Minimalne wynagrodzenie 2026

Podobnie jak w poprzednich latach, stronom RDS nie udało się osiągnąć porozumienia. Związki zawodowe postulowały podwyżkę minimalnego wynagrodzenia w 2026 r. do 5015 zł brutto, argumentując, że jest to minimalna kwota, która pozwoli pracownikom na utrzymanie się w obliczu rosnących kosztów życia. Z kolei organizacje pracodawców optowały za symbolicznym wzrostem, nie większym niż do 4716 zł brutto, obawiając się negatywnych skutków dla gospodarki i dla sytuacji pracodawców. W efekcie, wobec braku kompromisu, ostateczna decyzja należała do rządu. Niebawem będzie wydane rozporządzenie w sprawie minimalnego wynagrodzenia za pracę i minimalnej stawki godzinowej obowiązujących w 2026 r.

Jaka będzie minimalna płaca w 2026 roku?

Minimalna płaca w 2026 roku będzie wyższa niż w 2025 r. Jaka będzie konkretna podwyżka dowiemy się z takiego aktu:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia ... (?) września 2025 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2026 r. Rok temu akt ten był wydany w dniu 12 września 2024 r. W treści rozporządzenia będzie wskazane: Na podstawie art. 2 ust. 5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2020 r. poz. 2207 oraz z 2023 r. poz. 1667) zarządza się, co następuje:

§ 1. Od dnia 1 stycznia 2026 r. ustala się minimalne wynagrodzenie za pracę w wysokości ... (?) zł.

§ 2. Od dnia 1 stycznia 2026 r. ustala się minimalną stawkę godzinową w wysokości ... (?) zł.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 r.

Negocjacje w Radzie Dialogu Społecznego zakończyły się fiaskiem

Płaca minimalna 2026: czy proponowana kwota przez rząd to dobry kompromis?

Póki co musimy skupić się na tym co wiemy i jakie są prawdopodobne informacje w zakresie podwyżki minimalnej płacy. Po miesiącach negocjacji i sporów między pracodawcami a związkami zawodowymi, rząd ogłosił wysokość minimalnego wynagrodzenia na 2026 rok, które będzie dalej procedowane. Zaproponowana kwota to 4806 zł brutto, co stanowi podwyżkę o 3% w porównaniu do obecnej pensji. Wzrost ten jest istotny, ponieważ wpływa nie tylko na pensje pracowników, ale także na wiele innych świadczeń i składek.

Argumenty obu stron: satysfakcja kontra niezadowolenie

Propozycja rządu, choć niższa niż oczekiwania związkowców, spotkała się z umiarkowanym zadowoleniem pracodawców. Eksperci, tacy jak Łukasz Kozłowski z Federacji Przedsiębiorców Polskich, uważają, że 3-procentowa podwyżka jest mniejsza niż w poprzednich latach i nie powinna zaszkodzić gospodarce. Taka kwota jest oparta na prognozach inflacyjnych i nie jest na tyle wysoka, by doprowadzić do poważnych zakłóceń, wypłaszczenia struktury płac czy utraty konkurencyjności niektórych branż.

Związki zawodowe są jednak rozczarowane. Norbert Kusiak z OPZZ podkreśla, że podwyżka o 95 zł netto (różnica między obecną a nową stawką po odjęciu podatków i składek) nie będzie odczuwalna dla pracowników, których portfele są obciążone wysokimi cenami żywności i energii. Uważa, że taka kwota osłabi popyt konsumpcyjny, ponieważ osoby zarabiające najmniej zazwyczaj wydają pieniądze lokalnie, wspierając tym samym małe i średnie przedsiębiorstwa. W efekcie ucierpi na tym cała gospodarka. Związkowcy zapowiadają, że będą domagać się ponownej analizy propozycji rządu.

Ile wynosi minimalna stawka godzinowa 2026?

Według propozycji rządu minimalna stawka godzinowa na 2026 r. (dla umów zlecenia i świadczenia usług): wynosi 31,40 zł brutto.

Wzrost płacy minimalnej - na co wpływa?

Podwyższenie minimalnego wynagrodzenia wpływa na wysokość wielu innych świadczeń i składek. Przyjrzyjmy się, co konkretnie wzrośnie od 1 stycznia 2026 roku (przy aktualnym założeniu, że minimalne wynagrodzenie będzie wynosiło 4806 zł brutto)

Odprawa z tytułu zwolnień grupowych: Maksymalna wysokość odprawy będzie wynosić 72 090 zł (obecnie 69 990 zł).

Odszkodowanie za mobbing: Pracownik, który padł ofiarą mobbingu, będzie miał prawo do odszkodowania w wysokości co najmniej 4806 zł brutto (obecnie 4666 zł brutto).

Dodatek za pracę w porze nocnej: Wysokość dodatku to 20% stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia.

Składki preferencyjne ZUS: Przedsiębiorcy korzystający z ulg będą płacić wyższe składki. Podstawa wymiaru składek wyniesie 30% minimalnego wynagrodzenia, co oznacza, że należności do ZUS wzrosną do 456,16 zł (obecnie 442,88 zł).

Przykład MINIMALNE WYNAGRODZENIE 2026 R. Przykład praktyczny: jak wzrost wpłynie na pensję? Pracownik zarabiający dotąd najniższą krajową (4666 zł brutto) od nowego roku otrzyma pensję w wysokości 4806 zł brutto (PRAWDOPODOBNIE). Jego wynagrodzenie netto, po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz zaliczki na podatek dochodowy, również wzrośnie, ale jedynie o około 95 zł netto w porównaniu do 2025 r. Wzrost o około 100 zł na rękę to kwota, która jest niewystarczająca, by pokryć rosnące koszty życia, ale dla pracodawców stanowi kompromis chroniący stabilność gospodarki.

Minimalne wynagrodzenie 2026: kolejne kroki legislacyjne

Projekt rozporządzenia w sprawie minimalnego wynagrodzenia trafił już do wykazu prac rządu. Ostateczna decyzja zostanie podjęta do połowy września, choć ogłoszona propozycja z dużym prawdopodobieństwem zostanie zaakceptowana. Ostateczny kształt rozporządzenia będzie miał kluczowe znaczenie zarówno dla pracowników, jak i przedsiębiorców w nadchodzącym roku.