Rekrutacja po nordycku. Jakie są główne różnice pomiędzy rynkami pracy w krajach nordyckich a w Polsce? Jakie są zalety prowadzonych rekrutacji w krajach nordyckich? Czego Polacy mogą nauczyć się od Skandynawów?

Talent Acquisition Lead z Ework Group Dagomir Cibor przybliżył nam zasady rekrutacji w krajach nordyckich. Wskazał także jakie są różnice pomiędzy rynkami oraz podpowiedział, czego Polacy mogą nauczyć się od Skandynawów.

REKLAMA

Autopromocja

Rekrutacja po nordycku. Czego Polacy mogą nauczyć się od Skandynawów?

W wielu aspektach rekrutacja w krajach nordyckich jest odzwierciedleniem ogólnych cech społeczności tych krajów. Charakteryzuje się wysokim poziomem transparentności, zorientowaniem na kompetencje i dbałością o doświadczenie kandydata. Procesy są zazwyczaj dobrze zorganizowane, a czas odpowiedzi od pracodawców stosunkowo krótki. W rekrutacji duży nacisk kładzie się na równość szans, dlatego kandydaci są oceniani przede wszystkim pod kątem umiejętności i wartości, które mogą wnieść do organizacji. Zwłaszcza w obszarze wartości duże znaczenie przypisuje się ich spójności z kulturą organizacyjną firmy. Weryfikacji służą m.in. testy osobowości czy sprawdziany zdolności logicznego myślenia – co w Polsce nie jest powszechną praktyką i zdarza się, że kandydaci podchodzą do nich nieufnie.

Główne różnice pomiędzy rynkami

W krajach nordyckich bardziej powszechna jest płaska struktura organizacyjna i partnerskie relacje między pracownikiem a pracodawcą, co wpływa na sposób prowadzenia rekrutacji – rozmowy rekrutacyjne często mają formę otwartego dialogu, a procesy są mniej hierarchiczne. W Polsce natomiast wciąż dominuje bardziej formalny styl rekrutacji. W tej kwestii trzeba pochwalić większe firmy, które na naszym rynku zrobiły duże postępy – jednak w mniejszych organizacjach nadal zdarza się, że rozmowa przypomina raczej formalny sprawdzian z odpytywaniem kandydata według kwestionariusza.

Ważnym aspektem są również kryteria selekcji kandydatów. Dla przykładu, w Polsce nadal surowo ocenia się częstotliwość zmian pracy, a takiej osobie przykleja się łatkę „skoczka” – podczas gdy w Skandynawii postrzegane jest to jako naturalny element dynamiki rynkowej. Dużą wagę przykłada się również do faktycznych kompetencji, a mniejszą do tytułów stanowisk czy doświadczenia w konkretnej branży.

Zalety prowadzonych rekrutacji

Dużą zaletą jest czas, jaki mija od powstania wakatu do jego obsadzenia – co korzystnie wpływa zarówno na funkcjonowanie firmy, ale też doświadczenia kandydata w procesie rekrutacyjnym. W Polsce o wiele częściej spotkamy się z sytuacją, w której firma odwleka decyzję, licząc, że „może jeszcze trafi się ktoś lepszy” – na przykład mający więcej doświadczenia z konkretnym narzędziem albo lepszą znajomością danej branży. Buduje to poczucie frustracji, obniża zaufanie kandydatów wobec pracodawcy i niekorzystnie wpływa na ich wizerunek.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Mieczem obosiecznym jest natomiast duże przywiązanie do kompetencji społecznych albo miękkich – nie każdy rodzi się ekstrawertycznym erudytą, który potrafi dobrze opowiedzieć o samym sobie i wykazać olbrzymi entuzjazm na rozmowie. W skandynawskich firmach może to być odebrane jako niezgodność z wartościami firmy, nawet jeżeli stanowisko nie wymaga takich cech charakteru. Może to skutkować wykluczeniem świetnych specjalistów z procesu.

Feedback w rekrutacji jako dobra praktyka

Polska rekrutacja mogłaby zyskać na większym nacisku na transparentność i otwartą komunikację z kandydatami, zwłaszcza na pośrednich etapach rekrutacji. W Polsce często spotykamy się z sytuacją, że kandydat tygodniami nie dostaje żadnych informacji, po czym na koniec jest to krótka informacja o odrzuceniu w procesie. Warto inspirować się skandynawskim podejściem do feedbacku – jasne i konstruktywne informacje zwrotne pozwalają nie tylko na poprawę doświadczenia kandydata, ale także wzmacniają employer branding. Dzięki temu więcej kandydatów byłoby skłonnych aplikować ponownie do danej firmy, nawet jeżeli byli odrzuceni w przeszłości.