Nie kijem a marchewką – jakich benefitów oczekują pracownicy

Prywatna opieka medyczna, dodatkowe dni wolne i możliwość pracy zdalnej. Takich benefitów najczęściej oczekują pracownicy, a firmy chcąc zachować najlepszych specjalistów proponują tego rodzaju bonusy. Jak wynika z danych LinkedIn, ponad 93% firm obawia się utraty najcenniejszych pracowników, wszelkiego rodzaju dodatki mogą być sposobem na ich zatrzymanie.

Benefity pracownicze to pozapłacowe dodatki do wynagrodzenia. Firmy stosują je jako narzędzie przyciągające nowych pracowników i sposób na przekonanie zatrudnionych już osób do pozostania w firmie.

Jakich benefitów chcą pracownicy

Jak pokazują badania, na obecność informacji o bonusach zwraca uwagę 3 na 4 osoby poszukując pracy. Wachlarz jest bardzo szeroki. Elastyczne godziny pracy, pakiet sportowy czy dofinansowanie wycieczek i wyjazdów. Z punktu widzenia pracowników najatrakcyjniejsze są benefity, które przynoszą realne korzyści: prywatna opieka medyczna, służbowe auto czy dodatkowe ubezpieczenie.

Ciekawą formą dodatków są wszelkiego rodzaju kursy i szkolenia podnoszące kwalifikacje. W tym przypadku korzyści odnoszą obydwie strony. Pracodawca w ten sposób inwestuje w swój zespół, rozwija jego kompetencje co w dłuższej perspektywie również jemu przyniesie korzyści. Dla pracowników to forma rozwoju i możliwość zdobycia nowej wiedzy, co zaprocentuje na kolejnych etapach kariery.

Praca poza biurem

Dla coraz większej grupy osób ważna jest możliwość pracy poza biurem. Czas pandemii pokazał, że ta forma przynosi nie tylko niezmienne efekty, ale też jest wygodna dla pracowników. Firmy w ten sposób mogą również redukować koszty.

Nie w każdym zawodzie praca zdalna jest możliwa. Jednak specjaliści IT, projektanci czy księgowe swoje obowiązki mogą wykonywać poza biurem.

Czterodniowy tydzień pracy

Coraz częściej na rozmowach rekrutacyjnych pojawiają się pytania o 4-dniowy tydzień pracy. W tym momencie jeszcze niewiele firm decyduje się na to rozwiązanie, ale skrócenie godzin pracy w piątek jest często spotykane. Argumentem przemawiającym za krótszym tygodniem pracy jest potrzeba zachowania równowagi pomiędzy życiem zawodowym i prywatnym. Jest to szczególnie ważne dla młodego pokolenia, które wkracza na rynek pracy. Co ciekawe według badań to rozwiązanie pozytywnie wpływa na pracowników, ich zdrowie i motywację do pracy.

Czy warto stosować benefity? Z perspektywy rekrutera tego rodzaju dodatki podnoszą atrakcyjność oferty i zwiększają szansę na znalezienie takiego pracownika, jakiego oczekujemy. Druga kwestia to docenienie pracowników, co jest ważne, jeśli chodzi o zaangażowanie i efektywność pracy.

Urszula Rzaska, Dyrektor Operacyjny w Matchmaker Sp. z o.o.