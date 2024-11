Nowe, obowiązkowe badania medycyny pracy dla pracowników w 2025 r. Jakie badania dojdą? Od kiedy? Co to oznacza dla pracodawców? Lekarz medycyny pracy będzie mógł wystawić skierowanie na dodatkowe, profilaktyczne badania. Jakie?

Zgodnie z Kodeksem pracy, pracownicy podlegają wstępnym i okresowym badaniom lekarskim. W przypadku niezdolności do pracy trwającej dłużej niż 30 dni, spowodowanej chorobą, pracownik podlega ponadto kontrolnym badaniom lekarskim w celu ustalenia zdolności do wykonywania pracy na dotychczasowym stanowisku. Rozporządzenie ministra zdrowia i opieki społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy określa m.in. zakres wstępnych, okresowych i kontrolnych badań lekarskich pracowników.

Nowe, obowiązkowe badania medycyny pracy dla pracowników w 2025 r. Jakie badania dojdą?

28 października 2024 r. wiceminister zdrowia Wojciech Konieczny w Radiu Zet zapowiedział, że pakiet liczby badań medycyny pracy zostanie poszerzony. Dodał, że ma to związek z przekształceniem programu "Profilaktyka 40 plus". W tym pakiecie będą dodatkowe badania wchodzące w skład medycyny pracy, które będą obowiązkowe do przeprowadzenia – poinformował Konieczny. Jako przykłady dodatkowych, obowiązkowych badań wymienił lipidogram, poziom cukru oraz określenie wskaźnika BMI. Każdy to będzie musiał mieć zrobione. Zwiększamy ilość badań w medycynie pracy - przekazał. Zaznaczył, że w przypadku, gdy dana przychodnia przystąpi do programu, to powyższe badania dla pracodawcy będą bezpłatne. Przypomniał, że koszt badań medycyny pracy ponosi pracodawca. Dodał, że jeżeli przychodnia nie przystąpi do programu, to za dodatkowe badania medycyny pracy koszt poniosą pracodawcy. Podkreślił, że obecnie są to założenia programowe.

Połączenie badań profilaktycznych z medycyną pracy

Jako drugi element programu wskazał badania dodatkowe, takie jak mammografia, cytologia, oznaczenie PSA, czy zdjęcie RTG płuc. Zaznaczył jednak, że te badania nie będą obligatoryjne, a jedynie będą w postaci programu profilaktycznego i będzie można samemu podjąć decyzję, czy będzie się chciało je zrobić. Dodał, że te badania – pod warunkiem, że dana przychodnia przystąpi do programu – będą finansowane z budżetu państwa. Chodzi o połączenie badań profilaktycznych z medycyną pracy.

Nowe badania medycyny pracy. Co to oznacza dla pracodawcy?

Konieczny dodał, że pracodawcy nie odczują rozszerzonego pakietu badań w medycynie pracy pod warunkiem, że dana poradnia przystąpi do programu profilaktyki. W przypadku, gdy dana poradnia nie przystąpi do tego programu, wystawi wyższy rachunek za badania medycyny pracy i stanie się dla pracodawców mniej konkurencyjna. Dodał, że to właśnie ten haczyk powinien rynkowo sprawić, że poradniom medycyny pracy będzie się opłacało przystąpić do tego programu, żeby zachować konkurencyjność. Zaznaczył, że w przypadku, gdy przystąpią do programu, będą zobligowane do przeprowadzenia krótkiego wywiadu, w którym będą pytać m.in. o ostatni termin mammografii. Zastrzegł, że pacjent nie będzie musiał odpowiadać na te pytania. A w przypadku uzyskania odpowiedzi, lekarz będzie mógł od razu wystawić skierowanie na takie dodatkowe, profilaktyczne badanie.

Nowe badania medycyny pracy: od kiedy?

Konieczny dopytywany o planowany termin wdrożenia nowych, dodatkowych badań medycyny pracy przekazał, że być może uda się by weszły od nowego roku. Zaznaczył jednak, że mogą być opóźnienia do dwóch miesięcy wynikające z połączenia z dwóch systemów: NFZ i medycyny pracy. Dodał, że w przypadku lekarza rodzinnego, zmiany wejdą w życie od 1 stycznia 2025 r. Tak jak dzisiaj (lekarz rodzinny) kieruje tylko na te badania laboratoryjne, tak już będzie mógł kierować na te wszystkie inne również w ramach profilaktyki – dodał.

