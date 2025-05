Jakie kody uprawniają do wyższego dofinansowania PFRON? [KWOTY 2025]

Dofinansowanie z PFRON do wynagrodzenia pracownika [KWOTY 2025]

Samo orzeczenie o stopniu niepełnosprawności nie zawsze skutkuje tym, iż osoba je posiadająca nie może wykonywać pracy. Zgodnie z przepisami nawet zaliczenie do znacznego albo umiarkowanego stopnia niepełnosprawności nie wyklucza możliwości zatrudnienia takiej osoby u pracodawcy niezapewniającego warunków pracy chronionej, w przypadkach:

przystosowania przez pracodawcę stanowiska pracy do potrzeb osoby niepełnosprawnej;

wykonywania pracy zdalnej.

Co istotne, przepisy przewidują szereg uprawnień dla pracowników z niepełnosprawnością takich jak przykładowo krótszy czas pracy czy dodatkowy urlop wypoczynkowy.

Wsparcie przewidziano również dla pracodawców zatrudniających pracowników z niepełnosprawnościami. Szczegóły w tym zakresie określa ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Otóż pracodawcy przysługuje ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) miesięczne dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego, o ile pracownik ten został ujęty w ewidencji zatrudnionych osób niepełnosprawnych. Co do zasady miesięczne dofinansowanie do przysługuje w kwocie:

• 2760 zł – w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności;

• 1550 zł – w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności;

• 575 zł – w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do lekkiego stopnia niepełnosprawności.

Pamiętajmy, iż taka dopłata nie przysługuje pracodawcy zatrudniającemu co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy i nieosiągającemu wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości co najmniej 6%. Ponadto dofinansowania nie można otrzymać na m.in. pracowników zaliczonych do umiarkowanego lub lekkiego stopnia niepełnosprawności, którzy mają ustalone prawo do emerytury.

Schorzenia specjalne i kody niepełnosprawności z wyższym dofinansowane PFRON

W przypadku określonych schorzeń ustawodawca przewidział zwiększone kwoty dofinansowań. Stanowi o tym art. 26a ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

W odniesieniu do osób niepełnosprawnych, którym orzeczono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenia rozwojowe lub epilepsję oraz niewidomych kwotę miesięcznego dofinansowania zwiększa się o:

• 1380 zł w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności;

• 1035 zł w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności;

• 690 zł w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do lekkiego stopnia niepełnosprawności.

Kwoty wyższego dofinansowania obowiązujące w 2025 r. dla poszczególnych schorzeń prezentuje poniższa tabela:

Stopień niepełnosprawności Symbol przyczyny niepełnosprawności Kwota miesięcznego dofinansowania znaczny 01-U, 02-P, 04-O, 06-E, 12-C 4140 zł umiarkowany 01-U, 02-P, 04-O, 06-E, 12-C 2585 zł lekki 01-U, 02-P, 06-E, 12-C 1265 zł

Czy będą zmiany?

Do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wpłynęła petycja w sprawie zwiększenia dofinansowania do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego – głuchego. Autorem petycji jest Stowarzyszenie Polski Instytut Praw Głuchych.

„Osoby głuche, pomimo, iż stanowią grupę osób z niepełnosprawnością sensoryczną, do której zalicza się osoby z zaburzeniami neurologicznymi, psychicznymi, ze spektrum autyzmu, niewidome czy głuchoniewidome - nie są uwzględnione w przedmiotowym katalogu, co w naszej opinii stanowi naruszenie zasady równego traktowania w porównaniu do innych osób z niepełnosprawnościami, jak i dyskryminacji tej części osób.” – czytamy w petycji.

„Pomimo częściowej lub całkowitej niezdolności do pracy osoby niepełnosprawne z zaburzeniem głosu, mowy i chorobą słuchu (symbol orzecznictwa 03-L) także spotykają się z trudnościami w znalezieniu zatrudnienia, utrzymaniu stanowiska pracy i brakiem odpowiedniego dostosowania miejsca pracy czy efektywnym funkcjonowaniu w środowisku zawodowym” – uzasadnia stowarzyszenie. I podkreśla, iż zatrudnienie osoby głuchej wiąże się z dodatkowymi kosztami po stronie pracodawcy oraz wyzwaniami Chodzi tu głównie o konieczność zapewnienia tłumacza języka migowego, dostosowania stanowiska pracy czy szkolenia dla współpracowników.

W tym momencie nie znamy jeszcze stanowiska ministerstwa rodziny w tej sprawie. O dalszych losach przedmiotowej petycji będziemy informowali na bieżąco.