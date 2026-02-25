REKLAMA

Strona główna » Kadry » Wiadomości » Chcesz odnieść sukces zawodowy w 2026? Oto, co będzie miało największe znaczenie [Raport]

Chcesz odnieść sukces zawodowy w 2026? Oto, co będzie miało największe znaczenie [Raport]

25 lutego 2026, 13:51
trzy kobiety w pracy w biurze
Chcesz odnieść sukces zawodowy w 2026? Oto, co będzie miało największe znaczenie [Raport]
Szybkie przyswajanie nowych umiejętności oraz zdolność do elastycznego reagowania na zmiany będą w 2026 r. najważniejszym czynnikiem sukcesu pracowników i firm – co podkreśla raport ManpowerGroup „Raport płacowy 2026”.

Autorzy raportu wskazują, że rynek pracy przyspiesza w kierunku modelu „hybrydowych superzespołów” i pracy projektowej. Choć 61 proc. pracodawców na świecie planuje zwiększyć inwestycje w automatyzację, ale technologia nadal wymaga nadzoru człowieka. Do 2030 r. zmieni się 39 proc. kluczowych umiejętności, a najtrudniejsze do zautomatyzowania pozostaną m.in. ocena etyczna, obsługa klienta i zarządzanie zespołem.

Nowy model pracy: hybrydowe superzespoły i praca projektowa

Jednocześnie według raportu tylko 44 proc. pracowników uczestniczyło w szkoleniach w ostatnim półroczu. Transformacji towarzyszy presja na produktywność i rosnący problem wypalenia – 63 proc. pracowników deklaruje jego doświadczenie, a niskie zaangażowanie generuje globalnie straty rzędu 438 mld dol.

Co zadecyduje o przyszłości zawodowej?

„Najważniejszą kompetencją dziś nie jest to, co umiemy, lecz szybkość, z jaką potrafimy przyswajać nowe narzędzia i sposoby pracy. To, co działało dwa lata temu, dziś może nie wystarczać. Wygrywają ci, którzy potrafią szybciej wejść w rytm zmian. Jeśli firmy i pracownicy chcą nadążać za rynkiem, muszą sprawniej aktualizować kompetencje, elastycznie zmieniać kierunek działania i traktować transformację jako stały element funkcjonowania” – powiedział cytowany w raporcie dyrektor zarządzający ManpowerGroup Polska Tomasz Walenczak.

Praca zdalna staje się niszą

Raport wskazuje również na spadek zaufania do liderów – 68 proc. pracowników uważa, że liderzy biznesowi celowo wprowadzają ich w błąd. Obowiązkowy powrót do biur zwiększa rotację, zwłaszcza wśród kobiet, a obsadzanie stanowisk stacjonarnych trwa średnio o 23 proc. dłużej niż hybrydowych. Praca zdalna staje się niszą.

Według raportu rok 2026 obszarze wynagrodzeń przyniesie wysokie oczekiwania pracowników, ale ostrożność firm. Dynamika wzrostu płac pozostaje stabilna i zbliżona do ubiegłorocznej, a presja płacowa jest niższa niż w okresie postpandemicznym. Organizacje planują budżety podwyżkowe z rozwagą, m.in. w związku z nowymi regulacjami dotyczącymi transparentności wynagrodzeń.

Przewaga kompetencji technicznych i analitycznych

Eksperci wskazują, że kluczową przewagą pozostaną unikatowe kompetencje techniczne, analityczne i deficytowe kwalifikacje. Jednocześnie coraz większą rolę w decyzjach zawodowych odgrywają stabilność zatrudnienia, możliwości rozwoju, benefity i elastyczność, a nie wyłącznie poziom wynagrodzenia.

oprac. Anna Rymkiewicz
Źródło: PAP
