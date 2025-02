Negatywnie o podwyżkach dla pracowników samorządowych. Prowadzą do spłaszczenia płac

Związek Powiatów Polskich wydał negatywną opinię do projektu nowelizacji rozporządzenia w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych. Według samorządowców propozycja MRPiPS prowadzi m.in. do spłaszczenia wynagrodzeń pomiędzy pracownikami o najniższych i najwyższych kwalifikacjach.

Podwyżki dla pracowników samorządowych – projekt rozporządzenia

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przedstawiło projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych. Projekt zakłada wzrost wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na podstawie wyboru, czyli wójtów, burmistrzów, prezydentów miast, starostów i marszałków województw o około 5 proc. Podobne podwyżki dotyczyć będą pracowników zatrudnionych na podstawie powołania czyli zastępcy wójtów i burmistrzów oraz skarbnicy.

Minimalne wynagrodzenie zasadnicze w poszczególnych kategoriach zaszeregowania ma wzrosnąć od 5 proc. do 16,65 proc. W pierwszej kategorii minimalne wynagrodzenie zasadnicze wzrośnie o 666 zł i będzie wynosić 4666 zł, czyli tyle ile w 2025 r. wynosi pensja minimalna. O około 600 zł wzrosną też stawki od II do V kategorii zaszeregowania. W najwyższych kategoriach zaszeregowania podwyżki minimalnego wynagrodzenia zasadniczego wyniosą około 300 zł.

Spłaszczenie wynagrodzeń pracowników samorządowych

Związek Powiatów Polskich negatywnie zaopiniował projekt rozporządzenia przedstawionego przez MRPiPS. ZPP podkreślił, że poziom minimalnych wynagrodzeń pracowników samorządowych nie nadąża ani za płacą minimalną ani za przeciętnymi zarobkami. Według samorządowców niepokojąca jest też tendencja do spłaszczenia wysokości minimalnego wynagrodzenia pomiędzy pracownikami o najniższych i najwyższych kwalifikacjach.

W opinii samorządowców wskazano, że „Różnica między I a II kategorią zaszeregowania to dokładnie 14 zł, różnice między stawkami od II do X kategorii zaszeregowania to 30 zł, od X kategorii zaszeregowania do XII kategorii zaszeregowania to 40 zł. W praktyce oznacza to, że minimalne wynagrodzenie większości urzędników samorządowych właściwie zostaje zrównane z wynagrodzeniem pracowników zatrudnionych na stanowiskach pomocniczych i obsługi”.

Według ZPP tak ukształtowane kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę przestają pełnić funkcję motywującą dla pracowników zatrudnionych w jednostkach samorządu terytorialnego. „Zgodnie z najnowszymi dostępnymi danymi (rok 2023) przeciętne wynagrodzenie w administracji samorządu terytorialnego wyniosło 7407,45 zł – co jednoznacznie pokazuje, że pracodawcy samorządowi muszą proponować – zwłaszcza w kategoriach zaszeregowania od V w górę – wynagrodzenie znacznie wyższe niż zaproponowane wynagrodzenie minimalne” – wyjaśniono.

Samorządowcy zwrócili uwagę, że zaproponowany przez MRPiPS projekt wymusza podniesienie wynagrodzeń osób o najniższych kwalifikacjach przy możliwości zachowania obecnego poziomu wynagradzania pracowników na stanowiskach urzędniczych. „Jest to idealny przepis na dalszy ferment wśród pracowników odpowiedzialnych za realizację ważnych zadań publicznych” – wskazano w opinii.

Propozycje samorządowców dotyczące wynagradzania

Według ZPP również wprowadzone z początkiem bieżącego roku zmiany w systemie dochodów jednostek samorządu terytorialnego nie są rzeczywistym wzmocnieniem finansowym sektora samorządowego, umożliwiającym odpowiednie wynagradzanie pracowników samorządowych.

Przedstawiciele powiatów podtrzymali też propozycję kompleksowego uregulowania spraw związanych z wynagradzaniem pracowników samorządowych poprzez wyodrębnienie w ustawie o pracownikach samorządowych obok stanowisk urzędniczych, stanowisk merytorycznych innych niż stanowiska urzędnicze, zmiany dotyczących zasad przyznawania dodatków za wieloletnią pracę, przyznawania nagrody jubileuszowej wyłącznie za pracę w sektorze publicznym oraz scalenia tabeli stanowisk.