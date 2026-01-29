REKLAMA

Strona główna » Kadry » Wiadomości » Co z tym Eldorado? Zarobki i oczekiwania branży IT 2025/2026 - mamy analizę ponad 110 tys. ofert pracy

Co z tym Eldorado? Zarobki i oczekiwania branży IT 2025/2026 - mamy analizę ponad 110 tys. ofert pracy

29 stycznia 2026, 10:31
Tomasz Piwowarski
oprac. Tomasz Piwowarski
Radca prawny z kilkunastoletnim prawniczym doświadczeniem, specjalizujący się w prawie cywilnym, gospodarczym, nieruchomości, pracy. Fan motoryzacji oraz Włoch, a od nie tak dawna – motocyklista.
branża IT, programiści, wynagrodzenia w IT, sztuczna inteligencja, oferty pracy, informatycy, AI
Co z tym Eldorado? Zarobki i oczekiwania branży IT 2025/2026 - mamy analizę ponad 110 tys. ofert pracy
shutterstock

Co z tym Eldorado w branży IT? Czy dla programistów rzeczywiście nastały ciężkie czasy? Tyle się mówi o pustoszejących biurowcach, przenoszeniu centrów danych i analiz do tańszych państw, np. do Indii, a także zastępowaniu zwłaszcza juniorów przez AI, która może i czasem podaje bzdurne odpowiedzi, ale akurat na programowaniu i matematyce zna się rewelacyjnie? Mamy najnowszy raport i analizy.

rozwiń >

Niszowe specjalizacje i sztuczna inteligencja. Oto gdzie w IT płace będą najwyższe w 2026 r.

Programiści Scala i Go mogą liczyć na najwyższe średnie wynagrodzenia w polskiej branży IT – odpowiednio 22 025 zł i 22 250 zł brutto na umowie o pracę. Jednocześnie specjaliści AI/ML otrzymują oferty z rekordowymi maksymalnymi stawkami sięgającymi 99 490 zł netto na kontraktach B2B. Wysoko opłacani są też specjaliści od cyberbezpieczeństwa i architekci IT. Wnioski pochodzą z raportu „Co z tym Eldorado? Zarobki i oczekiwania branży IT 2025/2026" przygotowanego przez portal justjoin.it i firmę N-iX na podstawie analizy ponad 110 000 ofert pracy.

Po dwóch latach spadków rok 2025 przyniósł na polskim rynku IT stabilizację, a wraz z nią wyraźne zróżnicowanie wynagrodzeń między specjalizacjami. Dane z portalu justjoin.it pokazują, że niszowe, wysoce wyspecjalizowane technologie oferują dziś znacznie wyższe stawki niż popularne języki programowania z dużą liczbą ofert.

Programiści Scala i Go nie mają powodów do narzekania - tam zarobki są wysokie

Absolutnym rekordzistą pod względem dynamiki wzrostu okazała się kategoria Scala – wynagrodzenia wzrosły tu o 58,8 proc. rok do roku, co stanowi najwyższy wynik w całej branży. Seniorzy Scala zarabiają obecnie średnio 27 500 zł netto na kontraktach B2B, co czyni ich najlepiej opłacanymi specjalistami w polskim IT pod względem median seniorskich.

Równie imponująco prezentuje się kategoria Go (Golang), która oferuje najwyższą średnią na umowie o pracę w całej branży – 22 250 zł brutto. Wzrost wynagrodzeń w tej specjalizacji wyniósł 35,7 proc. rok do roku, a maksymalne stawki sięgają 80 000 zł na UoP.

- Niszowe technologie jak Go czy Scala to czołówka polskiego IT - ofert jest niewiele, ale stawki są rekordowe. To nie przypadek. Obie technologie rozwiązują problemy, z którymi większość języków programowania sobie nie radzi: obsługa milionów użytkowników jednocześnie, przetwarzanie ogromnych wolumenów danych w czasie rzeczywistym, budowanie systemów, które nie mogą sobie pozwolić na sekundę przestoju. Języki te wymagają solidnych fundamentów: programowania współbieżnego, myślenia systemowego i rozumienia architektury rozproszonej - komentuje Piotr Nowosielski, CEO justjoin.it i rocketjobs.pl.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

- Problem w tym, że takich specjalistów jest mało. Dlatego firmy - szczególnie z sektora fintech czy e-commerce - są gotowe płacić wyjątkowo dużo za specjalistów, których po prostu brakuje na rynku. Gdy popyt przewyższa podaż, a stawka błędu jest wysoka, cena rośnie - dodaje.

Sztuczna inteligencja (AI) z najwyższym pułapem ofert - tutaj panuje prawdziwy boom

Kategoria AI/ML wyróżnia się najwyższymi maksymalnymi stawkami w całej branży IT. Górny pułap ofert B2B sięga 99 490 zł netto miesięcznie – więcej niż w jakiejkolwiek innej specjalizacji. Średnie wynagrodzenie w tej kategorii wzrosło do 19 500 zł na kontraktach i 16 400 na umowach o pracę. To efekt przejścia AI z fazy eksperymentów do faktycznych wdrożeń – firmy nie testują już sztucznej inteligencji, tylko realnie integrują ją z produktami i procesami biznesowymi, a to wymaga specjalistów zdolnych dostarczyć wartość od pierwszego dnia.

ZMIANY W PODATKACH 2026

- AI przeszło z fazy medialnego szumu do inwestycji. Firmy nie tylko mówią o sztucznej inteligencji - one realnie implementują AI do procesów biznesowych i potrzebują do tego specjalistów, którym są gotowe płacić więcej niż kiedykolwiek - mówi Nowosielski.

Zobrazujmy te dane poniższą infografiką (gdzie: UoP - umowa o pracę, B2B - jednoosobowa działalność gospodarcza)

Najlepiej opłacane kategorie w IT

Najlepiej opłacane kategorie w IT, Źródło: justjone.it

Materiały prasowe

Architekci i specjaliści security w czołówce zarobków w branży IT

Architekci IT zajmują szczególną pozycję na rynku wynagrodzeń. Seniorzy w tej kategorii zarabiają średnio 26 042 zł (UoP) lub 30 240 zł (B2B) – to najwyższy wynik wśród wszystkich specjalizacji. Rzeczywiste zarobki mid-level architektów często przewyższają oferty (+35,9 proc.), co sugeruje silną pozycję negocjacyjną. Co ciekawe, architektura to również jedyna kategoria, gdzie juniorzy zaczynają od 14 000 zł na UoP, co stanowi najwyższą medianę juniorską w branży.

Dynamicznie rośnie również kategoria cyberbezpieczeństwo. Wynagrodzenia specjalistów security wzrosły o ponad 9 proc. zarówno na UoP, jak i B2B. Średnia na kontraktach wynosi 20 465 zł, a maksymalne stawki sięgają 80 000 zł brutto na umowie o pracę – na równi z takimi kategoriami jak Java, Python i Go.

- Na tak wysoki popyt cyberbezpieczeństwie bezpośrednio wpłynęły regulacje prawne takie jak NIS2 i DORA. NIS2 rozszerza obowiązki bezpieczeństwa na nowe sektory gospodarki, DORA nakłada rygorystyczne wymogi na sektor finansowy. Firmy, które do tej pory traktowały cyberbezpieczeństwo po macoszemu, nagle muszą budować zespoły security od zera - pod presją czasu i wysokich kar - wyjaśnia Piotr Nowosielski, CEO justjoin.it i rocketjobs.pl.

Jak optymalizować koszty zatrudnienia. Poradnik dla pracodawców
Autopromocja

Jak optymalizować koszty zatrudnienia

Sprawdź

- Do tego dochodzi rosnąca skala zagrożeń - ataki ransomware i wycieki danych to już codzienność polskiego biznesu. Dlatego popyt zdecydowanie przewyższa podaż, a firmy są gotowe płacić nawet 80 000 złotych miesięcznie, żeby przyciągnąć najlepszych - dodaje.

Prognozy na 2026 rok dla branży IT i zarobków programistów

Twórcy raportu wskazują na kontynuację trendów wzrostowych w obszarach AI/ML, analityki danych, cyberbezpieczeństwa oraz technologii chmurowych. Transformacja cyfrowa i automatyzacja procesów biznesowych będą napędzać zapotrzebowanie na specjalistów wyróżniających się zdolnością do rozwiązywania złożonych problemów i myślenia analitycznego.

- 2026 rok nie będzie powrotem do Eldorado z czasów boomu, ale dla specjalistów z odpowiednimi kompetencjami możliwości finansowe są ogromne. Rynek nagradza tych, którzy inwestują w rozwój poszukiwanych umiejętności - podsumowuje Nowosielski.

Metodologia badania

Raport został opracowany na podstawie analizy ponad 110 000 ofert pracy opublikowanych w 2025 roku na portalu justjoin.it oraz badania CAWI przeprowadzonego wśród ponad 4 400 specjalistów IT. Wszystkie kwoty oznaczone jako UoP są brutto, a B2B – netto na fakturze (bez VAT). Pełna wersja raportu dostępna jest pod adresem: justjoin.it/raport-wynagrodzen.

Źródło: justjoin.it

Źródło: INFOR
REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

