Jednak będzie projekt: Za 5 lat stażu 2 dni urlopu. Za 10 lat pracy 4 dni. Za 15 lat 6 dni. Za 20 lat 8 dni. Za 25 lat 10 dni

Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej kończy pracę nad nowym typ dodatkowego urlopu wypoczynkowego. Wszystko wskazuje na to, że za kilka miesięcy Rada Ministrów przyjmie odpowiedni projekt ustawy nowelizującej. Urlop jest bardzo atrakcyjny - jest tym dłuższy, im dłuższy staż pracy ma pracownik. Nowe przepisu premiują więc pracowitość. Osoby ze stażem 25 lat pracy mają nie 26 dni urlopu, a 36 dni. I to rok w rok aż do emerytury. Jest to tak atrakcyjne, że dyskusje o tej propozycji rządu skupiają się od 10 miesięcy na tym, dlaczego tylko niektórzy pracownicy mają mieć ten przywilej. I kiedy wszyscy.

Od samego początku politycy jasno mówili „Jest o przywilej tylko dla jednej grupy zawodowej – opiekunek i opiekunów pracujących w żłobkach". Mówili jasno i uczciwie. I od samego kilka milionów pracowników z innych grup zawodowych - jasno i uczciwie - żądają tego dla siebie. Od początku społecznej debaty o nowych typie urlopu wszyscy liczą, że przywilej po kilku lata testów w praktyce zostanie rozciągnięty na inne grupy zawodowe. W tej chwili politycy mówią: rozmawiamy tylko o nowelizacji ustawy o zmianie ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3. A Internauci pytają - Rozumiemy, ale kiedy nowelizacja Kodeksu pracy?

Nowy typ urlopu. Za 5 lat stażu 2 dni urlopu, 10 lat z 4 dniami, 15 lat pracy to 6 dni, z 20 lat jest 8 dni, a za 25 lat przysługuje 10 dni

I te nadzieje "na Kodeks pracy" ciągną się od kwietnia 2024 r. kiedy odbyła się konferencja prasowa - konferencję prowadziły min. Agnieszka Dziemianowicz-Bąk i wicemin. Aleksandra Gajewska.

Efektem tej konferencji z kwietnia 2024 r. jest upublicznienie 13 stycznia 2025 r. założeń ustawy nowelizującej. W odniesieniu do opiekunów w żłobkach i klubach dziecięcych oraz dla dziennego opiekuna dodatkowego urlopu wypoczynkowego co do urlopu dodatkowego jest to:

"Nowa instytucja urlopowa z urlopem w wymiarze wynoszącym po 5 latach zatrudnienia 2 dni, który będzie wzrastał o 2 dni z każdym przepracowanym okresem wynoszącym 5 lat pracy, aż do osiągnięcia 10 dni".

Opiekunki dzieci w żłobkach a przywileje nauczycieli

Załóżmy, że nauczyciel pracuje w szkole, w której nie są przewidziane ferie szkolne. Wtedy działa art. 64 Karty Nauczyciela. I mamy taki przywilej w Karcie:

Ważne art. 64 ust. 3 Karty Nauczyciela Nauczycielom zatrudnionym w szkołach, w których nie są przewidziane ferie szkolne, przysługuje prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze 35 dni roboczych w czasie ustalonym w planie urlopów.

Dodatkowy urlop dla opiekunów w żłobkach ma być rekompensatą zbliżoną do tego urlopu z art. 64 Karty Nauczyciela.

Jak ma działać nowy typ urlopu wypoczynkowego? Za każde 5 lat stażu dwa dni urlopu. Uprawnienie się kumuluje o kolejne 5 lat i kolejne

Dodatkowy urlop wypoczynkowy to w istocie wzór matematyczny oparty o „2 dni za 5 lat pracy”, czyli:

Kumulacja 1. 5 lat pracy – 2 dni dodatkowego płatnego urlopu wypoczynkowego + 26 dni urlopu "zwykłego"

Kumulacja 2. 10 lat pracy – 4 dni dodatkowego płatnego urlopu wypoczynkowego + 26 dni urlopu "zwykłego"

Kumulacja 3. 15 lat pracy – 6 dni dodatkowego płatnego urlopu wypoczynkowego + 26 dni urlopu "zwykłego"

Kumulacja 4. 20 lat pracy – 8 dni dodatkowego płatnego urlopu wypoczynkowego + 26 dni urlopu "zwykłego"

Kumulacja 5. 25 lat pracy – 10 dni dodatkowego płatnego urlopu wypoczynkowego (kolejne lata pracy nie zwiększą już wymiaru urlopu powyżej 10 dni) + 26 dni urlopu "zwykłego"

Trzy kroki obliczania dodatkowego urlopu wypoczynkowego

Pierwszy krok to sprawdzenie, ile pracownik ma zwykłego urlopu - 26 czy 20 dni. Z uwagi na wymogi co do wykształcenia opiekunek i opiekunek będzie to w praktyce zawsze 26 dni urlopu (studia są wliczane do stażu pracy).

Drugi krok to zastosowanie według wzoru X+X+X+X ..... + 26 dni urlopu, gdzie X to 2 dni urlopu (za każde 5 lat pracy).

Przykład Przykład Pracownik ma 10 lat stażu pracy więc X w jego przypadków wynosi 2+2=4 dni dodatkowego urlopu wypoczynkowego.

Trzeci krok to zsumowanie 26 dni "normalnego urlopu" i dodatkowego.

Przykład Przykład zastosowania wzoru X+X+X+X ..... + 26 dni urlopu = wymiar urlopu wypoczynkowego w roku Y 5 lat stażu – 2 dni dodatkowego płatnego urlopu wypoczynkowego DPUW + 26 dni 10 lat stażu – 4 dni DPUW z (2+2) + 26 dni 15 lat pracy – 6 dni DPUW z (2+2+2) + 26 dni 20 lat pracy – 8 dni DPUW z (2+2+2+2) + 26 dni 25 lat pracy – 10 dni DPUW z (2+2+2+2+2) + 26 dni

Dodatkowy urlop nadzieją dla innych pracowników i ich obawy o reakcje pracodawców na 36 dni urlopu

Wprowadzenie tak rewolucyjnej instytucji do prawa jak "10 dni urlopu dodatkowego za 25 lat pracy" to nadzieja na poważną reformę kodeksu pracy. Np. w 2027 r. (rok wyborczy) albo 2028 r. i rozszerzenie "10 dni urlopu dodatkowego za 25 lat pracy" na inne grupy zawodowe. Wyrazem tych nadziei jest poniższa sonda:

Są też obawy. O to, czy pracodawcy zaakceptują, że w okresie 50 lat - 60/65 lat (przejście na emeryturę)