Coraz silniej chroni się czasu wolnego pracownika. Sprawdzanie służbowej poczty podczas urlopu przestaje być dowodem zaangażowania i odpowiedzialności pracownika

W organizacjach widoczna jest tendencja do coraz silniejszej ochrony czasu wolnego pracownika. Prawie połowa pracodawców ma dziś oficjalną politykę niekontaktowania się z pracownikami wypoczywającymi na urlopie. Sprawdzanie służbowej poczty z leżaka na plaży podczas urlopu przestaje być dowodem zaangażowania i odpowiedzialności. Teraz 4 na 5 polskich pracodawców zniechęca zespół do zaglądania do firmowej poczty w czasie wolnym.

Praca na urlopie to nie dowód zaangażowania i odpowiedzialności

Praca na urlopie przestaje być dowodem zaangażowania. Prawie połowa pracodawców ma oficjalną politykę niekontaktowania się z pracownikami na urlopie, a w przypadku 9 na 10 to menedżer odpowiada za to, czy zespół odpoczywa. Sprawdzanie służbowej skrzynki z leżaka przez lata było traktowane jako dowód zaangażowania i odpowiedzialności. Dziś pracodawcy coraz częściej odchodzą od takiego podejścia. Jak wynika z raportu World of Work Trends 2026 Top Employers Institute, 91% certyfikowanych organizacji wskazuje menedżerów jako osoby odpowiedzialne za zachęcanie pracowników do wykorzystywania dni urlopowych, a 4 na 5 polskich pracodawców zniechęca zespół do zaglądania do firmowej poczty w czasie wolnym.

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Silniejsza ochrona czasu wolnego pracowników

Dane Top Employers Institute pokazują, że w obszarze ochrony granic między pracą a życiem prywatnym najlepsi pracodawcy w Polsce wypadają wyraźnie powyżej międzynarodowej średniej. Najmocniejszy wynik dotyczy poczty służbowej: 82% zniechęca do jej sprawdzania poza godzinami pracy, o 22 punkty procentowe więcej niż średnia globalna. Praktyki ograniczające nadgodziny wdraża 75% organizacji, co oznacza wzrost o 8 punktów procentowych rok do roku.

Podobną przewagę widać w obszarze codziennej organizacji pracy. 66% Top Employers w Polsce pozwala pracownikom samodzielnie decydować o godzinach i miejscu jej wykonywania, o 14 punktów procentowych więcej niż u globalnych odpowiedników. Odsetek organizacji z polityką pracy zdalnej jest o 12 punktów procentowych wyższy niż średnia globalna i obejmuje niemal wszystkie badane firmy , a 90% badanych umożliwia dopasowanie grafiku do obowiązków związanych z opieką nad dziećmi.

Jest jednak jeden obszar, w którym polskie organizacje wciąż mają przestrzeń do poprawy. Zasady tzw. „embarga urlopowego”, polegające na niekontaktowaniu się z pracownikami podczas ich urlopu i pozostawieniu im czasu na pełny odpoczynek, wdrożyło i stosuje jedynie 45% polskich firm – to poziom zbliżony do średniej globalnej i europejskiej. – Sama polityka firmy nie wystarczy, jeśli codzienne zachowania liderów wysyłają przeciwny sygnał. Pracownik nie uwierzy, że może odpocząć, jeśli w czasie urlopu nadal otrzymuje wiadomości od przełożonego albo czuje presję, żeby być dostępny. Dlatego ochrona czasu i energii pracowników musi być elementem sposobu zarządzania, a nie tylko zapisem w dokumencie – mówi Katarzyna Konieczna-Michałek, Senior HR Auditor w Top Employers Institute.

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Korzyści dla pracodawców

Na takim podejściu korzystają też sami pracodawcy. Raport pokazuje, że takie praktyki przekładają się na zmniejszenie rotacji w zespole. Organizacje o niskim wskaźniku dobrowolnych odejść są o 8% bardziej skłonne aktywnie egzekwować brak kontaktu w sprawach zawodowych podczas urlopu oraz o 10% częściej gwarantują czas na wyłączenie się lub dodatkowe przerwy w standardowych godzinach pracy. Co więcej, badanie zespołu Ryana Granta z University of North Carolina at Charlotte pokazuje, że osoby, które kończą pracę o czasie i nie wracają do zawodowych tematów wieczorem, następnego dnia mają więcej energii i lepiej realizują swoje cele.

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Prawo do bycia offline

Prawo do bycia offline przestało być postulatem. Przepisy zakazujące pracodawcom kontaktowania się z pracownikami po godzinach obowiązują już w ponad 20 krajach. Badanie zespołu Marka Ma z University of Pittsburgh pokazuje, że nie są to regulacje wyłącznie miękkie. Spółki publiczne działające w jurysdykcjach, które wprowadziły takie prawo, notują po jego wejściu w życie średnio o 5,7% wyższy zwrot z aktywów (ROA) i o 6,1% wyższy wynik EBITDA. W kanadyjskim Ontario, gdzie przepisy zaczęły obowiązywać w 2021 roku, wyraźnie wzrosły też oceny satysfakcji pracowników w serwisie Glassdoor.

W Polsce dedykowanych przepisów w tym obszarze jeszcze nie ma. Dane Top Employers Institute pokazują jednak, że najlepsi pracodawcy nie czekają na ustawodawcę. – Wakacje są najprostszym testem tego, czy firma naprawdę projektuje pracę, czy tylko ją rozdziela. Jeśli dwutygodniowa nieobecność jednej osoby paraliżuje zespół, problemem nie jest urlop, lecz sposób zaplanowania pracy – dodaje Katarzyna Konieczna-Michałek, Top Employers Institute.

W świecie rosnącej presji, zmian technologicznych i niedoboru talentów przewagą pracodawców nie będzie liczba godzin, przez które pracownicy pozostają dostępni. Największe znaczenie będzie miała umiejętność tworzenia środowiska pracy, w którym zespół może skutecznie działać, rozwijać się i jednocześnie mieć przestrzeń na odpoczynek.

Źródło: Top Employers Institute