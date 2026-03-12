Webinar: Klauzule poufności w umowach o pracę + certyfikat gwarantowany

Praktyczny webinar „Klauzule poufności w umowach o pracę” poprowadzą partnerki w kancelarii GKR Legal: Renata Bugiel i Justyna Burska oraz prawniczka Martyna Kałdonek. Uczestnicy dowiedzą się, jakie są granice obowiązku poufności oraz jak zabezpieczyć interesy organizacji w praktyce. Każdy z uczestników może otrzymać imienny certyfikat i roczny nielimitowany dostęp do retransmisji webinaru wraz z materiałami dodatkowymi.

Klauzule poufności w umowach o pracę + certyfikat gwarantowany – praktyczne warsztaty INFORAKADEMII

Klauzule poufności to dziś jedno z kluczowych narzędzi ochrony know-how, danych i tajemnic przedsiębiorstwa. Źle skonstruowane mogą jednak okazać się nieskuteczne, a nawet narażać pracodawcę na spór z pracownikiem.

REKLAMA

REKLAMA

Autopromocja

Podczas praktycznego webinaru ekspertki pokażą, jak tworzyć precyzyjne i egzekwowalne postanowienia, jakie są granice obowiązku poufności oraz jak zabezpieczyć interesy organizacji w praktyce. Uczestnicy poznają aktualne wymogi prawne, najczęstsze błędy oraz sprawdzone rozwiązania poparte przykładami z praktyki. Zyskają również okazję do zadania pytań i omówienia problemów z własnej praktyki zawodowej.

Zapisz się TUTAJ

Klauzule poufności w umowach o pracę – korzyści dla uczestników webinaru

Zdobędziesz praktyczne umiejętności w zakresie konstruowania klauzul poufności w umowach o pracę

w zakresie konstruowania klauzul poufności w umowach o pracę Poznasz sprawdzone rozwiązania, dzięki którym unikniesz błędów i sporów z pracownikami

Zyskasz okazję do zadania pytań ekspertkom i rozwiania wszelkich wątpliwości

i rozwiania wszelkich wątpliwości Uzyskasz imienny certyfikat potwierdzający kwalifikacje zawodowe

Będziesz mieć możliwość otrzymania retransmisji webinaru i dodatkowych materiałów szkoleniowych

i dodatkowych materiałów szkoleniowych Otrzymasz wyjątkowy PREZENT: bezpłatny, 30-dniowy dostęp do wydania cyfrowego Dziennika Gazety Prawnej!

Klauzule poufności w umowach o pracę + certyfikat gwarantowany – program webinaru

Termin: 19 marca 2026 r., godz. 11:00-12:00

REKLAMA

Klauzule poufności, czyli co?

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Obowiązek dbałości o dobro pracodawcy i zachowania tajemnicy

Konstrukcja klauzuli poufności/NDA (zakres informacji, wyłączenia, zasady korzystania z informacji, poufność po ustaniu zatrudnienia, zwrot/usunięcie informacji, odpowiedzialność)

Onboarding i Offboarding

Poufność w realiach pracy zdalnej i rotacji pracowników

Dlaczego „standardowe klauzule” często nie działają?

Odpowiedzialność pracodawcy

Tajemnica przedsiębiorstwa w stosunkach pracowniczych

Co faktycznie jest tajemnicą przedsiębiorstwa, a co nie?

Obowiązek zachowania tajemnicy z mocy prawa vs. z umowy

Kiedy klauzule poufności/NDA mają sens (różnice w podejściu do stanowisk)?

Klauzule poufności/NDA a legalne ujawnienia

Najczęstsze błędy w klauzulach poufności

„Wszystko jest poufne” – dlaczego to błąd?

Brak realnych zabezpieczeń (dostępy, hasła, procedury)

Brak granic czasowych i zakresowych

Mylenie poufności z zakazem konkurencji

Klauzule niezgodne z praktyką organizacji

Czy wysokość wynagrodzenia to zawsze poufna informacja?

Wynagrodzenie jako informacja poufna i dane osobowe

Czy można zakazać rozmów o płacach?

Równe traktowanie i nadchodząca transparentność wynagrodzeń

Ryzyka dla pracodawcy

Naruszenie poufności – jakie działania podjąć?

Pierwsze działania

Rola poszczególnych działów

Ścieżki reakcji (odpowiedzialność porządkowa, odpowiedzialność cywilna). Kiedy eskalować, a kiedy odpuścić?

Poufność a zakaz konkurencji – kluczowe różnice

Czym naprawdę różnią się te klauzule?

Czy poufność może działać po ustaniu zatrudnienia?

Kary umowne i odszkodowanie

Najczęstsze błędy w łączeniu obu obowiązków

W drugiej części webinaru ekspertki odpowiedzą na pytania uczestników.

Ekspertki

Renata Bugiel

Adwokat, partnerka w kancelarii GKR Legal. Liderka praktyki prawa pracy w kancelarii GKR Legal. Posiada wieloletnie doświadczenie w doradztwie prawnym, przede wszystkim na rzecz pracodawców. Specjalizuje się w obsłudze sporów sądowych, w tym dotyczących mobbingu, dyskryminacji i niezgodnego z prawem rozwiązania umowy o pracę. Uczestniczy w pracach komisji powoływanych przez pracodawców (komisje etyki, antymobbingowe) jako ekspertka zewnętrzna. Doradza klientom polskim i zagranicznym w zakresie prawa ochrony danych osobowych, a także prawa własności intelektualnej. Autorka licznych publikacji z zakresu prawa pracy.

Justyna Burska

Radca prawny, partnerka w kancelarii GKR Legal. Specjalizuje się w zagadnieniach prawa gospodarczego, w tym prawa spółek, prowadzi bieżącą obsługę podmiotów gospodarczych oraz spory korporacyjne. Jest także doświadczoną ekspertką prawa pracy. Ma doświadczenie w tworzeniu dokumentacji pracowniczej, w tym aktów wewnętrznych obowiązujących u pracodawców oraz doradza w kwestiach zatrudnienia. Reprezentuje klientów przed sądami pracy. Zasiadała w komisjach ds. przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji jako zewnętrzna ekspertka. Angażuje się w działalność edukacyjną, publikując artykuły dotyczące prawa pracy. Współprowadzi szkolenia dotyczące przeciwdziałaniu mobbingowi i budowaniu przyjaznej kultury organizacyjnej.

Martyna Kałdonek

Prawnik, specjalizuje się w prawie pracy i prawie gospodarczym. Prowadzi szkolenia dla pracodawców i jest autorką licznych publikacji poświęconych tematyce prawa pracy. Absolwentka prawa na University of Greenwich w Londynie oraz studentka Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.

Szczegóły organizacyjne webinaru

Webinar odbędzie się 19 marca 2026 r. o godz. 11:00 i zakończy się o godz. 12:00.

Będzie złożony z dwóch części: wykładowej i sesji pytań. Webinar przeznaczony jest do oglądania na żywo w ustalonym terminie. Osoby, które zakupią webinar, dzień przed wydarzeniem otrzymają w osobnym mailu link, pod którym odbędzie się webinar. Ponowne przypomnienie przyjdzie na ok. 30 min. przed startem transmisji. W trakcie webinaru jest możliwość zadawania pytań, które są zgodne z jego tematem i nie wymagają konsultacji, wyliczeń czy sięgania do przepisów szczegółowych. Podczas sesji pytań ekspert odpowie na jak największą liczbę pytań.

Zapisz się TUTAJ

Organizator webinaru: INFORAKADEMIA

Partnerzy webinaru: Infor PL, INFORLEX, Dziennik Gazeta Prawna, Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń, Monitor Księgowego, Biuletyn VAT, Poradnik Gazety Prawnej, IFK Platforma Księgowych i Kadrowych