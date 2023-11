Prezenty firmowe a skutki podatkowe – w świątecznym czasie nie zapominaj o fiskusie! Koniec roku to tradycyjnie okres, w którym firmy wyrażają wdzięczność swoim pracownikom i partnerom biznesowym. Jak rozliczyć podatek za świąteczne prezenty?

Świąteczne benefity dla pracowników i kontrahentów

Najczęściej stosowane formy podziękowań dla pracowników czy osób współpracujących na innych niż pracownicze podstawy, to:

Premie świąteczne – dodatkowe pieniądze mogą być doskonałym prezentem, jednak warto zastanowić się nad formą wypłaty. Czy będzie to jednorazowa gratyfikacja, czy dodatek do regularnego wynagrodzenia?

Bony na zakupy – przekazanie bonów na zakupy to praktyczny prezent, który każdy pracownik może dostosować do swoich potrzeb. Dobrym rozwiązaniem są karty przedpłacone, które pracownicy będą mogli zrealizować w różnych sieciach sklepów. Dzięki temu sami zdecydują, jak je wykorzystają.

Upominki i paczki świąteczne – prezenty w formie paczki zawierającej produkty spożywcze czy słodycze to tradycyjne formy podziękowania. Warto jednak uwzględnić różnorodność gustów pracowników.

W radosnej atmosferze świąt nie można zapomnieć o konsekwencjach podatkowych związanych z podarunkami świątecznymi. A te mogą różnić się w zależności od tego, co i w jakiej formie będzie podarowane. Warto pamiętać o kwestiach rozliczeń podatkowych. Zarówno premie, jak i prezenty mogą generować przychód podatkowy. Oprócz obciążeń w postaci podatku mogą także wiązać się z zapłatą składki ZUS na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, dlatego ważne jest zastosowanie się do odpowiednich przepisów – przypomina Małgorzata Parzych, ekspert Grafton Recruitment.

Prezenty dla pracownika to jego przychód

Niektóre formy podziękowania mogą generować przychody pracowników, a ich wartość będzie podlegać opodatkowaniu. Zatrudnieni, którzy zostali obdarowani przez pracodawcę paczkami z okazji świąt Bożego Narodzenia, uzyskują z tego tytułu przychód ze stosunku pracy. Do tego rodzaju przychodów zalicza się bowiem m.in. wartość przekazanych im nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych - art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2647). Zgodnie z tym przepisem:

Za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się: wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności:

Paczka dla dziecka pracownika też przychodem pracownika

Przychód ze stosunku pracy powstanie u pracownika także wtedy, gdy paczkę świąteczną otrzyma dziecko pracownika, bo gdyby nie stosunek pracy łączący pracodawcę z pracownikiem, dziecko pracownika nie uzyskałoby od pracodawcy żadnego świadczenia – tłumaczy ekspertka Grafton Recruitment.

Jednak w niektórych przypadkach świąteczne świadczenia podlegają zwolnieniu od podatku. Warunki takiego zwolnienia mogą obejmować m.in.: charakter rzeczowy lub pieniężny świadczenia, źródło finansowania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych czy związek z finansowaniem działalności socjalnej.

Ważne, jest, aby pamiętać, że przychód podatkowy generują jedynie te nieodpłatne świadczenia, które łącznie spełniają następujące warunki:

zostały dokonane za zgodą pracownika (skorzystał z nich w pełni dobrowolnie),

zostały spełnione w jego interesie (a nie w interesie pracodawcy) i przyniosły mu korzyść w postaci powiększenia aktywów lub uniknięcia wydatku, który musiałby ponieść,

korzyść ta jest wymierna i przypisana indywidualnemu pracownikowi (nie jest dostępna w sposób ogólny dla wszystkich podmiotów).

Upominki świąteczne dla klientów firmy

A co z podatkami w przypadku prezentów, które wysyłamy do kontrahentów? Gdy klient nie prowadzi działalności gospodarczej, może otrzymać upominki o wartości do 200 zł bez konieczności odprowadzania podatku dochodowego. Natomiast jeśli klient prowadzi firmę i dostaje prezent o wartości wyższej, może być zobowiązany do opodatkowania nadwyżki. Informacje o takiej transakcji powinny trafić do urzędu skarbowego oraz do klienta do końca lutego roku następującego po roku wręczenia. – tłumaczy Małgorzata Parzych. – Umieszczenie logo firmy na prezentach może wpływać na zwolnienie od podatku PIT – dodaje.

Z kolei to, czy firmowe prezenty będą kosztem uzyskania przychodu, zależy od wielu czynników. Przepisy podatkowe pozostawiają spore pole do interpretacji, co czasem stanowi wyzwanie dla samych organów podatkowych. W razie wątpliwości zawsze warto skonsultować się z ekspertem prawnym, księgowym czy doradcą podatkowym, aby uniknąć problemów związanych z rozliczeniami.

- Warto pamiętać, aby przy planowaniu upominków dla klientów wziąć pod uwagę nie tylko przepisy podatkowe, lecz także zachować umiar i przestrzegać zasad etyki. Wiele firm narzuca surowe limity na wartość prezentów, które ich pracownicy mogą przyjąć od jednego klienta w ciągu roku. Niektóre branże mają swoje ściśle określone zasady, których trzeba przestrzegać, aby prezent pozostał w dobrym tonie – zaleca ekspertka Grafton Recruitment.

Prezenty firmowe służą nie tylko jako forma podziękowań dla zespołu, dostawców lub klientów. Są również potężnym narzędziem do budowania silnych relacji, kształtowania kultury firmy i potwierdzenia zaangażowania organizacji. Jednak aby miłe podziękowanie nie zmieniło się w podatkowy obowiązek, warto mieć świadomość obowiązujących przepisów.

