REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Kadry » Wiadomości » Co oznacza zwolnienie pracownika po 50. roku życia?

Co oznacza zwolnienie pracownika po 50. roku życia?

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
05 lutego 2026, 19:14
Emilia Panufnik
oprac. Emilia Panufnik
zwolnienie pracownika po 50 roku życia
Zwolnienie pracownika po 50. roku życia - co to oznacza?
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Co oznacza zwolnienie pracownika po 50. roku życia? Badania są alarmujące. Okazuje się, że około 14% pracodawców w ogóle nie chce zatrudniać starszych pracowników. Postęp technologiczny również premiuje młodych.

Zwolnienie pracownika po 50. roku życia

Co czwarta osoba w wieku 50-65 lat, która traci pracę, już nigdy nie wraca na rynek pracy – wynika z danych Center for Retirement Research przy Boston College. Wśród tych, którzy znajdują zatrudnienie, średnie wynagrodzenie spada o ok. 10%. Ten problem zbadany w Stanach Zjednoczonych dotyczy także Polski. Już dziś więcej niż co drugi Polak zakłada, że będzie musiał pracować dłużej, niż przewiduje to wiek emerytalny, pytanie tylko gdzie. Postęp technologiczny będzie premiował młodych, podobnie robi część pracodawców. Z „Barometru Polskiego Rynku Pracy” Personnel Service z 2023 roku wynika, że 14 proc. pracodawców nie chce zatrudniać pracowników 50+.

REKLAMA

REKLAMA

Wciąż mamy do czynienia z marginalizacją zawodową osób po 50-tce. Jeśli nie zaczniemy budować kultury pracy opartej na inkluzywności wiekowej, to za kilka lat znajdziemy się w punkcie, z którego będzie bardzo trudno się cofnąć. Według prognoz GUS, już w 2030 roku liczba osób powyżej 60. roku życia sięgnie niemal 11 milionów, a w 2050 roku przekroczy 13,5 miliona, czyli blisko 40% całej populacji Polski. To oznacza, że ignorowanie potrzeb i potencjału tej grupy zawodowej będzie miało nie tylko konsekwencje społeczne, ale i gospodarcze – mówi Krzysztof Inglot, założyciel Personnel Service, ekspert rynku pracy.

Skutki zwolnienia pracownika w wieku 50 lat i więcej

Dane z Center for Retirement Research przy Boston College pokazują, jakie są skutki zwolnienia na późnym etapie życia zawodowego. Aż 24% Amerykanów w wieku 50-65 lat nie znajduje już nowego zatrudnienia po utracie pracy, a co piąta osoba (20%) nigdy więcej nie wraca na rynek pracy. Dla tych, którym się udaje, sytuacja również nie wygląda optymistycznie. Nowa praca często wiąże się z pogorszeniem warunków finansowych. Średni spadek wynagrodzenia wynosi 11%, przy czym mężczyźni tracą przeciętnie 15%, a kobiety 7%.

Ponadto amerykańscy pracownicy w wieku 55–64 lat pozostają bez pracy średnio przez 26 tygodni, czyli znacznie dłużej niż młodsi pracownicy, którzy szukają nowego zatrudnienia przez ok. 19 tygodni. A długotrwałe bezrobocie w wieku ponad 50 lat nie tylko obniża morale, ale też często prowadzi do decyzji o podjęciu zatrudnienia na mniej korzystnych warunkach.

REKLAMA

Polecamy: Kalendarz 2026

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Stopniowe przechodzenie na emeryturę

Warto dodać, że połowa pracowników po 50 roku życia oczekuje stopniowego przejścia na emeryturę, licząc na możliwość pracy w ograniczonym wymiarze czasu lub elastycznych warunkach. Wynika to również z „Barometru Polskiego Rynku Pracy”. Firma Personnel Service zbadała motywacje, które skłaniają do pozostawania dłużej na rynku pracy. Największą z nich dla 38% osób jest znaczący wzrost przyszłej emerytury za dodatkowe lata pracy. Szczególnie jest to istotne dla kobiet – 43% vs. 34% mężczyzn. Natomiast dla 28% pracujących kluczowe jest dostosowanie pracy do sił biorąc pod uwagę wiek. Trzecie miejsce, ale ze zdecydowanie mniejszą liczbą wskazań, zajmuje możliwość pracy na aktualnym stanowisku (9%), a dla 5% osób kluczowe jest prywatne ubezpieczenie medyczne oferowane przez pracodawcę.

Polacy będą pracować dłużej niż do emerytury

Polacy z coraz większym niepokojem patrzą w przyszłość, jeśli chodzi o kwestie emerytalne. Aż 77% badanych, jak wynika z badania Personnel Service, obawia się, że wysokość ich świadczenia emerytalnego nie pozwoli im na godne życie, przy czym te obawy są znacznie silniejsze wśród kobiet (82% vs. 72% mężczyzn). Jednocześnie rośnie świadomość konieczności dłuższej aktywności zawodowej. Już 55% Polaków zdaje sobie sprawę, że będzie musiało pracować dłużej, niż przewiduje to ustawowy wiek emerytalny.

Ageizm na rynku pracy to nie teoria, ale rzeczywistość. Potrzebujemy konkretnych rozwiązań, jak elastyczne formy zatrudnienia, programy przekwalifikowania, kampanie edukacyjne dla pracodawców czy wręcz zwolnienie z podatku PIT, jak w przypadku młodszych osób. W dobie starzejącego się społeczeństwa praca nad zmianą postaw wobec starszych pracowników to inwestycja, nie koszt, a już za chwilę może się okazać, że to konieczność i jedyna alternatywa – podsumowuje Krzysztof Inglot z Personnel Service.

Źródło: Personnel Service

Zobacz również:
Powiązane
Ten ważny przywilej dla pracowników zależy od wieku. Sprawdź, czy Tobie również się należy
Ten ważny przywilej dla pracowników zależy od wieku. Sprawdź, czy Tobie również się należy
Zwolnienie pracownika - jakie prawa przysługują zwalnianym pracownikom?
Zwolnienie pracownika - jakie prawa przysługują zwalnianym pracownikom?
Ochrona przed zwolnieniem pracownika w wieku przedemerytalnym
Ochrona przed zwolnieniem pracownika w wieku przedemerytalnym
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Uprawnienia rodzicielskie - QUIZ
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Ile tygodni urlopu macierzyńskiego można maksymalnie wykorzystać jeszcze przed porodem?
nie ma takiej możliwości
3
6
9 - tylko jeśli pracodawca wyrazi na to zgodę
Następne

REKLAMA

Kadry
Kiedy pracodawca może rozwiązać umowę o pracę z chorym pracownikiem
05 lut 2026

Pracownik na zwolnieniu lekarskim znajduje się pod ochroną i pracodawca nie może rozwiązać z nim umowy o pracę. Okazuje się jednak, że ochrona nie jest nieograniczona. Sprawdźmy, jak można rozwiązać stosunek pracy z chorym pracownikiem.
Ile urlopu przysługuje na 1/2 i 3/4 etatu?
05 lut 2026

Urlop wypoczynkowy to jedno z podstawowych uprawnień pracownika gwarantowane przepisami Kodeksu pracy (art. 152 i następne). Co do zasady należy się w wymiarze 20 lub 26 dni na rok kalendarzowy w przypadku zatrudnienia na pełnym etacie. Czy niepełny etat powoduje obniżenie wymiaru należnego urlopu? Ile dni wolnych przysługuje na 1/2 i 3/4 etatu?
Działy IT w firmach: mniej rekrutacji, więcej specjalizacji, wyższe wynagrodzenia
05 lut 2026

Choć zapotrzebowanie na pracowników działów IT spada od kilku lat, w 2025 roku tempo tego trendu znacząco zwolniło. Równolegle rosnące wyzwania technologiczne i rynkowe umacniają znaczenie kompetencji IT w firmach, zwłaszcza w obszarach wsparcia efektywności operacyjnej, bezpieczeństwa i jakości procesów. W rezultacie rosną wymagania kompetencyjne wobec specjalistów, a największy popyt dotyczy dziś ról związanych z cyberbezpieczeństwem, analizą danych i automatyzacją procesów.
Kobiety chcą decydować w pracy, jednak napotykają bariery. Pracownicy nie znają dyrektywy 2022/2381
05 lut 2026

Można zauważyć, że coraz większa liczba kobiet obejmuje stanowiska menedżerskie, także w sektorze finansowym. Niestety tylko 16% z nich uważa, że faktycznie mają wpływ na strategiczne decyzje. Odsetek ten spada z roku na rok. Jakie bariery zewnętrzne i wewnętrzne napotykają kobiety w pracy? Pracownicy nie znają dyrektywy 2022/2381, która poprawia równowagę płci w pracy.

REKLAMA

Jak skutecznie nauczyć się języka obcego – tradycyjne podejście i nowe technologie. Dlaczego w świecie automatycznych tłumaczeń warto uczyć się języków?
05 lut 2026

Rozwój sztucznej inteligencji, personalizacji i mikro-nauki znacząco zmienia sposób przyswajania wiedzy, ale częściej obserwujemy też potrzebę „powrotu do podstaw”: bezpośredniego kontaktu z nauczycielem, nauki w małych grupach i praktykowania autentycznej komunikacji. Nauka języków umożliwia funkcjonowanie w zmieniającym się świecie pracy, migracji i relacji międzyludzkich, ale aby była skuteczna, uczący się będą musieli znaleźć równowagę pomiędzy nowoczesnymi narzędziami a ludzkim pierwiastkiem.
Człowiek w centrum energii [WYWIAD PGE]
05 lut 2026

Rozmowa z Sandrą Tymińską, dyrektorką HR w PGE Polskiej Grupie Energetycznej, o wdrożeniu nowej kultury pracy w spółce Skarbu Państwa.
Migracje zmienią rynek pracy w Polsce, AI zabierze pracę? Jakie ryzyka czekają firmy w 2026 roku?
05 lut 2026

Polski rynek pracy wchodzi w 2026 rok bez spektakularnych załamań, ale też bez komfortu, do którego wiele firm zdążyło się już przyzwyczaić. Polsce nie grozi masowe bezrobocie wywołane przez sztuczną inteligencję ani gwałtowny krach demograficzny. Dane pokazują stabilną, lecz napiętą sytuację, w której kluczową rolę odegrają dwa procesy: rozwój technologii oraz migracje. To właśnie one – jak pokazują doświadczenia ekspertów Lingo Comm, szkoły języka polskiego jako obcego pracującej na co dzień z migrantami i pracodawcami – będą w najbliższych latach czynnikiem o największym znaczeniu operacyjnym dla przedsiębiorstw.
Automatyzacja list płac: jak podzielić ten proces na etapy, by ograniczyć ryzyko i błędy
05 lut 2026

Naliczanie list płac w dużych organizacjach to proces o strategicznym znaczeniu – każdy błąd może kosztować firmę nie tylko pieniądze, ale i reputację. Automatyzacja jest odpowiedzią na rosnące wymagania, jednak jej skuteczność zależy od właściwego podziału procesu na etapy. Jak to zrobić, by zminimalizować ryzyko i zachować pełną kontrolę?

REKLAMA

Osoby, które najmniej zarabiają, najwięcej ryzykują
05 lut 2026

Paradoks ryzyka polega na tym, że nie osoby zamożne, a te, które zarabiają najmniej najwięcej ryzykują. Chodzi o osoby z wykształceniem podstawowym o zarobkach do 1 tys. zł. Co ciekawe, przy zarabianiu powyżej tej kwoty do 2999 zł Polacy wybierają już tylko bezpieczne formy oszczędzania. O czym to świadczy?
Siła wyższa 2026 r. W tych sytuacjach pracodawca ma obowiązek zwolnić Cię z pracy
05 lut 2026

Pamiętaj, że w 2026 r. pracodawca ma obowiązek zwolnić Cię z wykonywania pracy - jeżeli tylko o to zawnioskujesz. Chodzi o zdarzenia związane z siłą wyższą, która w literaturze i orzecznictwie jest dość szeroko interpretowana. Tak więc w naprawdę wielu przypadkach możesz skorzystać z 2 dni wolnego albo 16 godzin.
Zapisz się na newsletter
Kodeks pracy, urlopy, wynagrodzenia, świadczenia pracownicze. Bądź na bieżąco ze zmianami z zakresu prawa pracy. Zapisz się na nasz newsletter.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA