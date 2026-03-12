Webinar: Klauzule poufności w umowach o pracę + certyfikat gwarantowany
Praktyczny webinar „Klauzule poufności w umowach o pracę” poprowadzą partnerki w kancelarii GKR Legal: Renata Bugiel i Justyna Burska oraz prawniczka Martyna Kałdonek. Uczestnicy dowiedzą się, jakie są granice obowiązku poufności oraz jak zabezpieczyć interesy organizacji w praktyce. Każdy z uczestników może otrzymać imienny certyfikat i roczny nielimitowany dostęp do retransmisji webinaru wraz z materiałami dodatkowymi.
- Klauzule poufności w umowach o pracę + certyfikat gwarantowany – praktyczne warsztaty INFORAKADEMII
- Klauzule poufności w umowach o pracę – korzyści dla uczestników webinaru
- Klauzule poufności w umowach o pracę + certyfikat gwarantowany – program webinaru
- Ekspertki
- Szczegóły organizacyjne webinaru
Klauzule poufności w umowach o pracę + certyfikat gwarantowany – praktyczne warsztaty INFORAKADEMII
Klauzule poufności to dziś jedno z kluczowych narzędzi ochrony know-how, danych i tajemnic przedsiębiorstwa. Źle skonstruowane mogą jednak okazać się nieskuteczne, a nawet narażać pracodawcę na spór z pracownikiem.
Podczas praktycznego webinaru ekspertki pokażą, jak tworzyć precyzyjne i egzekwowalne postanowienia, jakie są granice obowiązku poufności oraz jak zabezpieczyć interesy organizacji w praktyce. Uczestnicy poznają aktualne wymogi prawne, najczęstsze błędy oraz sprawdzone rozwiązania poparte przykładami z praktyki. Zyskają również okazję do zadania pytań i omówienia problemów z własnej praktyki zawodowej.
Klauzule poufności w umowach o pracę – korzyści dla uczestników webinaru
- Zdobędziesz praktyczne umiejętności w zakresie konstruowania klauzul poufności w umowach o pracę
- Poznasz sprawdzone rozwiązania, dzięki którym unikniesz błędów i sporów z pracownikami
- Zyskasz okazję do zadania pytań ekspertkom i rozwiania wszelkich wątpliwości
- Uzyskasz imienny certyfikat potwierdzający kwalifikacje zawodowe
- Będziesz mieć możliwość otrzymania retransmisji webinaru i dodatkowych materiałów szkoleniowych
- Otrzymasz wyjątkowy PREZENT: bezpłatny, 30-dniowy dostęp do wydania cyfrowego Dziennika Gazety Prawnej!
Klauzule poufności w umowach o pracę + certyfikat gwarantowany – program webinaru
Termin: 19 marca 2026 r., godz. 11:00-12:00
Wypadki przy pracy. Procedury i świadczenia
Klauzule poufności, czyli co?
- Obowiązek dbałości o dobro pracodawcy i zachowania tajemnicy
- Konstrukcja klauzuli poufności/NDA (zakres informacji, wyłączenia, zasady korzystania z informacji, poufność po ustaniu zatrudnienia, zwrot/usunięcie informacji, odpowiedzialność)
- Onboarding i Offboarding
- Poufność w realiach pracy zdalnej i rotacji pracowników
- Dlaczego „standardowe klauzule” często nie działają?
- Odpowiedzialność pracodawcy
Tajemnica przedsiębiorstwa w stosunkach pracowniczych
- Co faktycznie jest tajemnicą przedsiębiorstwa, a co nie?
- Obowiązek zachowania tajemnicy z mocy prawa vs. z umowy
- Kiedy klauzule poufności/NDA mają sens (różnice w podejściu do stanowisk)?
- Klauzule poufności/NDA a legalne ujawnienia
Najczęstsze błędy w klauzulach poufności
- „Wszystko jest poufne” – dlaczego to błąd?
- Brak realnych zabezpieczeń (dostępy, hasła, procedury)
- Brak granic czasowych i zakresowych
- Mylenie poufności z zakazem konkurencji
- Klauzule niezgodne z praktyką organizacji
Czy wysokość wynagrodzenia to zawsze poufna informacja?
- Wynagrodzenie jako informacja poufna i dane osobowe
- Czy można zakazać rozmów o płacach?
- Równe traktowanie i nadchodząca transparentność wynagrodzeń
- Ryzyka dla pracodawcy
Naruszenie poufności – jakie działania podjąć?
- Pierwsze działania
- Rola poszczególnych działów
- Ścieżki reakcji (odpowiedzialność porządkowa, odpowiedzialność cywilna). Kiedy eskalować, a kiedy odpuścić?
Poufność a zakaz konkurencji – kluczowe różnice
- Czym naprawdę różnią się te klauzule?
- Czy poufność może działać po ustaniu zatrudnienia?
- Kary umowne i odszkodowanie
- Najczęstsze błędy w łączeniu obu obowiązków
W drugiej części webinaru ekspertki odpowiedzą na pytania uczestników.
Ekspertki
Renata Bugiel
Jak optymalizować koszty zatrudnienia
Adwokat, partnerka w kancelarii GKR Legal. Liderka praktyki prawa pracy w kancelarii GKR Legal. Posiada wieloletnie doświadczenie w doradztwie prawnym, przede wszystkim na rzecz pracodawców. Specjalizuje się w obsłudze sporów sądowych, w tym dotyczących mobbingu, dyskryminacji i niezgodnego z prawem rozwiązania umowy o pracę. Uczestniczy w pracach komisji powoływanych przez pracodawców (komisje etyki, antymobbingowe) jako ekspertka zewnętrzna. Doradza klientom polskim i zagranicznym w zakresie prawa ochrony danych osobowych, a także prawa własności intelektualnej. Autorka licznych publikacji z zakresu prawa pracy.
Justyna Burska
Radca prawny, partnerka w kancelarii GKR Legal. Specjalizuje się w zagadnieniach prawa gospodarczego, w tym prawa spółek, prowadzi bieżącą obsługę podmiotów gospodarczych oraz spory korporacyjne. Jest także doświadczoną ekspertką prawa pracy. Ma doświadczenie w tworzeniu dokumentacji pracowniczej, w tym aktów wewnętrznych obowiązujących u pracodawców oraz doradza w kwestiach zatrudnienia. Reprezentuje klientów przed sądami pracy. Zasiadała w komisjach ds. przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji jako zewnętrzna ekspertka. Angażuje się w działalność edukacyjną, publikując artykuły dotyczące prawa pracy. Współprowadzi szkolenia dotyczące przeciwdziałaniu mobbingowi i budowaniu przyjaznej kultury organizacyjnej.
Martyna Kałdonek
Prawnik, specjalizuje się w prawie pracy i prawie gospodarczym. Prowadzi szkolenia dla pracodawców i jest autorką licznych publikacji poświęconych tematyce prawa pracy. Absolwentka prawa na University of Greenwich w Londynie oraz studentka Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.
Szczegóły organizacyjne webinaru
Webinar odbędzie się 19 marca 2026 r. o godz. 11:00 i zakończy się o godz. 12:00.
Będzie złożony z dwóch części: wykładowej i sesji pytań. Webinar przeznaczony jest do oglądania na żywo w ustalonym terminie. Osoby, które zakupią webinar, dzień przed wydarzeniem otrzymają w osobnym mailu link, pod którym odbędzie się webinar. Ponowne przypomnienie przyjdzie na ok. 30 min. przed startem transmisji. W trakcie webinaru jest możliwość zadawania pytań, które są zgodne z jego tematem i nie wymagają konsultacji, wyliczeń czy sięgania do przepisów szczegółowych. Podczas sesji pytań ekspert odpowie na jak największą liczbę pytań.
Organizator webinaru: INFORAKADEMIA
Partnerzy webinaru: Infor PL, INFORLEX, Dziennik Gazeta Prawna, Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń, Monitor Księgowego, Biuletyn VAT, Poradnik Gazety Prawnej, IFK Platforma Księgowych i Kadrowych
