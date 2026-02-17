Dodatek z tytułu zastępstwa należy wliczyć do podstawy naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Warunkiem jest jednak spełnianie wymogów określonych w przepisach o obliczaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy.

Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku podczas kompleksowej kontroli gospodarki finansowej przeprowadzonej w Urzędzie Gminy Grodzisk zwróciła uwagę na nieprawidłowości dotyczące naliczania i wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego, czyli tzw. trzynastki. Jak wskazano w wystąpieniu pokontrolnym kwota trzynastki została zaniżona, ponieważ przy jej obliczaniu nie uwzględniono dodatków wypłacanych w związku ze zwiększeniem obowiązków z tytułu zastępstwa za pracownika. Dodatki te miały charakter powtarzalny i były wypłacane co miesiąc przez cztery miesiące.

W wyjaśnieniu wójt gminy wskazał, że przy naliczaniu dodatkowego wynagrodzenia rocznego uznano, że dodatki te jako wypłacane przez okres krótszy niż sześć miesięcy nie spełniają kryterium stałości.

Według RIO w Białymstoku interpretacja przepisów przedstawiona przez wójta była nieprawidłowa i zalecono wypłacenie pracownikowi kwoty zaniżonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego. RIO w zaleceniach pokontrolnych zaleciła wyłączanie z podstawy naliczenia trzynastki jedynie wypłat o charakterze jednorazowym lub nieperiodycznym za spełnienie określonego zadania bądź za określone osiągnięcie.

W wystąpieniu pokontrolnym wskazano, że zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej trzynastkę ustala się w wysokości 8,5% sumy wynagrodzenia za pracę otrzymanego przez pracownika w ciągu roku kalendarzowego, za który przysługuje to wynagrodzenie, uwzględniając wynagrodzenie i inne świadczenia ze stosunku pracy przyjmowane do obliczenia ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy.

Natomiast zgodnie z § 6 pkt 1 rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop, przy obliczeniach nie bierze się pod uwagę jednorazowych lub nieperiodycznych wypłat za spełnienie określonego zadania bądź za określone osiągnięcie, które pracownik otrzymał w rozliczanym roku.