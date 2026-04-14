Strona główna » Kadry » Wiadomości » Czterodniowego tygodnia pracy nie będzie. Choć chcą go wszyscy, pojawiła się niespodziewana przeszkoda – jaka

Czterodniowego tygodnia pracy nie będzie. Choć chcą go wszyscy, pojawiła się niespodziewana przeszkoda – jaka

14 kwietnia 2026, 10:25
Zbigniew Biskupski
Zbigniew Biskupski
Skrócenie czasu pracy i wolne wszystkie piątki umożliwi cyfryzacja, w tym sztuczna inteligencja, ale wiąże sią z tym główna przeszkoda
Wszyscy czekają na skrócenie czasu pracy - jaka jest główna przeszkoda na drodze ku pięciodniowemu tygodniowi pracy
Jako główny argument przeciwnicy wprowadzenia w Polsce czterodniowego tygodnia pracy wskazują, że nie da się skrócić o cały jeden dzień tygodnia pracy nie dezorganizując przy tym totalnie i gospodarki, i życia społecznego. Tymczasem główna bariera we wprowadzeniu wszystkich trzydniowych weekendów w pracy jest gdzież zupełnie indziej. I jest to zaskoczenie.

Ktoś musi zająć się dziećmi gdy w szkołach nie ma lekcji w piątki, a z handlem problem jest już przy zakazie handlu w niedzielę. – wskazują oponenci czterodniowego tygodnia pracy i traktują to jako argument nie do odrzucenia.
Tymczasem eksperci wskazują, że postępująca automatyzacja i cyfryzacja otwierają szeroko bramę do natychmiastowego skrócenia czasu pracy o 20 procent. Jest tylko jeden problem i to on stanowi najpoważniejsze zagrożenie dla takiej reformy prawa pracy _ cyberzagrożenia i powszechny brak kompetencji pracowników i pracodawców w tym zakresie.

Czterodniowy tydzień pracy: chcą go wszyscy a eksperyment to potwierdza

Za nami trzeci miesiąc pilotażowego programu skrócenia czasu pracy w Polsce, obejmujący 90 pracodawców z różnych sektorów i branż. Docelowo Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej planuje zmniejszyć roczny wymiar czasu pracy o 20 proc.
Wyniki pilotażu będą znane dopiero w maju 2027 r., wtedy też mają pojawić się rekomendacje i plan dalszych działań.

Aż 61 proc. aktywnych zawodowo Polaków uważa, że skrócenie czasu pracy poprawiłoby ich satysfakcję, jak wynika z raportu „Szczęście w pracy Polaków”.
Jednocześnie instytucje unijne promują debaty nad skróceniem czasu pracy, a wiele krajów UE testuje ten model.

Czterodniowy tydzień pracy bo tutaj pracujemy za długo

Polska należy do krajów o najdłuższym czasie pracy w UE – ok. 39-40 godzin tygodniowo, podczas gdy średnia w krajach unijnych to ok. 36 godzin.
Równolegle analizy EY w latach 2019 - 2024 wskazują że wskaźnik produktywności polskich pracowników osiągnął 9,6 proc., przewyższając Stany Zjednoczone (7,3 proc.) oraz inne kraje Europy Zachodniej.

Oznacza to że przy odpowiedniej organizacji pracy i inwestycji w kompetencje cyfrowe możliwe jest wprowadzenie krótszego tygodnia pracy przy zachowaniu wydajności.
– Skrócenie czasu pracy o 20 proc. wpisuje się w europejskie trendy, ale wymaga to czegoś więcej niż zmian formalnych. Trzeba utrzymać wysoką produktywność, która dziś opiera się na cyfryzacji i automatyzacji procesów – mówi Martyna Grzegorczyk, Marketing Manager platformy ClickMeeting, lidera rynku webinarów i spotkań online w Polsce.

Czterodniowy tydzień pracy: ułatwia go cyfryzacja i z nią wiąże się główne zagrożenie

Tutaj kluczowe znaczenie będą miały kompetencje cyfrowe pracowników. Dlatego trzeba je stale rozwijać. Najszybciej można je to robić online – poprzez webinary i szkolenia prowadzone na dedykowanych platformach.
Takie rozwiązania pozwalają w krótkim czasie i na dużą skalę podnosić kwalifikacje, m.in. dzięki organizacji certyfikowanych szkoleń dla wielu pracowników jednocześnie – mówi Martyna Grzegorczyk, Marketing Manager platformy ClickMeeting, lidera rynku webinarów i spotkań online w Polsce.

Postępująca cyfryzacja i przeniesienie środowiska pracy online zwiększa skalę cyberataków na organizacje. Według Państwowego Instytutu Badawczego NASK liczba incydentów cyberbezpieczeństwa zarejestrowanych tylko w lutym 2026 r. wyniosła 18,5 tys. zgłoszeń.
W 2024 r. 32 proc. polskich firm padło ofiarą cyberataku, a Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości informuje że w 2025 r. było ich o 30 proc. więcej. W 2025 roku już 96 proc. firm doświadczyło przynajmniej jednego incydentu bezpieczeństwa. W kontekście skracania czasu pracy cyberbezpieczeństwo staje się szczególnie istotne, ponieważ organizacje coraz bardziej opierają swoją działalność na narzędziach cyfrowych, automatyzacji i pracy zdalnej.

Czterodniowy tydzień pracy: czego potrzebują by pracować 20 proc. mniej?

By wszystkie weekendy były trzydniowe, chce 61 proc. zatrudnionych, Polacy produktywnością przewyższają USA – w czym więc tkwi problem?
Gdy firmy coraz bardziej opierają swoją działalność na narzędziach cyfrowych, automatyzacji i pracy zdalnej, kluczowe znaczenie mają kompetencje cyfrowe pracowników, a z tym jest w Polsce źle, jeśli wręcz nie tragicznie.

Jak już wskazaliśmy wcześniej, skala wyzwań związanych z przekształcaniem i cyfryzacją rynku pracy w Polsce rośnie wraz z liczbą zagrożeń.
W 2024 r. aż 32 proc. firm doświadczyło cyberataku, a liczba incydentów zwiększyła się w 2025 r. o 30 proc. Jednocześnie 89 proc. Polaków wskazuje na potrzebę większej edukacji w tym zakresie, a 56 proc. deklaruje chęć udziału w szkoleniach online.

Kompetencje związane z technologią i bezpieczeństwem stają się kluczowe dla funkcjonowania organizacji. Bez ich rozwoju wdrażanie nowych modeli pracy może wiązać się z rosnącym ryzykiem operacyjnym.
– To obecnie warunek skutecznej reformy zasad pracy opartej na automatyzacji. Każdy incydent – od ataku ransomware po wyciek danych – oznacza przestoje i dodatkowe obowiązki związaną z ograniczaniem skutków incydentów – podkreśla ekspertka.

– Dlatego skracanie czasu pracy powinno iść w parze z nauką korzystania z bezpiecznych, certyfikowanych rozwiązań spełniających europejskie standardy ochrony danych i cyberbezpieczeństwa– podkreśla Martyna Grzegorczyk, Marketing Manager platformy ClickMeeting.

Jak przyznaje 89 proc. ankietowanych w badaniu ClickMeeting, Polacy potrzebują więcej edukacji na temat cyberbezpieczeństwa, a 59 proc. badanych chciałoby powszechnych szkoleń z użycia AI. Tylko 35 proc. deklaruje że ma dobre lub bardzo dobre umiejętności w zakresie korzystania z narzędzi AI.

Kadry
Ponad milion obcokrajowców w polskich firmach. Sprawdź, gdzie pracują najczęściej
14 kwi 2026

W ostatnim dniu października 2025 r. pracę w Polsce wykonywało 1 mln 139 tys. 400 cudzoziemców, tj. o 7,1 proc. więcej niż w tym samym miesiącu w 2024 r. – podał we wtorek GUS.
ZUS uruchomił nową aplikację mobilną. Zapewnia szybki dostęp do informacji i usług
14 kwi 2026

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wprowadził kolejne rozwiązanie cyfrowe. Mobilna aplikacja mZUS dla Płatnika umożliwia szybki dostęp do najważniejszych informacji oraz do wybranych usług ZUS.
ZUS przesuwa wypłaty emerytur i rent: pieniądze jeszcze przed majówką. Nowe terminy kwietniowe i majowe
14 kwi 2026

ZUS przesuwa wypłaty emerytur i rent w kwietniu i maju 2026 r. Pieniądze zostaną wypłacone jeszcze przed majówką. Sprawdź, kogo dotyczą nowe terminy kwietniowe i majowe.
Nowe przepisy o stażu pracy. ZUS zaprasza na bezpłatne szkolenia online
14 kwi 2026

ZUS wydał już ponad milion zaświadczeń potwierdzających tzw. „stażowe”. Nadal jednak składane są nieprawidłowo sporządzone wnioski o wydanie zaświadczenia, co skutkuje wydaniem decyzji odmownej – było ich ponad 100 tys. Z tego powodu warto skorzystać z zaproszenia na bezpłatne szkolenia online o „stażowym”.

Dlaczego ponad połowa pracowników nie chce awansu?
14 kwi 2026

Dlaczego ponad połowa pracowników nie chce awansu? Coraz częściej spotykamy zjawisko job hugging - niskie zaangażowanie przy braku odejść z pracy. Pokolenie kanapki ma trudno, ponieważ łączy pracę z obowiązkami opiekuńczymi nad dziećmi i rodzicami. Kluczem jest dostrzeżenie tego przez pracodawcę i zaoferowanie odpowiedniego wsparcia.
Do 2943,23 zł za urlop w czasie majówki. Sprawdź, czy skorzystasz z dofinansowania do wypoczynku
14 kwi 2026

Niektórym pracownikom przysługuje maksymalnie do 2943,23 zł za urlop w czasie majówki. Sprawdź, czy skorzystasz z dofinansowania do wypoczynku w 2026 roku.
Maj 2026 - dni wolne i godziny pracy
13 kwi 2026

Maj 2026 – dni wolne i godziny pracy czyli jaka jest norma godzin pracy w miesiącu. Kalendarz maja w 2026 roku zawiera 2 święta ustawowo wolne od pracy. Jedno z nich wypada w niedzielę. Czy to oznacza dodatkowy dzień wolny w tym miesiącu?

Średnio 6,4 tys. zł miesięcznie otrzymują absolwenci studiów. Jakie warunki muszą spełniać, żeby tyle zarabiać?
13 kwi 2026

Nawet 6,4 tys. zł miesięcznie może wynosić pensja absolwenta. Czy wszyscy niedawni studenci mają tak świetlane perspektywy? Wysokość ich wynagrodzenia zależy od kilku czynników. Jakich?
Benefity 2026: jak dziś wynagradzać pracowników? Jedna z największych zmian od lat
13 kwi 2026

Benefity 2026: jak dziś wynagradzać pracowników? W tym roku czeka nas jedna z największych zmian od lat. Co jest kluczowe w dopasowaniu dodatków pozapłacowych dla zatrudnionych będących w różnym wieku? Sprawdźmy informacje z rynku pracy.
