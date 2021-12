Ile zarabia informatyk w 2021 i 2022 r.?

Ile zarabia informatyk w 2021 i ile będzie zarabiał w 2022 r.? Wciąż trudno zrekrutować dobrego specjalistę IT. Braki kadrowe i rosnąca presja płacowa wymuszają kolejne podwyżki dla informatyków. Ile zarabiają na poszczególnych stanowiskach? Sprawdź tabelę.

Ile zarabia informatyk?

Wstrzymanie wzrostu płac po wybuchu pandemii było tylko chwilowe. W 2021 roku 4-krotnie zwiększyła się liczba ekspertów z branży IT, którzy dostali podwyżkę (61%). Dla porównania w 2020 roku tylko 14% ankietowanych zadeklarowało wzrost wynagrodzenia. Co więcej apetyt płacowy rośnie, a niektórzy zarabiają nawet 30 tys. złotych miesięcznie i więcej - podaje Devire w najnowszym raporcie „Branża IT 2021/22”.

Wraz z wybuchem pandemii koronawirusa wzrost wynagrodzeń w branży IT mocno wyhamował. Agata Miller z Devire, prowadząca rekrutacje dla tego sektora, podkreśla jednak, że taka sytuacja nie trwała długo - „Już jesienią 2020 roku obserwowaliśmy powrót presji płacowej, a stawki zaczęły kilkukrotnie przekraczać te sprzed pandemii”.

W momencie wybuchu pandemii koronawirusa zapotrzebowanie na rozwiązania chmurowe zaczęło skokowo rosnąć i umieściło chmurę wśród wiodących technologii. W efekcie zwiększa się również zapotrzebowanie na specjalistów, którzy dostarczają rozwiązania chmurowe dla biznesu oraz na analityków zbierających, opracowujących i przetwarzających dane. Na atrakcyjne oferty pracy mogą dziś również liczyć eksperci odpowiedzialni za bezpieczeństwo sieci, a także rozwój aplikacji mobilnych.

Podwyżki dla informatyków 2021-2022

Na tych stanowiskach zarobki rosną najszybciej i sięgają nawet 30 tys. złotych miesięcznie (doświadczenie na poziomie senior). Rekrutacja nowych pracowników i sprostanie ich wymaganiom płacowym jest dziś ogromnym wyzwaniem dla pracodawców. Jak komentuje Agata Miller z Devire - Kandydaci uczestniczą teraz w kilku procesach rekrutacyjnych jednocześnie i niektórzy otrzymują nawet kilkanaście ofert pracy w tygodniu. Często zdarza się więc, że obecny pracodawca składa pracownikowi kontrofertę. Ta z kolei zazwyczaj zakłada podwyżkę. W roku 2021 odnotowaliśmy znaczące wzrosty wynagrodzeń w branży IT, gdzie każdy specjalista bez względu na poziom stanowiska mógł liczyć na 10-15% podwyżkę. Wynika to przede wszystkim z rosnącego popytu na polskie usługi i produkty IT. W konsekwencji pracodawcy muszą jeszcze intensywniej walczyć o pracowników, aby zaspokoić potrzeby swoich klientów.

Zarobki informatyków - 10 stanowisk

10 stanowisk, dla których odnotowano największy wzrost wynagrodzeń w ciągu ostatniego roku:

Prezentowane wynagrodzenia dotyczą pracowników na stanowiskach Mid/Regular. Są to najwyższe stawki oferowane dla tych ekspertów w porównaniu rok do roku, zatrudnionych w oparciu o kontrakt B2B.

Za mało informatyków w Polsce

Jak wynika z danych Digital Economy and Society Index, opublikowanych przez Komisję Europejską, blisko 50 proc. polskich firm ma dziś problemy z rekrutacją talentów z sektora ICT. Popyt na specjalistów od lat przewyższa podaż. Przy obecnej luce kompetencyjnej pracodawcy muszą skupić swoje działania na budowaniu lojalności u zatrudnionych już pracowników. Może to być ogromnym wyzwaniem, ponieważ dla przeważającej części ekspertów z sektora technologii informacyjnych głównym motywatorem do zmiany pracy jest wynagrodzenie – przyznaje tak 62% ankietowanych. I choć większość talentów jest zadowolona ze swojego wynagrodzenia (91%), to aż 42% badanych planuje zmienić pracę w ciągu najbliższych 6 miesięcy.

Wynagrodzenia informatyków - co dalej?

- Wciąż jest wielu pracodawców, którzy – choćby kosztem niższych zysków – są w stanie dopłacić za odpowiednie kompetencje. Nawet firmy posiadające sztywną politykę wynagrodzeń i podwyżek w 2021 roku „odkręcały kurek” dla zespołów IT, w obawie o utratę pracowników (a i to nie zawsze gwarantowało sukces). Pracodawcy powinni zatem dobrze zaplanować swoje budżety, bo apetyt płacowy ekspertów z branży IT rośnie. Aż 85% pracowników, którzy dostali podwyżkę w ciągu ostatniego roku, nadal ma wyższe oczekiwania finansowe – podsumuje Magdalena Rogóż, ekspertka ds. rynku IT ze szkoły programowania Kodilla.com

O raporcie:

Raport „Branża IT 2021/22. Globalizacja rynku pracy napędza wyścig o talenty IT.” jest kompleksowym badaniem, realizowanym wśród juniorów (16%), specjalistów (61%) i managerów (17%) oraz liderów organizacji (4%). Ankieta została przeprowadzona metodą CAWI w okresie od lipca do września 2021 roku. Odpowiedzi udzieliło 468 respondentów z branży IT. Badanie objęło całą Polskę.

Źródło: Devire