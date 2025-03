Terminy wypłaty trzynastych emerytur przez KRUS

KRUS wypłaci tzw. trzynastą emeryturę w kwietniowych terminach płatności emerytur i rent. Dodatkowe roczne świadczenie pieniężne dla emerytów i rencistów zostanie wypłacone razem z emeryturą, rentą lub rodzicielskim świadczeniem uzupełniającym w terminach płatności tych świadczeń.

Kto jest uprawniony do trzynastej emerytury i w jakiej wysokości

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że trzynastą emeryturę otrzymają osoby, które w dniu 31 marca 2025 r. mają prawo do co najmniej jednego z niżej wymienionych świadczeń:

emerytury rolniczej,

renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy,

renty rodzinnej,

rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego.

Wszyscy emeryci i renciści otrzymają trzynastą emeryturę w takiej samej wysokości (bez względu na wysokość pobieranego świadczenia), czyli w wysokości najniższej emerytury, która od 1 marca 2025 r. wynosi 1878,91 zł brutto. Ze świadczenia potrącona zostanie składka na ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczka na podatek dochodowy. Poza zaliczką i składką z trzynastej emerytury nie będą dokonywane żadne inne potrącenia ani egzekucje.

Termin płatności trzynastej emerytury

Wypłata trzynastej emerytury będzie miała miejsce w kwietniowych terminach płatności emerytur i rent, czyli ok. 10, 15, 20 lub 25 kwietnia 2025 r. Nastąpi to z urzędu, nie ma więc potrzeby składania wniosku o to świadczenie.

Osobie, która ma prawo do kilku świadczeń emerytalno-rentowych, przysługuje tylko jedna trzynasta emerytura. Emerytom, którym KRUS wypłaca emeryturę rolniczą, a ZUS emeryturę pracowniczą trzynastą emeryturę wypłaci ZUS. Natomiast osobom, którym KRUS wypłaca w zbiegu emeryturę lub rentę rolniczą wraz ze świadczeniem przyznanym przez ZUS, trzynastą emeryturę wypłaci KRUS.

Osoby uprawnione do renty rodzinnej

Do renty rodzinnej, nawet takiej do której jest uprawniona więcej niż jedna osoba, przysługuje jedna trzynasta emerytura. Każda osoba uprawniona do renty rodzinnej otrzyma trzynastą emeryturę w wysokości proporcjonalnej do liczby osób uprawnionych do tej renty na dzień 31 marca 2025 r.

Wyjątek od tej zasady stanowią osoby uprawnione jednocześnie do renty socjalnej lub rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego. Każda z nich otrzyma swoją trzynastą emeryturę.