów rekrutacyjnych przeprowadzonych przez konsultantów Antal w 2024 i 2025 roku, a także wywiady telefoniczne z pracodawcami i kandydatami.