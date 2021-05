Zarobki studentów w 2021 r. [RAPORT]

Zarobki studentów w 2021 r. zmalały. Ile zarabiają studenci w czasie pandemii? Jakie mają problemy?

Zarobki studentów 2021

Studenci biednieją przez pandemię. Ich portfele stały się znacznie chudsze niż rok temu. Ostatnie badanie „Student w pracy” Polskiej Rady Biznesu wskazuje na wyraźny spadek zarobków w tej grupie. Pandemia mocno uderzyła w pracujących studentów. Nie dość, że branże, w których zazwyczaj znajdują zatrudnienie, takie jak gastronomia czy turystyka, od zeszłego roku funkcjonują z ogromnymi problemami, to na dodatek w pozostałych gałęziach gospodarki najmłodsi stażem pracownicy byli pierwsi do zwolnienia.

Kolejna edycja badania „Student w pracy”, zrealizowana w ramach Programu Kariera Polskiej Rady Biznesu, pokazuje znaczny spadek żaków zarabiających pomiędzy 2 tys. a 3 tys. zł w porównaniu do 2020 r.

- Rozpoczynanie kariery zawodowej w obecnym czasie jest trudniejsze niż jeszcze kilka lat temu. Choć oficjalne bezrobocie cały czas jest najniższe w Unii Europejskiej, to wśród młodych ludzi panuje dużo większą niepewność co do zatrudnienia – wskazuje Marian Owerko, twórca i szef Programu Kariera, największego w Polsce niezależnego programu płatnych staży dla studentów i absolwentów organizowanego przez Polską Radę Biznesu, której jest wiceprezesem.

Ile zarabia student w 2021 r.?

Z badania przeprowadzonego w ramach Programu Kariera Polskiej Rady Biznesu przez pracownię SW Research wynika, że prawie 30 proc. obecnie pracujących studentów zarabia na rękę pomiędzy 2 tys. a 3 tys. zł. To spadek o 10 punktów procentowych w porównaniu do 2020 r. – wówczas takie osoby stanowiły blisko 40 proc. Jednocześnie ponad 11 proc. studentów otrzymuje więcej niż 5tys. zł netto – to prawie 3 razy więcej niż rok temu.

- Widać, że pewna grupa studentów została częściowo wypchnięta z rynku pracy. Jednak ci, którzy stanowią wartość dla firm mogą liczyć na solidne uposażenie – komentuje Marian Owerko.

Dane ogólnopolskie pokazują, że 13 proc. studentów otrzymuje wynagrodzenie poniżej 1 tys. Najwięcej osób z takimi zarobkami jest w Krakowie (20 proc.). Na drugim miejscu znalazły się Warszawa i Poznań (18 proc.). Z kolei najwyższe pensje, w wysokości ponad 5tys. zł na rękę, najwięcej studentów otrzymuje we Wrocławiu (17 proc.). Dalej w kolejności są: Trójmiasto (16 proc.), Bydgoszcz i Toruń (14 proc.), Łódź (13 proc.), Poznań (10 proc.) i Szczecin (8 proc.). Na samym końcu jest w Warszawie (6 proc.) i Krakowie (5 proc.).

Marian Owerko wskazuje, że zróżnicowaniu płac towarzyszy zwiększenie tymczasowości zatrudnienia. Obecnie znacznie więcej studentów niż w 2020 r. określa swoją pracę jako dorywcza nieregularna – 36 proc. wobec 27 proc. rok temu. Prawie 55 proc. związane jest z pracodawcą poprzez umowy cywilno-prawne (w zeszłym roku 41 proc.).

Zarobki netto w planach studentów

Słabsza sytuacja na rynku pracy wcale nie odbiera młodym ludziom marzeń. Za 10 lat prawie co trzeci student chciałby zarabiać powyżej 10 tys. złotych na rękę. W ciągu roku liczba ta wzrosła o 8 punktów procentowych. Za rok prawie połowa chciałaby dostać ponad 5 tys. zł netto.

Praca dla studenta w czasie pandemii - problemy

W tegorocznej edycji badania „Student pracy” organizatorzy Programu Kariera zadali pytanie o poszukiwanie pracy w trakcie pandemii. Blisko 2/3 studentów rozglądało się za nowym źródłem utrzymania. Czemu nie więcej? 27 proc. z tych, którzy nie szukali, jako odpowiedź podało trudności w znalezieniu pracy, stażu lub praktyki w dobie koronawirusa. Prawie 16 proc. uznało, że w czasie pandemii nie ma ofert w branży, którą są zainteresowani. Porównywalnie tyle samo bało się podejmować zarobkowania, a 12 proc. nie wiedziało, gdzie szukać ofert w czasie pandemii.

