Specjalny dodatek za pracę w nocy. Czym jest i komu przysługuje? [TABELA]

Specjalny dodatek za pracę w nocy. Czym jest i komu przysługuje? Ile wynosi dodatek za pracę w porze nocnej? Jak się go oblicza? Ile będzie wynosił dodatek za pracę w nocy w poszczególnych miesiącach 2025 r.? Czy może być jeszcze wyższy? [TABELA]

Za pracę w porze nocnej – zgodnie z art. 151.7 Kodeksu pracy – uważana jest praca między godzinami 21:00 a 7:00. Pracownikom wykonującym pracę w nocy przysługuje dodatek do wynagrodzenia z tego tytułu.

Pracownik pracujący w nocy

Pracownicy, których rozkład czasu pracy obejmuje w każdej dobie co najmniej trzy godziny pracy w porze nocnej lub, których co najmniej ¼ czasu pracy w okresie rozliczeniowym przypada na porę nocną – są pracownikami pracującymi w nocy. Osoby pracujące w nocy, w przypadku, gdy wykonują prace szczególnie niebezpieczne lub związane z dużym wysiłkiem fizycznym lub umysłowym – nie mogą pracować powyżej 8 godzin na dobę. Wykaz takich prac określa pracodawca w porozumieniu z zakładową organizacją związkową, a jeżeli u pracodawcy nie działa zakładowa organizacja związkowa - z przedstawicielami pracowników wybranymi w trybie przyjętym u danego pracodawcy, oraz po zasięgnięciu opinii lekarza sprawującego profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami, uwzględniając konieczność zapewnienia bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia pracowników. Jednakże, są pewne wyjątki. Przepis dotyczący maksymalnego czasu pracy pracownika pracującego w nocy, nie dotyczy pracowników zarządzających w imieniu pracodawcy zakładem pracy. Przepis ten nie dotyczy także przypadków konieczności prowadzenia akcji ratowniczej w celu ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, ochrony mienia lub środowiska albo usunięcia awarii.

Jak już wcześniej zostało wspomniane, pracownicy, którzy wykonują pracę w porze nocnej, czyli w godzinach między 21:00 a 7:00, mogą liczyć na dodatek do wynagrodzenia z tego tytułu. Dodatek ten przysługuje za każdą godzinę pracy w porze nocnej. Wysokość tego dodatku wynosi 20 proc. stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za pracę. Pracodawcy mogą ustalić wyższą stawkę dodatku za pracę w nocy. Od 1 stycznia 2025 r. wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę wzrosła do 4666 zł brutto (od 1 lipca 2024 r. minimalne wynagrodzenie wynosiło 4300 zł brutto) . Oznacza to, że wraz z podniesieniem wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, wzrósł także dodatek za pracę w porze nocnej. Dodatek ten, w przypadku pracowników wykonujących pracę w porze nocnej stale poza zakładem pracy, może być zastąpiony ryczałtem. Wysokość ryczałtu powinna odpowiadać wysokości przewidywanego wymiaru pracy w porze nocnej.

Jak już wcześniej zostało wspomniane, dodatek za pracę w nocy wynosi 20 proc. stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za pracę. By obliczyć wysokość dodatku za pracę w porze nocnej, należy podzielić kwotę minimalnego wynagrodzenia przez liczbę godzin pracy w danym miesiącu, a następnie pomnożyć otrzymany wynik przez 20 proc. Otrzymamy wtedy wysokość dodatku za pracę w porze nocnej.

Dodatek za pracę w porze nocnej: styczeń 2025 r.

W styczniu 2025 r. liczba godzin pracy wynosi 168. Oznacza to, że dodatek za pracę w nocy w styczniu wynosi 5,55 zł za 1 godzinę pracy w nocy.

Dodatek za pracę w porze nocnej: luty 2025 r.

W lutym 2025 r. liczba godzin pracy wynosić będzie 160. Oznacza to, że dodatek za pracę w nocy w lutym wynosić będzie 5,83 zł za 1 godzinę pracy w nocy.

Dodatek za pracę w porze nocnej: marzec 2025 r.

W marcu 2025 r. liczba godzin pracy wynosić będzie 168. Oznacza to, że dodatek za pracę w marcu wynosić będzie 5,55 zł za 1 godzinę pracy w nocy.

Dodatek za pracę w porze nocnej: kwiecień 2025 r.

W kwietniu 2025 r. liczba godzin pracy wynosić będzie 168. Oznacza to, że dodatek za pracę w nocy w kwietniu wynosić będzie 5,55 zł za 1 godzinę pracy w nocy.

Dodatek za pracę w porze nocnej: maj 2025 r.

W maju 2025 r. liczba godzin pracy wynosić będzie 160. Oznacza to, że dodatek za pracę w nocy w maju wynosić będzie 5,83 zł za 1 godzinę pracy w nocy.

Dodatek za pracę w porze nocnej: czerwiec 2025 r.

W czerwcu 2025 r. liczba godzin pracy wynosić będzie 160. Oznacza to, że dodatek za pracę w nocy w czerwcu wynosić będzie 5,83 zł za 1 godzinę pracy w nocy.

Dodatek za pracę w porze nocnej: lipiec 2025 r.

W lipcu 2025 r. liczba godzin pracy wynosić będzie 184. Oznacza to, że dodatek za pracę w nocy w lipcu wynosić będzie 5,07 zł za 1 godzinę pracy w nocy.

Dodatek za pracę w porze nocnej: sierpień 2025 r.

W sierpniu 2025 r. liczba godzin pracy wynosić będzie 160. Oznacza to, że dodatek za pracę w nocy w sierpniu wynosić będzie 5,83 zł za 1 godzinę pracy w nocy.

Dodatek za pracę w porze nocnej: wrzesień 2025 r.

We wrześniu 2025 r. liczba godzin pracy wynosić będzie 176. Oznacza to, że dodatek za pracę w nocy we wrześniu wynosić będzie 5,30 zł za 1 godzinę pracy w nocy.

Dodatek za pracę w porze nocnej: październik 2025 r.

W październiku 2025 r. liczba godzin pracy wynosić będzie 184. Oznacza to, że dodatek za pracę w nocy w październiku wynosić będzie 5,07 zł za 1 godzinę pracy w nocy.

Dodatek za pracę w porze nocnej: listopad 2025 r.

W listopadzie 2025 r. liczba godzin pracy wynosić będzie 144. Oznacza to, że dodatek za pracę w nocy w listopadzie wynosić będzie 6,48 zł za 1 godzinę pracy w nocy.

Dodatek za pracę w porze nocnej: grudzień 2025 r.

24 grudnia 2024 r. prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację wprowadzającą dodatkowy dzień wolny od pracy - 24 grudnia. Oznacza to, że w grudniu 2025 r. liczba godzin pracy wynosić będzie 160. To zaś przekłada się na to, że dodatek za pracę w nocy w grudniu wynosić będzie 5,83 zł za 1 godzinę pracy w nocy.

Poniżej prezentujemy tabelę z wysokością dodatku za jedną godzinę pracy w porze nocnej w 2025 r.

miesiąc liczba godzin pracy wysokość dodatku dodatek za 1 h pracy w nocy styczeń 168 4666/168 x 20 proc. 5,55 luty 160 4666/160 x 20 proc. 5,83 marzec 168 4666/168 x 20 proc. 5,55 kwiecień 168 4666/168 x 20 proc. 5,55 maj 160* 4666/160 x 20 proc. 5,83 czerwiec 160 4666/160 x 20 proc. 5,83 lipiec 184 4666/184 x 20 proc. 5,07 sierpień 160 4666/160 x 20 proc. 5,83 wrzesień 176 4666/176 x 20 proc. 5,30 październik 184 4666/184 x 20 proc. 5,07 listopad 144* 4666/144 x 20 proc. 6,48 grudzień 160 4666/160 x 20 proc. 5,83

*W maju i listopadzie został uwzględniony jeden dodatkowy dzień wolnego za święto wypadające w sobotę