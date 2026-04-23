REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Jawność wynagrodzeń w czerwcu 2026 r.? To nierealne. Pracodawcy kazali czekać z podwyżkami i co teraz?

Jawność wynagrodzeń w czerwcu 2026 r.? To nierealne. Pracodawcy kazali czekać z podwyżkami i co teraz?

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
23 kwietnia 2026, 18:58
Emilia Panufnik
jawność wynagrodzeń transparentność dyrektywa czerwiec 2026
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Z dniem 7 czerwca 2026 r. państwa członkowskie UE muszą wdrożyć dyrektywę o jawności wynagrodzeń. Już teraz wiemy, że wprowadzenie nowych przepisów w tym terminie w Polsce jest nierealne. Taką informację otrzymaliśmy od Głównego Inspektora Pracy - Marcina Staneckiego. Pracodawcy kazali czekać z podwyżkami do wejścia w życie nowych przepisów i co teraz?

Dyrektywa o jawności płac 2026

Część postanowień dyrektywy o jawności płac zostało już wdrożonych w Polsce - dotyczą one:

REKLAMA

REKLAMA

  • neutralnych nazw stanowisk pracy w ogłoszeniach o pracę,
  • otrzymywania informacji o wynagrodzeniu przed rozmową rekrutacyjną, np. już w ogłoszeniu o pracę czy we wstępnych rozmowach;
  • zakazu pytania kandydata o poprzednie wynagrodzenie za pracę, które otrzymywał.

Od czerwca miały wejść dodatkowo przepisy uprawniające każdego pracownika do wystąpienia do pracodawcy z wnioskiem o udzielenie informacji o średnich wynagrodzeniach osób wykonujących taką samą lub porównywalną pracę w danej firmie z podziałem na płeć. Dodatkowo na większych pracodawców zostanie nałożony coroczny obowiązek raportowania luki płacowej. Jeśli dysproporcja pomiędzy wynagrodzeniami kobiet i mężczyzn będzie zbyt duża, przepisy nakażą podjęcie stosownych działań w celu minimalizacji luki.

Problem luki płacowej w Polsce

Z raportu Hays Poland „Kobiety na rynku pracy 2026. Jawne płace = równe płace?” wynika, że maleje pewność, iż zwiększenie transparentności wynagrodzeń realnie przyczyni się do rozwiązania problemu luki płacowej. Co więcej, uwidacznia problem nieprzygotowania firm na wdrożenie przepisów dyrektywy UE – 39% deklaruje brak gotowości do zmian, natomiast 31% nie ma jednoznacznej opinii na ten temat.

Profesjonalistki dostrzegają brak równości szans na awans i sprawiedliwe wynagrodzenie zdecydowanie częściej niż profesjonaliści. Jest to trend, który utrzymuje się w wynikach badania Hays od lat. Najnowsza edycja raportu „Kobiety na rynku pracy 2026. Jawne płace = równe płace?” wykazała, że o braku wpływu płci na szansę uzyskania awansu przekonanych jest 22% respondentek i 58% respondentów. Z kolei opinię, że pracownicy o podobnych kwalifikacjach i zakresie obowiązków są sprawiedliwie wynagradzani, bez względu na płeć, deklaruje 26% kobiet i 58% mężczyzn.

REKLAMA

ZFŚS. Zasady tworzenia i prowadzenia
Autopromocja

ZFŚS
Zasady tworzenia i prowadzenia

Sprawdź

Ta dysproporcja w ocenie sytuacji może wynikać z faktu, że kobiety niemal dwukrotnie częściej doświadczają w karierze trudności wynikających z płci. Najczęściej wskazują na brak zaufania do posiadanych kwalifikacji, faworyzowanie osób innej płci oraz kierowanie się stereotypami w podejmowaniu decyzji o zatrudnieniu lub awansie. Aż 42% respondentek deklaruje, że w swojej karierze doświadczyło konsekwencji „szklanego sufitu”, a więc sytuacji, w której wyższe stanowiska nie były dla nich dostępne. Na stanowiskach najwyższego szczebla wciąż wyraźnie dominują mężczyźni.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Niestety, ale ambicje i dokonania kobiet nie zawsze są dostrzegane. Częściowo wynika to z ich postaw. Profesjonalistki rzadziej głośno mówią o swoich sukcesach i częściej surowo oceniają swoje działania. Jednak zdecydowanie większą przeszkodą są uprzedzenia i krzywdzące przekonania o tym, że kobiety nie mają naturalnych predyspozycji do pełnienia ról zarządczych. Tych w biznesie wciąż nie brakuje – zauważa Aleksandra Tyszkiewicz, CEE Executive Director w Hays i dodaje – Nadal pozostaje wiele do zrobienia. Organizacje powinny zwielokrotnić swoje działania w celu zmiany postrzegania zarządu jako miejsca typowego dla mężczyzn. Wysiłek kobiet potrzebuje wsparcia poprzez konkretne, systemowe rozwiązania.

Pracownicy pokładają duże nadzieje w przepisach dot. jawności wynagrodzeń

W związku z luką płacową oraz niesprawiedliwymi wynagrodzeniami w firmach Polacy pokładają duże nadzieje w mających wejść w życie przepisach dotyczących jawności wynagrodzeń. Pracodawcy na początku 2026 r. odsyłali pracowników starających się o podwyżkę. Swoją decyzję argumentowali koniecznością poczekania do czerwca, kiedy to nowe przepisy miały wejść w życie. Zapytaliśmy Głównego Inspektora Pracy, czy termin ten jest wciąż aktualny. Otrzymaliśmy informację, że to nierealne, aby przepisy wdrażające dyrektywę weszły w życie w Polsce we wskazanej dacie. W dodatku tylko 30% ankietowanych firm oceniło swoje przygotowanie do nowych wymogów jako wystarczające. Co teraz? Czy to oznacza, że pracodawcy zyskają pretekst do dalszego odsuwania podwyżek w czasie? W dłuższej perspektywie nie uchronią się przed wyrównywaniem sytuacji finansowej pracowników. Takie działanie jest więc niecelowe.

Polacy czekają na przepisy, dzięki którym będą mogli zawalczyć o wyższe pensje. Jeśli pracownik wystąpi z wnioskiem o średnie płacę na tych samych stanowiskach i jego płaca będzie znacząco niższa, uzyska argument do wnioskowania o podwyżkę. Pracodawca będzie musiał się z tego typu dysproporcji tłumaczyć. Z badania wynika, że 59% respondentek uważa, iż powszechna transparentność płac może ograniczać lukę płacową, ale odsetek ten spadł o 9 pkt. proc. w porównaniu do roku ubiegłego. Sceptycyzm rośnie także wśród mężczyzn. Samo ujawnianie informacji o wynagrodzeniach nie jest już postrzegane jako uniwersalne rozwiązanie, a pracownicy oczekują bardziej kompleksowych działań.

Wyrównanie różnić w wynagrodzeniach za 120 lat?

Patrząc na minioną dekadę można mówić o swoistym zmęczeniu tematem równości płac. Według raportu Światowego Forum Ekonomicznego „Global Gender Gap 2025”, przy obecnym tempie wyrównywania różnic płacowych, pełna równość płac kobiet i mężczyzn może zostać osiągnięta dopiero za ponad 120 lat. To tworzy kontekst, w którym kolejne inicjatywy – choć potrzebne – przestają być postrzegane jako przełomowe – zauważa Agnieszka Czarnecka, CEE Head of HR Consultancy w Hays.

Praca z firmami w zakresie wartościowania stanowisk i przygotowania do wdrożenia dyrektywy UE nt. transparentności wynagrodzeń, ujawnia, że luki płacowe występują w każdej organizacji. Największym wyzwaniem nie jest jednak samo zidentyfikowanie tych dysproporcji, lecz podjęcie odpowiednich działań naprawczych. I to jest najbardziej problematyczny etap – komentuje Agnieszka Czarnecka – Fakt, że pracownicy tracą pewność, że powszechna transparentność coś zmieni, może wynikać z malejącego przekonania, że firmy będą rzeczywiście transparentnie podchodzić do tej kwestii. Część z nich dostrzega, że pracodawcy dokonują pewnych zmian w zakresie wartościowania stanowisk, a także obliczania różnic płacowych, ale często są to działania wizerunkowe – dodaje ekspertka.

Źródło: Hays

Zobacz również:
Powiązane
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Uprawnienia rodzicielskie - QUIZ
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Ile tygodni urlopu macierzyńskiego można maksymalnie wykorzystać jeszcze przed porodem?
nie ma takiej możliwości
3
6
9 - tylko jeśli pracodawca wyrazi na to zgodę
Następne

REKLAMA

Pracownicy skorzystają na nowych przepisach o stażu pracy. Wchodzą w życie w maju 2026 r.
23 kwi 2026

Wielu pracowników może skorzystać na nowych przepisach o stażu pracy, ale nie każdy o tym wie. Nowe regulacje u pracodawców sektora prywatnego wchodzą w życie w maju 2026 r. W sektorze publicznym funkcjonują już od początku roku. Co trzeba zrobić, aby coś zyskać?
Utrata prawa do L4 po zmianach przepisów. Ekspert wyjaśnia
23 kwi 2026

Nowe przepisy o utracie prawa do L4 to w dużej mierze powtórzenie interpretacji przepisów wynikających z dotychczasowego orzecznictwa – ocenił dr Tomasz Lasocki. Podkreślił, że przepisy te nie są rewolucyjne, ale będą teraz po prostu bardziej zrozumiałe.
Rozliczenie PIT na ostatnią chwilę: co drugi Polak jeszcze tego nie zrobił. Termin mija już za tydzień
23 kwi 2026

Polacy zostawiają rozliczenie PIT na ostatnią chwilę: co drugi Polak jeszcze tego nie zrobił. Tymczasem termin na rozliczenie mija już za tydzień - 30 kwietnia 2026 r. Co w sytuacji braku rozliczenia się w tym czasie?

REKLAMA

Benefity pracownicze a art. 16 Kodeksu Pracy. Czy pracownik może mieć roszczenie o korzyści pozapłacowe?
23 kwi 2026

Wiele pracowników myśli, że tzw. benefity - korzyści pozapłacowe, należą się bezwzględnie. Okazuje się jednak, że przepis art. 16 Kodeksu Pracy zawiera jedno sformułowanie, które całkowicie zmienia perspektywę. Czy zatem pracownik może mieć roszczenie o korzyści pozapłacowe? Z analizy przepisów wynika ciekawy wniosek, podobnie jak z raportu dot. benefitów o charakterze żywnościowym, na który decyduje się coraz więcej pracodawców.
Boże Ciało 2026 - czy to dzień wolny od pracy?
22 kwi 2026

Kiedy wypada Boże Ciało w 2026 r.? Data Bożego Ciała przypada na początek miesiąca czerwca. Czy to dzień wolny od pracy? Czy trzeba brać urlop wypoczynkowy? Już teraz zaplanuj długi weekend czerwcowy.
Odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej. ZUS wypłaci nawet 160264 zł
22 kwi 2026

Osobom objętym ubezpieczeniem wypadkowym, które doznały stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu w wyniku wypadku przy pracy lub choroby zawodowej, przysługuje jednorazowe odszkodowanie. Za każdy procent uszczerbku na zdrowiu ZUS wypłaca 1781 zł.
Jak skutecznie zawalczyć o podwyżkę?
22 kwi 2026

Każdy z nas chciałby godziwie zarabiać. Jednak co oznacza owa: "godziwość". Dla pracownika godziwość może być zgoła czymś innym niż dla pracodawcy. Dla jednej osoby godziwe będzie minimalne wynagrodzenie a dla drugiej już nie 4800 zł a 8000 zł. Sprawa jest bardzo indywidualna i zależna od stanowiska, kwalifikacji, doświadczenia, stażu pracy i wielu innych czynników. To ważny aspekt, bo najnowsze badania pokazują, że samoocena 3 na 4 Polaków zależy od wysokości wynagrodzenia. Jak zatem skutecznie zawalczyć o podwyżkę? Szczególnie w dobie zbliżającego się terminu implementacji dyrektywy o jawności płac.

REKLAMA

Jak polski rynek przygotowuje się na cyfrowy przełom? Firmy przestały traktować AI tylko jak nowinkę [WYWIAD]
22 kwi 2026

Wdrażanie sztucznej inteligencji to dziś nie tylko kwestia technologii, ale przede wszystkim transformacji ról zawodowych i zarządzania ryzykiem prawnym. O tym, jak polski rynek przygotowuje się na cyfrowy przełom, rozmawiamy z Moniką Droździak, Supply Chain & Logistic Director w Sodexo Polska, w oparciu o raport „Gotowość na AI 2026".
Nadmierne uprzywilejowanie płacowe pracownika a zawarcie umowy o pracę celem osiągnięcia świadczeń z ubezpieczenia społecznego
22 kwi 2026

Wielu zastanawia się czy zgodne z prawem jest zawarcie umowy o pracę celem osiągnięcia świadczeń z ubezpieczenia społecznego? Czy narusza to zasady współżycia społecznego i jest nadużyciem prawa podmiotowego? Rzeczywiście sprawa może wydawać się kontrowersyjna, ale judykatura wypowiada się dość jasno. Generalnie, ustalenie zbyt wysokiego wynagrodzenia za pracę może być, w konkretnych okolicznościach, uznane za nieważne. W tym kontekście mówi się o nadmiernym uprzywilejowaniu płacowym pracownika. Ale co w takim razie z zasadą swobody umów? Temat jest niezwykle wielowątkowy.

Zapisz się na newsletter
Kodeks pracy, urlopy, wynagrodzenia, świadczenia pracownicze. Bądź na bieżąco ze zmianami z zakresu prawa pracy. Zapisz się na nasz newsletter.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA