Czterodniowego tygodnia pracy nie będzie. Choć chcą go wszyscy, pojawiła się niespodziewana przeszkoda – jaka

Jako główny argument przeciwnicy wprowadzenia w Polsce czterodniowego tygodnia pracy wskazują, że nie da się skrócić o cały jeden dzień tygodnia pracy nie dezorganizując przy tym totalnie i gospodarki, i życia społecznego. Tymczasem główna bariera we wprowadzeniu wszystkich trzydniowych weekendów w pracy jest gdzież zupełnie indziej. I jest to zaskoczenie.

Ktoś musi zająć się dziećmi gdy w szkołach nie ma lekcji w piątki, a z handlem problem jest już przy zakazie handlu w niedzielę. – wskazują oponenci czterodniowego tygodnia pracy i traktują to jako argument nie do odrzucenia.

Tymczasem eksperci wskazują, że postępująca automatyzacja i cyfryzacja otwierają szeroko bramę do natychmiastowego skrócenia czasu pracy o 20 procent. Jest tylko jeden problem i to on stanowi najpoważniejsze zagrożenie dla takiej reformy prawa pracy _ cyberzagrożenia i powszechny brak kompetencji pracowników i pracodawców w tym zakresie.

Czterodniowy tydzień pracy: chcą go wszyscy a eksperyment to potwierdza

Za nami trzeci miesiąc pilotażowego programu skrócenia czasu pracy w Polsce, obejmujący 90 pracodawców z różnych sektorów i branż. Docelowo Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej planuje zmniejszyć roczny wymiar czasu pracy o 20 proc.

Wyniki pilotażu będą znane dopiero w maju 2027 r., wtedy też mają pojawić się rekomendacje i plan dalszych działań.

Aż 61 proc. aktywnych zawodowo Polaków uważa, że skrócenie czasu pracy poprawiłoby ich satysfakcję, jak wynika z raportu „Szczęście w pracy Polaków”.

Jednocześnie instytucje unijne promują debaty nad skróceniem czasu pracy, a wiele krajów UE testuje ten model.

Czterodniowy tydzień pracy bo tutaj pracujemy za długo

Polska należy do krajów o najdłuższym czasie pracy w UE – ok. 39-40 godzin tygodniowo, podczas gdy średnia w krajach unijnych to ok. 36 godzin.

Równolegle analizy EY w latach 2019 - 2024 wskazują że wskaźnik produktywności polskich pracowników osiągnął 9,6 proc., przewyższając Stany Zjednoczone (7,3 proc.) oraz inne kraje Europy Zachodniej.

Oznacza to że przy odpowiedniej organizacji pracy i inwestycji w kompetencje cyfrowe możliwe jest wprowadzenie krótszego tygodnia pracy przy zachowaniu wydajności.

– Skrócenie czasu pracy o 20 proc. wpisuje się w europejskie trendy, ale wymaga to czegoś więcej niż zmian formalnych. Trzeba utrzymać wysoką produktywność, która dziś opiera się na cyfryzacji i automatyzacji procesów – mówi Martyna Grzegorczyk, Marketing Manager platformy ClickMeeting, lidera rynku webinarów i spotkań online w Polsce.

Czterodniowy tydzień pracy: ułatwia go cyfryzacja i z nią wiąże się główne zagrożenie

Tutaj kluczowe znaczenie będą miały kompetencje cyfrowe pracowników. Dlatego trzeba je stale rozwijać. Najszybciej można je to robić online – poprzez webinary i szkolenia prowadzone na dedykowanych platformach.

Takie rozwiązania pozwalają w krótkim czasie i na dużą skalę podnosić kwalifikacje, m.in. dzięki organizacji certyfikowanych szkoleń dla wielu pracowników jednocześnie – mówi Martyna Grzegorczyk, Marketing Manager platformy ClickMeeting, lidera rynku webinarów i spotkań online w Polsce.

Postępująca cyfryzacja i przeniesienie środowiska pracy online zwiększa skalę cyberataków na organizacje. Według Państwowego Instytutu Badawczego NASK liczba incydentów cyberbezpieczeństwa zarejestrowanych tylko w lutym 2026 r. wyniosła 18,5 tys. zgłoszeń.

W 2024 r. 32 proc. polskich firm padło ofiarą cyberataku, a Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości informuje że w 2025 r. było ich o 30 proc. więcej. W 2025 roku już 96 proc. firm doświadczyło przynajmniej jednego incydentu bezpieczeństwa. W kontekście skracania czasu pracy cyberbezpieczeństwo staje się szczególnie istotne, ponieważ organizacje coraz bardziej opierają swoją działalność na narzędziach cyfrowych, automatyzacji i pracy zdalnej.

Czterodniowy tydzień pracy: czego potrzebują by pracować 20 proc. mniej?

By wszystkie weekendy były trzydniowe, chce 61 proc. zatrudnionych, Polacy produktywnością przewyższają USA – w czym więc tkwi problem?

Gdy firmy coraz bardziej opierają swoją działalność na narzędziach cyfrowych, automatyzacji i pracy zdalnej, kluczowe znaczenie mają kompetencje cyfrowe pracowników, a z tym jest w Polsce źle, jeśli wręcz nie tragicznie.

Jak już wskazaliśmy wcześniej, skala wyzwań związanych z przekształcaniem i cyfryzacją rynku pracy w Polsce rośnie wraz z liczbą zagrożeń.

W 2024 r. aż 32 proc. firm doświadczyło cyberataku, a liczba incydentów zwiększyła się w 2025 r. o 30 proc. Jednocześnie 89 proc. Polaków wskazuje na potrzebę większej edukacji w tym zakresie, a 56 proc. deklaruje chęć udziału w szkoleniach online.

Kompetencje związane z technologią i bezpieczeństwem stają się kluczowe dla funkcjonowania organizacji. Bez ich rozwoju wdrażanie nowych modeli pracy może wiązać się z rosnącym ryzykiem operacyjnym.

– To obecnie warunek skutecznej reformy zasad pracy opartej na automatyzacji. Każdy incydent – od ataku ransomware po wyciek danych – oznacza przestoje i dodatkowe obowiązki związaną z ograniczaniem skutków incydentów – podkreśla ekspertka.

– Dlatego skracanie czasu pracy powinno iść w parze z nauką korzystania z bezpiecznych, certyfikowanych rozwiązań spełniających europejskie standardy ochrony danych i cyberbezpieczeństwa– podkreśla Martyna Grzegorczyk, Marketing Manager platformy ClickMeeting.

Jak przyznaje 89 proc. ankietowanych w badaniu ClickMeeting, Polacy potrzebują więcej edukacji na temat cyberbezpieczeństwa, a 59 proc. badanych chciałoby powszechnych szkoleń z użycia AI. Tylko 35 proc. deklaruje że ma dobre lub bardzo dobre umiejętności w zakresie korzystania z narzędzi AI.